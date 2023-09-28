https://ria.ru/20230928/kanada-1899277700.html

В Еврейском фонде высказались о чествовании эсэсовца в парламенте Канады

В Еврейском фонде высказались о чествовании эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 28.09.2023

В Еврейском фонде высказались о чествовании эсэсовца в парламенте Канады

Позиция, что престарелым нацистам стоит дать спокойно доживать свой век, неверна и опасна, а чествование воевавшего в рядах СС Ярослава Хунки в канадском... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:30

2023-09-28T18:30

2023-09-28T18:31

религия

канада

россия

германия

ярослав хунка

герман захарьяев

владимир зеленский

религия

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Позиция, что престарелым нацистам стоит дать спокойно доживать свой век, неверна и опасна, а чествование воевавшего в рядах СС Ярослава Хунки в канадском парламенте вызывает обеспокоенность о способности предать забвению преступления нацистов в угоду политической коньюнктуре, сказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев (СТМЭГИ) Герман Захарьяев.В пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого собравшиеся чествовали как “украино-канадского ветерана Второй мировой войны, который сражался за украинскую независимость против русских”. Скандал разразился, когда выяснилось, что “против русских” Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии “Галичина” войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщал агентству, что направил ноту протеста в связи с соответствующим инцидентом. Рота после инцидента подал в отставку.“События, подобные произошедшему в канадском парламенте, вызывают обеспокоенность и вопросы о том, неужели современная политическая конъюнктура способна затмить и предать забвению нацистские преступления. Кто-то сегодня может сказать: “Оставьте, мол, этих столетних старцев в покое, дайте им спокойно умереть”. Я считаю, что это не только неверная, но и откровенно опасная позиция. Приглашение престарелого нациста в парламент напоминает о необходимости бдительности и постоянной борьбы с идеологией ненависти и экстремизма”, – сказал РИА Захарьяев.Отставка Энтони Роты, спикера палаты общин парламента Канады, вызванная скандалом с приглашением ветерана дивизии СС “Галичина” Ярослава Хунки в парламент, возобновила дискуссию о месте идеологии нацизма в современном мире. После Второй мировой войны многие нацистские преступники тайно уехали из Германии и Центральной Европы в страны Северной и Южной Америки, включая Канаду, напомнил Захарьяев, и их спокойное проживание там вызвало возмущение со стороны Израиля, активно искавшего нацистов и стремившегося привлечь их к ответственности.“Важно, чтобы государства и международные организации продолжали сотрудничать во имя предотвращения распространения идеологии нацизма. Это требует от нас всех принятия мер, направленных на недопущение повторения темных глав истории и на создание безопасного и справедливого общества для всех”, – заключил глава “СТМЭГИ”.

https://radiosputnik.ria.ru/20230928/kanada-1899224015.html

https://ria.ru/20230928/kanada-1899184144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

канада, россия, германия, ярослав хунка, герман захарьяев, владимир зеленский, религия