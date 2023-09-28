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Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС - РИА Новости, 28.09.2023
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18:28 28.09.2023 (обновлено: 18:29 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/briks-1899276646.html
Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС
Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС - РИА Новости, 28.09.2023
Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала коллег из стран БРИКС оказать максимальную поддержку шести новым государствам-членам объединения, в том числе... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:28
2023-09-28T18:29
россия
бразилия
в мире
индия
брикс
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала коллег из стран БРИКС оказать максимальную поддержку шести новым государствам-членам объединения, в том числе посредством консультаций по нормативно-правовой базе сотрудничества. В январе 2024 года к работе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Мы активно готовимся к тому, чтобы оказать максимальное содействие и поддержку нашим новым единомышленникам - шести странам, которые полноформатно присоединятся (к БРИКС) с 1 января будущего года. В этой работе не обойтись без деятельного участие всего парламентского сообщества, в том числе посредством консультаций по нормативно-правовой базе", - сказала политик в своем видеообращении к участникам IX Парламентского форума БРИКС. Спикер отметила, что в ходе председательства в БРИКС Россия будет самым конструктивным образом взаимодействовать со всеми партнёрами в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, его парламентской составляющей, которая, безусловно, будут только расти.
https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html
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россия, бразилия, в мире, индия, брикс, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Бразилия, В мире, Индия, БРИКС, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала поддержать новые страны БРИКС

Матвиенко призвала оказать поддержку шести новым странам в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко призвала коллег из стран БРИКС оказать максимальную поддержку шести новым государствам-членам объединения, в том числе посредством консультаций по нормативно-правовой базе сотрудничества.
В январе 2024 года к работе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
"Мы активно готовимся к тому, чтобы оказать максимальное содействие и поддержку нашим новым единомышленникам - шести странам, которые полноформатно присоединятся (к БРИКС) с 1 января будущего года. В этой работе не обойтись без деятельного участие всего парламентского сообщества, в том числе посредством консультаций по нормативно-правовой базе", - сказала политик в своем видеообращении к участникам IX Парламентского форума БРИКС.
Спикер отметила, что в ходе председательства в БРИКС Россия будет самым конструктивным образом взаимодействовать со всеми партнёрами в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, его парламентской составляющей, которая, безусловно, будут только расти.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Трагедия старого мира: БРИКС увеличивается вдвое
25 августа, 08:00
 
РоссияБразилияВ миреИндияБРИКСВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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