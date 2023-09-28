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В Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики - РИА Новости, 28.09.2023
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09:28 28.09.2023 (обновлено: 15:50 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899099231.html
В Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики
В Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики - РИА Новости, 28.09.2023
В Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года — такой указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:28
2023-09-28T15:50
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года — такой указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян, сообщил карабахский инфоштаб.&quot;Принято решение: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование&quot;, — говорится в указе.В документе подчеркивается, что это делается, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха и с учетом договоренности с Азербайджаном, достигнутой при посредничестве российских миротворцев. В соответствии с ней всем жителям Нагорного Карабаха, в том числе и сложившим оружие военным, обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.Населению Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Азербайджан, чтобы в дальнейшем самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе.Указ вступает в силу сразу после публикации.Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.По данным на сегодняшнее утро, из Нагорного Карабаха уже выехали более 65 тысяч человек.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898724531.html
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нагорный карабах, в мире
Нагорный Карабах, В мире
В Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики

Непризнанная республика Нагорный Карабах прекратит существование с 1 января 2024

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года — такой указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян, сообщил карабахский инфоштаб.
«

"Принято решение: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", — говорится в указе.

В документе подчеркивается, что это делается, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха и с учетом договоренности с Азербайджаном, достигнутой при посредничестве российских миротворцев. В соответствии с ней всем жителям Нагорного Карабаха, в том числе и сложившим оружие военным, обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.
Населению Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Азербайджан, чтобы в дальнейшем самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе.
Указ вступает в силу сразу после публикации.
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Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
По данным на сегодняшнее утро, из Нагорного Карабаха уже выехали более 65 тысяч человек.
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