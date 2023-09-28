https://ria.ru/20230928/briks-1899276646.html

Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС

Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС - РИА Новости, 28.09.2023

Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала коллег из стран БРИКС оказать максимальную поддержку шести новым государствам-членам объединения, в том числе... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T18:28

2023-09-28T18:28

2023-09-28T18:29

россия

бразилия

в мире

индия

брикс

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала коллег из стран БРИКС оказать максимальную поддержку шести новым государствам-членам объединения, в том числе посредством консультаций по нормативно-правовой базе сотрудничества. В январе 2024 года к работе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Мы активно готовимся к тому, чтобы оказать максимальное содействие и поддержку нашим новым единомышленникам - шести странам, которые полноформатно присоединятся (к БРИКС) с 1 января будущего года. В этой работе не обойтись без деятельного участие всего парламентского сообщества, в том числе посредством консультаций по нормативно-правовой базе", - сказала политик в своем видеообращении к участникам IX Парламентского форума БРИКС. Спикер отметила, что в ходе председательства в БРИКС Россия будет самым конструктивным образом взаимодействовать со всеми партнёрами в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, его парламентской составляющей, которая, безусловно, будут только расти.

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

россия

бразилия

индия

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россия, бразилия, в мире, индия, брикс, валентина матвиенко, совет федерации рф