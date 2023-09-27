https://ria.ru/20230927/vznosy-1899033536.html

Страховые взносы ИП 2023: как рассчитать, уплатить, можно ли уменьшить

Страховые взносы ИП 2023: как оплатить сумму, сроки, КБК и расчет

Страховые взносы ИП 2023: как рассчитать, уплатить, можно ли уменьшить

Страховые взносы индивидуального предпринимателя (ИП) — это обязательные отчисления на социальное страхование за себя и работников. Они состоят из фиксированной РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:11

2023-09-27T20:11

2023-09-27T20:11

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пенсионный фонд рф

предприниматели

бизнес

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899047361_0:248:3067:1973_1920x0_80_0_0_5f38596efb2edfb4a5af90b304e248e7.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Страховые взносы индивидуального предпринимателя (ИП) — это обязательные отчисления на социальное страхование за себя и работников. Они состоят из фиксированной и дополнительной частей, причем последняя зависит от доходов. О том, как уплатить взносы в 2023 году, рассчитать их сумму и уменьшить налог на нее, — в материале РИА Новости.Страховые взносы ИП в 2023 годуСтраховые взносы позволяют индивидуальным предпринимателям (ИП) обеспечивать пенсионное и медицинское страхование для себя и своих сотрудников. Их размеры и сроки уплаты зависят от того, какой режим налогообложения выбрал ИП. Например:Уплата страховых взносов ИППредприниматели обязаны платить страховые взносы, даже если ИП фактически не работает и не получает доход.За себяПо словам управляющего Крымского производственного предприятия “Созвездие” Александра Абрамова, ИП, которые не имеют наемных работников и не производят выплат физическим лицам, уплачивают страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование за себя в совокупном фиксированном размере. При доходе до 300 тыс. руб. размер взноса составляет 45 842 руб. Если же доход выше этого порога, то к 45 842 руб. прибавляется 1%.Пример расчета:ИП с годовым доходом 2 млн руб. заплатит 45 842 руб. + 17 000 руб. (1% от 2 млн - 300 тыс.) = 62 842 руб.Кроме того, по желанию ИП может застраховать себя на случай временной нетрудоспособности и тогда появится право на больничный, а у женщин — право на выплаты по беременности и родам. Для этого нужно заключить договор с Социальным фондом России (СФР) и заплатить 5 652,22 руб.За сотрудниковРаботодатели уплачивают за своих сотрудников НДФЛ, взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства. В 2023 году для ИП, у которых есть сотрудники, действуют базовые тарифы страховых взносов:“Дополнительно еще уплачиваются взносы от несчастных случаев и травматизма в размере от 0,2% до 8,5% от выплат сотрудникам. Ставка зависит от вида деятельности”, — отметила Наталья Зарипова, эксперт-бухгалтер в банке “Точка”.Из чего складывается суммаСумма страховых отчислений ИП складывается из фиксированной части и дополнительных взносов.Фиксированный взносФиксированная часть оплачивается независимо от того, были ли получены доходы.“Если ИП работает целый год, то в 2023 году эта сумма составит 45 842 руб. Если же открыть ИП в середине года, то взносы рассчитываются пропорционально отработанным дням. При закрытии ИП в течение года, взносы также будут пересчитаны”, — пояснила эксперт.Дополнительный взносЕсли годовой доход индивидуального предпринимателя превышает 300 000 руб., то ему необходимо платить на пенсионное страхование 1% от суммы превышения. Например, доход ИП составил 1 млн руб. Тогда дополнительный взнос составит 7000 руб. - 1% от 1 млн - 300 тыс. руб.ИП на НПД и АУСН также не обязаны платить дополнительные взносы, как и в случае с фиксированными выплатами.Максимальный размерНаталья Зарипова отметила, что максимальная сумма дополнительных страховых взносов ИП ограничена и лимит каждый год меняется. В 2023 году – это 257 061 руб. Поэтому нужно будет заплатить только эту сумму, даже если при расчете получится больше.Пример расчетаРассчитать размер взносов на обязательное страхование несложно. К примеру, предприниматель за год заработал 8 млн руб.:45 842 + (8 000 000 – 300 000) * 1% = 122 842 руб.Что считается доходомСумма дополнительных взносов зависит от годового дохода, который на разных режимах налогообложения рассчитывается по-разному:Особенности расчета страховых взносов за неполный годЕсли ИП работает неполный год, сумма фиксированных взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням.Екатерина Горохова, генеральный директор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг “НАФКО”, привела пример расчетов с условием регистрации ИП 06.03.2023 года.Применяется следующая формула:(Ф:12) * М + (Ф/12/К) * Д, где:Таким образом получается:(45 842,00 / 12) * 9 + (45 842,00 / 12 / 31) * 26 = 37 585,51Это и будет сумма обязательного страхового взноса для ИП. Ее размер также можно рассчитать на калькуляторе ФНС.Как оплатить страховые взносыДо 2023 года страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОМС) платились отдельно. Теперь в результате введения единого платежа их перечисляют одной суммой.“Взносы на травматизм по-прежнему вносятся отдельно в Социальный фонд России.Это новый фонд, который начал работу с 2023 года после слияния ФСС и ПФР”, — рассказала Анастасия Громакова, руководитель юридического департамента компании “Эгро-Трейд”.Где оплачиватьСтраховые взносы перечисляют единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).“При этом 2023 год является переходным, поэтому можно продолжать платить как прежде: указывая в платежке конкретный КБК (код бюджетной классификации) страховых отчислений”, — добавила Наталья Зарипова.СрокиФиксированную часть страховых взносов нужно уплатить до окончания отчетного года, то есть до 31 декабря.“За 2023 год уплатить фиксированные взносы нужно до 09.01.2024. Срок уплаты дополнительных взносов 1% за 2023 год – до 1 июля 2024 года. Срок уплаты страховых взносов за сотрудников — до 28 числа следующего месяца. То есть страховые взносы, которые были начислены за сентябрь, оплатить надо до 28.10.2023 года. При этом, взносы от несчастных случаев вносят до 15 числа следующего месяца”, — объяснила Наталья Зарипова.КБКВ этом году выбор КБК зависит от того, какой способ оплаты выбрал индивидуальный предприниматель: одним платежом на ЕНС или отдельно по каждому взносу с разными реквизитами.Если ИП выбрал единый платеж, то КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510 (фиксированная часть + 1%).Отдельными платежами:Ответственность за неуплатуЕсли не платить страховые взносы, то ИП будут начислять пени за каждый день просрочки из расчета 1/300 от ставки Банка России. За неуплату в срок дополнительной части взносов предпринимателя могут оштрафовать на 20%, штраф вырастет до 40%, если докажут, что недоимка образовалась умышленно.Когда можно не платить страховые взносыМихаил Демидов, научный сотрудник лаборатории стратегического развития и евразийской интеграции РАНХиГС г. Санкт-Петербурга перечислил ряд случаев, когда ИП может не платить страховые взносы за себя, если он не вел деятельность:Как уменьшить налог на страховые взносыС 2023 года ИП на упрощенной или патентной налоговой системе могут уменьшить налог на страховые взносы до того, как они уплачены — в течение налогового периода (или в год действия патента).“Ранее взносы, из-за которых мог быть уменьшен налог, учитывались только по факту оплаты. Теперь же они уменьшают налог в текущем году, даже если последний день календарного года выпадает на выходной, и оплата переносится на первый рабочий день января следующего года”, — объяснила Екатерина Горохова.Так, налог УСН за первое полугодие 2023 можно уменьшить на взносы, которые заплатили с 1 января до 30 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230101/nalogi-1842693711.html

https://ria.ru/20230926/gd-1898635435.html

https://realty.ria.ru/20230829/nds-1892989030.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230804/rubl-1888261390.html

https://ria.ru/20230828/perevod-1892585365.html

https://ria.ru/20230817/nalogi-1890580145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, предприниматели, бизнес, общество