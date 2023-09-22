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Протесты в Ереване - РИА Новости, 22.09.2023
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12:23 22.09.2023 (обновлено: 12:27 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/erevan-1897972827.html
Протесты в Ереване
Протесты в Ереване - РИА Новости, 22.09.2023
Протесты в Ереване
В Ереване несколько дней проходят протесты. Ситуация в армянской столице — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.09.2023
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армения
ереван
нагорный карабах
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В Ереване несколько дней проходят протесты. Ситуация в армянской столице — в фотоленте Ria.ru.
армения
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фото, фото, армения, ереван, нагорный карабах, никол пашинян
Фото, Армения, Ереван, Нагорный Карабах, Никол Пашинян

Протесты в Ереване

Читать ria.ru в
В Ереване несколько дней проходят протесты. Ситуация в армянской столице — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Стрингер
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1 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

© РИА Новости / Стрингер
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2 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Кордон оцепления выдержал.

Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Кордон оцепления выдержал.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

Сотрудники полиции дежурят у Дома Правительства в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Произошла небольшая стычка.

Сотрудники полиции дежурят у площади Республики в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Произошла небольшая стычка.

© РИА Новости / Стрингер
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6 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

© РИА Новости / Стрингер
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7 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

Сотрудники полиции во время протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

© РИА Новости / Стрингер
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8 из 12
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Полиция укрепила оцепление.

Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Полиция укрепила оцепление.

© РИА Новости / Стрингер
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9 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

Задержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

© РИА Новости / Стрингер
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Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

© РИА Новости / Стрингер
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11 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

Участницы протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

© РИА Новости / Стрингер
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12 из 12
 
ФотоАрменияЕреванНагорный КарабахНикол Пашинян
 
 
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