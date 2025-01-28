Страховые взносы ИП 2025: расчет и сроки уплаты

МОСКВА — РИА Новости. Страховые взносы индивидуального предпринимателя (ИП) — это обязательные отчисления на социальное страхование за себя и работников. Они состоят из фиксированной и дополнительной частей, причем последняя зависит от доходов. О том, как уплатить взносы в 2025 году, рассчитать их сумму и уменьшить налог на нее, — в материале РИА Новости.

Страховые взносы ИП в 2025 году

Страховые взносы позволяют индивидуальным предпринимателям (ИП) обеспечивать пенсионное и медицинское страхование для себя и своих сотрудников. Их размеры и сроки уплаты зависят от того, какой режим налогообложения выбрал ИП. Например:

ИП на НПД (налог на профессиональный доход) не платят обязательные страховые взносы, но могут делать это добровольно.

ИП на АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) могут сэкономить на страховых платежах за себя и работников. Пенсионные баллы и стаж будут начисляться, но увеличивается налоговая нагрузка.

Для чего платят страховые взносы ИП

Пенсионные страховые взносы ИП участвуют в обеспечении будущей пенсии и других социальных выплат. Медицинские — финансируют систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и обеспечивают бесплатную медицинскую помощь.

Кто обязан платить и исключения

ИП, которые находятся на патенте, упрощенке, ЕСХН и ОСН обязаны платить за себя страховые взносы.

ИП на спецрежимах НПД (налог на профессиональный доход) и АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения) освобождены от обязательной уплаты.

Уплата страховых взносов ИП

Предприниматели обязаны платить страховые взносы, даже если ИП фактически не работает и не получает доход.

За себя

ИП, которые не имеют наемных работников и не производят выплат физическим лицам, уплачивают страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование за себя в совокупном фиксированном размере. При доходе до 300 тыс. руб. размер взноса составляет 53 658 руб. Если же доход выше этого порога, то к 53 658 руб. прибавляется 1%.

Пример расчета:

ИП с годовым доходом 2 млн руб. заплатит 53 658 руб. + 17 000 руб. (1% от 2 млн - 300 тыс.) = 70 658 руб.

Кроме того, по желанию ИП может застраховать себя на случай временной нетрудоспособности и тогда появится право на больничный, а у женщин — право на выплаты по беременности и родам. Для этого нужно заключить договор с Социальным фондом России (СФР) и заплатить 5 696,22 руб.

За сотрудников

Работодатели уплачивают за своих сотрудников НДФЛ, взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и материнства. В 2025 году для ИП, у которых есть сотрудники, действуют базовые тарифы страховых взносов:

30% в пределах облагаемой базы в размере 1 917 000 руб.;

15,1%, если выплаты сотруднику превысили 1 917 000 руб.

Дополнительно еще уплачиваются взносы от несчастных случаев и травматизма в размере от 0,2% до 8,5% от выплат сотрудникам. Ставка зависит от вида деятельности.

Добровольное социальное страхование

На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством индивидуальные предприниматели могут вступать в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию (ОСС) и вносить страховые взносы.

Это регулируется федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" от 29.12.2006 года ( статья 2, часть 3 ).

Из чего складывается сумма страховых взносов

Сумма страховых отчислений ИП складывается из фиксированной части и дополнительных взносов.

Фиксированный взнос

Фиксированная часть оплачивается независимо от того, были ли получены доходы.

Если ИП работает целый год, то в 2025 году эта сумма составит 53 658 руб. Если же открыть ИП в середине года, то взносы рассчитываются пропорционально отработанным дням. При закрытии ИП в течение года, взносы также будут пересчитаны.

Год Размер фиксированных взносов на ОМС и ОПС (руб.) Предельный размер дополнительного взноса на ОПС (1% от дохода свыше 300 тыс. руб.) (руб.) 2025 53 658 300 888 2026 57 390 321 818 2027 61 154 342 923

Дополнительный взнос

Если годовой доход индивидуального предпринимателя превышает 300 000 руб., то ему необходимо платить на пенсионное страхование 1% от суммы превышения. Например, доход ИП составил 1 млн руб. Тогда дополнительный взнос составит 7000 руб. - 1% от 1 млн - 300 тыс. руб.

ИП на НПД и АУСН также не обязаны платить дополнительные взносы, как и в случае с фиксированными выплатами.

Максимальный размер страховых взносов

Максимальная сумма дополнительных страховых взносов ИП ограничена и лимит каждый год меняется. В 2025 году – это 300 888 руб. Поэтому нужно будет заплатить только эту сумму, даже если при расчете получится больше.

Пример расчета страховых взносов

Рассчитать размер взносов на обязательное страхование несложно. К примеру, предприниматель за год заработал 8 млн руб.:

53 658 + (8 000 000 – 300 000) * 1% = 130 658 руб.

Что считается доходом для расчета страховых взносов

Сумма дополнительных взносов зависит от годового дохода, который на разных режимах налогообложения рассчитывается по-разному:

ОСНО — все доходы, с которых ИП платит НДФЛ (доходы - профессиональные вычеты - 300 000) * 1%.

Патент — потенциально возможный доход, установленный в регионе деятельности для конкретного вида бизнеса. Рассчитывается на период действия патента (стоимость патента / 0,06 - 300 000) * 1%.

УСН “Доходы” — все, что ИП заработал от бизнеса. В основном, это доходы от продажи товаров или услуг (доходы - 300 000) * 1%.

УСН “Доходы минус расходы” — доходы после вычета расходов (доходы - расходы - 300 000) * 1%.

Особенности расчета страховых взносов за неполный год

Если ИП работает неполный год, сумма фиксированных взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням.

Екатерина Горохова, генеральный директор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг “НАФКО”, привела пример расчетов с условием регистрации ИП 06.03.2023 года.

Применяется следующая формула:

(Ф:12) * М + (Ф/12/К) * Д, где:

Ф — фиксированная сумма, 53 658 руб.;

М — число полных месяцев, во время которых функционирует ИП. В приведенном примере это 9;

К — число дней в месяце, в котором ИП начал или закончил свою деятельность. В марте 31 день;

Д — число дней в этом же месяце, в течение которых ИП работает. Это 26 дней.

Таким образом получается:

(53 658 / 12) * 9 + (53 658 / 12 / 31) * 26 = 43 993 руб.

Это и будет сумма обязательного страхового взноса для ИП. Ее размер также можно рассчитать на калькуляторе ФНС

Как оплатить страховые взносы

До 2023 года страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОМС) платились отдельно. Теперь в результате введения единого платежа их перечисляют одной суммой.

Взносы на травматизм по-прежнему вносятся отдельно в Социальный фонд России

Где оплачивать

С 2023 года страховые взносы перечисляют единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).

Также добровольное пенсионное страхование ИП могут оформить на портале Госуслуги . Чтобы оплатить страховой счёт через интернет-банк, ИП необходимо сформировать платеж и выбрать верного получателя – это казначейство России.

© iStock.com / fizkes Девушка считает сумму выплат на калькуляторе © iStock.com / fizkes Девушка считает сумму выплат на калькуляторе

Сроки

Фиксированную часть страховых взносов нужно уплатить до окончания отчетного года, то есть до 28 декабря.

За 2024 год уплатить фиксированные взносы нужно до 09.01.2025. Срок уплаты дополнительных взносов 1% за 2024 год – до 1 июля 2025 года. Срок уплаты страховых взносов за сотрудников — до 28 числа следующего месяца. То есть страховые взносы, которые были начислены за январь, оплатить надо до 28.02.2025 года. При этом, взносы от несчастных случаев вносят до 15 числа следующего месяца.

КБК

В этом году выбор КБК зависит от того, какой способ оплаты выбрал индивидуальный предприниматель: одним платежом на ЕНС или отдельно по каждому взносу с разными реквизитами.

Если ИП выбрал единый платеж, то КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510 (фиксированная часть + 1%).

Отдельными платежами:

182 1 02 02000 01 1000 160 — фиксированная часть;

182 1 02 03000 01 1000 160 — 1% от доходов выше 300 тыс. руб.

Ответственность за неуплату

Если не платить страховые взносы, то ИП будут начислять пени за каждый день просрочки из расчета 1/300 от ставки Банка России. За неуплату в срок дополнительной части взносов предпринимателя могут оштрафовать на 20%, штраф вырастет до 40%, если докажут, что недоимка образовалась умышленно.

Когда можно не платить страховые взносы

Михаил Демидов, научный сотрудник лаборатории стратегического развития и евразийской интеграции РАНХиГС г. Санкт-Петербурга перечислил ряд случаев, когда ИП может не платить страховые взносы за себя, если он не вел деятельность:

Прохождение военной службы по призыву.

Уход за ребенком до 1,5 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет.

Проживание с супругом — военнослужащим-контрактником в местности, где нет возможности трудоустроиться или за границей с супругом, которого направили в дипломатическое представительство или консульское учреждение России.

На 2025 год существуют и региональные льготы, о них речь пойдет чуть ниже.

Как уменьшить налог на страховые взносы

С 2023 года ИП на упрощенной или патентной налоговой системе могут уменьшить налог на страховые взносы до того, как они уплачены — в течение налогового периода (или в год действия патента).

« “Ранее взносы, из-за которых мог быть уменьшен налог, учитывались только по факту оплаты. Теперь же они уменьшают налог в текущем году, даже если последний день календарного года выпадает на выходной, и оплата переносится на первый рабочий день января следующего года”, — объяснила Екатерина Горохова.

Так, налог УСН за первое полугодие 2025 можно уменьшить на взносы, которые заплатили с 1 января до 30 июня 2025 года.

Изменения в 2025 году

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения к Налоговому кодексу (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ ). Величина фиксированных взносов для ИП увеличились до 53 658 рублей, а максимальный размер страхового взноса ИП с дохода, превышающего 300 000 руб. повысился до 300 888 руб. Фиксированные взносы за 2025 и последующие годы уплатить необходимо не позднее 28 декабря.

Региональные льготы и исключения

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предприниматели в 2025 году уплачивают фиксированные взносы в пониженном размере — 36 000 руб. От дополнительного взноса такие ИП освобождены. Однако уже с 2026 года эта льгота прекратит действие, и взносы будут уплачиваться в общем размере ( п. 1.3 ст. 430 НК)

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова сумма страховых взносов на 2025 год?

Сумма составляет — 53 658 рублей (за полный год).

Если ИП заработал более 300 тысяч рублей, то ему нужно добавить к годовой сумме взносов 1% с суммы превышения.

Нужно ли ИП сдавать отчетность по страховым взносам?

Если ИП – работодатели, то они должны платить взносы за сотрудников и сдавать отчётность.

При этом по фиксированным и по дополнительным взносам отдельную отчетность сдавать не надо.

По какому КБК перечислять единый налоговый платеж?

КБК для ЕНП — 18201061201010000510.

Может ли женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, не платить взносы?

Если эта мама, находящаяся в статусе ИП, действительно не работает и не получает доход, то на период на полутора лет ребенка она получает временное освобождение от уплаты страховых взносов. Если же она работает и получает доход, то и взносы обязана уплачивать.

Как рассчитать сумму страховых взносов самостоятельно и быстро?