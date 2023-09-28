https://ria.ru/20230928/gruppa-1899256709.html

США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

США развернут группу реагирования на Южном Кавказе - РИА Новости, 28.09.2023

США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

США объявят в четверг о размещении в южнокавказском регионе группы реагирования на стихийные бедствия на фоне кризиса в Карабахе, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:22

2023-09-28T17:22

2023-09-28T17:25

в мире

азербайджан

ильхам алиев

саманта пауэр

агентство по международному развитию сша

сша

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. США объявят в четверг о размещении в южнокавказском регионе группы реагирования на стихийные бедствия на фоне кризиса в Карабахе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на имеющееся в распоряжении заявление руководителя агентства по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр. "США в четверг объявят, что они развернули группу реагирования на стихийные бедствия в регионе Южного Кавказа для координации американской гуманитарной помощи", - передает агентство. Как сообщается, задачами данной группы будет оценка ситуации, определение приоритетных потребностей и работа с партнерами над предоставлением необходимой помощи. Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр прибыла в понедельник в Армению, чтобы выразить "поддержку армянскому суверенитету и демократии", заявили в посольстве США в Ереване. Отмечается, что директора USAID сопровождает исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230925/mirotvortsy-1898578008.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, сша, ситуация в нагорном карабахе