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Эксперты рассказали о самых креативных городах России для туристов

Эксперты рассказали о самых креативных городах России для туристов - РИА Новости, 28.09.2023

Эксперты рассказали о самых креативных городах России для туристов

В десятку самых креативных городов России по итогам летнего сезона вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T03:29

2023-09-28T03:29

2023-09-28T03:29

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В десятку самых креативных городов России по итогам летнего сезона вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск и Кемерово, сообщает Твил.По словам экспертов, во внутреннем туризме России нарастает новый тренд, в основе которого лежит разработка сценария впечатления."В нашем понимании, — это та добавочная стоимость, которая делает традиционный продукт более интересным", — говорит основатель и лидер Сети креативного туризма Юлия Рыбакова. Но здесь важно разрабатывать сценарии с разными уровнями в виде игры и продумывать многосерийный формат, поясняют эксперты. Так бизнес может получать возвратных клиентов каждый сезон.Самые заметные российские проекты в сфере креативного туризма, уточняют эксперты, это, например, "Новая туристическая география" Санкт-Петербурга и музейно-творческий кластер "Коломенский Посад" в Коломне.По данным Твил, средний чек на отдых в креативных городах составил четыре тысячи рублей в сутки. Самые популярные объекты размещения — отели (66 процентов) и квартиры (29 процентов).

https://ria.ru/20230925/muzei-1898108508.html

москва

санкт-петербург

казань

сочи

новосибирск

самара

нижний новгород

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, москва, санкт-петербург, отдых в россии, казань, сочи, новосибирск, самара, нижний новгород, ярославль, ижевск, кемерово