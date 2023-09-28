https://ria.ru/20230928/goroda-1899002029.html
Эксперты рассказали о самых креативных городах России для туристов
Эксперты рассказали о самых креативных городах России для туристов - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперты рассказали о самых креативных городах России для туристов
В десятку самых креативных городов России по итогам летнего сезона вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:29
2023-09-28T03:29
2023-09-28T03:29
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В десятку самых креативных городов России по итогам летнего сезона вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск и Кемерово, сообщает Твил.По словам экспертов, во внутреннем туризме России нарастает новый тренд, в основе которого лежит разработка сценария впечатления."В нашем понимании, — это та добавочная стоимость, которая делает традиционный продукт более интересным", — говорит основатель и лидер Сети креативного туризма Юлия Рыбакова. Но здесь важно разрабатывать сценарии с разными уровнями в виде игры и продумывать многосерийный формат, поясняют эксперты. Так бизнес может получать возвратных клиентов каждый сезон.Самые заметные российские проекты в сфере креативного туризма, уточняют эксперты, это, например, "Новая туристическая география" Санкт-Петербурга и музейно-творческий кластер "Коломенский Посад" в Коломне.По данным Твил, средний чек на отдых в креативных городах составил четыре тысячи рублей в сутки. Самые популярные объекты размещения — отели (66 процентов) и квартиры (29 процентов).
https://ria.ru/20230925/muzei-1898108508.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, москва, санкт-петербург, отдых в россии, казань, сочи, новосибирск, самара, нижний новгород, ярославль, ижевск, кемерово
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Санкт-Петербург, отдых в России, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск, Кемерово
Эксперты рассказали о самых креативных городах России для туристов
Петербург, Москва, Казань вошли в число самых креативных городов для туристов
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В десятку самых креативных городов России по итогам летнего сезона вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск и Кемерово, сообщает Твил.
По словам экспертов, во внутреннем туризме России нарастает новый тренд, в основе которого лежит разработка сценария впечатления.
"В нашем понимании, — это та добавочная стоимость, которая делает традиционный продукт более интересным", — говорит основатель и лидер Сети креативного туризма Юлия Рыбакова. Но здесь важно разрабатывать сценарии с разными уровнями в виде игры и продумывать многосерийный формат, поясняют эксперты. Так бизнес может получать возвратных клиентов каждый сезон.
Самые заметные российские проекты в сфере креативного туризма, уточняют эксперты, это, например, "Новая туристическая география" Санкт-Петербурга и музейно-творческий кластер "Коломенский Посад" в Коломне.
По данным Твил, средний чек на отдых в креативных городах составил четыре тысячи рублей в сутки. Самые популярные объекты размещения — отели (66 процентов) и квартиры (29 процентов).
Названы шесть городов России с самыми необычными музеями