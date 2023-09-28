https://ria.ru/20230928/chteniya-1899291819.html

Димитриевские образовательные чтения пройдут в Ростовской области в октябре

Димитриевские образовательные чтения пройдут в Ростовской области в октябре - РИА Новости, 28.09.2023

Димитриевские образовательные чтения пройдут в Ростовской области в октябре

Димитриевские образовательные чтения "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" пройдут в Ростовской области с 27... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:38

2023-09-28T19:38

2023-09-28T19:38

ростовская область

игорь гуськов

ростовская область

русская православная церковь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Димитриевские образовательные чтения "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" пройдут в Ростовской области с 27 октября по 14 ноября, сообщает правительство региона по итогам заседания оргкомитета чтений. "Тема нынешних чтений содержит непростую задачу описания образа будущего, того культурного кода, который должен быть унаследован современным поколением россиян. И наша задача - продемонстрировать молодым людям неразрывную связь православия и отечественной культуры", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Он отметил, что Димитриевские чтения - это важное событие в культурной и духовной жизни региона, которое объединяет представителей Русской православной церкви, системы образования и культуры, государственных органов управления. "Именно единение позволяет нам воспитывать у молодёжи ответственное отношение к истории нашей многонациональной страны, уважение к окружающим людям", - подчеркнул Гуськов. В настоящее время учреждения культуры: музеи, библиотеки, концертные организации, театры - реализуют федеральные и региональные проекты, такие как "Культура для школьников", "Пушкинская карта". Мероприятия в рамках этих программ основаны на лучших традициях отечественной культуры. Система образования во взаимодействии с Донской митрополией продолжает реализацию комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики", обязательной предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России", проводит ежегодный конкурс "За нравственный подвиг учителя". "Сегодня перед нами стоит важнейшая задача - сохранить историю нашего государства и национальную культуру от попыток деструктивного влияния извне", - отметил первый замглавы Ростовской области. Он добавил, что сбережение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание личности, идентичной национальной культуре, возможно только во взаимодействии с православной церковью, деятелями культуры, педагогическим и родительским сообществом, общественными организациями.

https://ria.ru/20230928/lider-1899214094.html

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ростовская область

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игорь гуськов, ростовская область, русская православная церковь