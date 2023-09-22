https://ria.ru/20230922/erevan-1897972827.html

Протесты в Ереване

Протесты в Ереване - РИА Новости, 22.09.2023

Протесты в Ереване

В Ереване несколько дней проходят протесты. Ситуация в армянской столице — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:23

2023-09-22T12:23

2023-09-22T12:27

фото

армения

ереван

нагорный карабах

никол пашинян

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В Ереване несколько дней проходят протесты. Ситуация в армянской столице — в фотоленте Ria.ru.

армения

ереван

нагорный карабах

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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