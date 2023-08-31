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Единый налоговый платеж (ЕНП) и единый налоговый счет (ЕНС) 2023: что это, сроки оплаты
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17:01 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/nalogi-1893425194.html
Единый налоговый счет-2023: как платить налоги и сдавать отчетность
Единый налоговый платеж (ЕНП) и единый налоговый счет (ЕНС) 2023: что это, сроки оплаты
Единый налоговый счет-2023: как платить налоги и сдавать отчетность
Единый налоговый счет — это специальный счет, на который налогоплательщик должен перечислять все налоги и взносы в рамках единого налогового платежа. О том, как РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:01
2023-08-31T17:01
россия
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
налоги
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Единый налоговый счет — это специальный счет, на который налогоплательщик должен перечислять все налоги и взносы в рамках единого налогового платежа. О том, как правильно платить налоги в 2023 году, что такое сальдо ЕНС, а также когда необходимо уведомлять ИФНС об уплаченных суммах — в материале РИА Новости.Единый налоговый счет и платеж 2023С 1 января 2023 года в России заработал новый механизм уплаты налогов и взносов — единый налоговый счет (ЕНС). По новым правилам юридические и физические лица могут оплатить все налоговые обязательства одним платежом, указав только его сумму и свой ИНН. До этого плательщику приходилось заполнять большое количество платежных поручений со множеством реквизитов. Теперь эта необходимость отпала.По словам Алексея Толстика, сооснователя и генерального директора финтех-платформы Mandarin, в России ЕНС действовал в тестовом режиме с 2019 года, и налогоплательщики могли перейти на него добровольно. Теперь эта форма учета платежей стала обязательной для всех, кроме самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход (НПД). Они могут либо продолжить пользоваться приложением “Мой налог”, либо перейти на уплату НПД через личный кабинет налогоплательщика в составе единого налогового платежа.Налоговый консультант, основатель школы PROналоги Вера Андрейкина отметила, что ЕНС призван упростить уплату налогов и взносов и сократить количество ошибочных платежей, а также стимулирует “серый” бизнес выходить из тени и работать в открытую.Принцип работы и распределения средствЕдиный налоговый счет с 1 января этого года был открыт для всех налогоплательщиков автоматически. При этом остатки на нем сформировались с учетом задолженностей и переплат по налогам, сборам, штрафам, пеням и т.д.“В случае с единым налоговым счетом речь идет не о новом режиме налогообложения, а лишь об ином порядке учета платежей. ЕНС представляет собой виртуальный кошелек. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели должны своевременно его пополнять. Таким образом они формируют единый налоговый платеж (ЕНП), который идет на оплату налогов. Налогоплательщики больше не могут самостоятельно решать, какой налог, пеню или штраф лучше оплатить сначала, а что можно оставить на потом. Налоговая сама зачисляет деньги в счет текущих платежей, очередность которых определяется законом”, — объяснил Алексей Толстик.В первую очередь поступившие на счет деньги идут на погашение долга с более ранних сроков уплаты, если он есть. Согласно закону налоговая распределяет средства в счет уплаты налогов в такой последовательности:Если юридическое или физическое лицо внесло недостаточно денег на счет, то сначала спишут недоимку и текущий платеж по НДФЛ, остаток же распределят по всем остальным платежам. Таким образом, если денег не хватило, то задолженность сформируется по всем налогам и взносам, а не по какому-то конкретному.Какие налоги и взносы можно оплатитьСогласно НК РФ единым налоговым платежом уплачиваются:При этом есть и платежи, которые можно внести как через ЕНС, так и отдельно. В их число входят:Взносы на травматизм и госпошлины всегда уплачивают отдельно.Сроки уплаты и сдачи отчетности"По новым правилам сдавать отчетность по налоговым выплатам теперь нужно 25 числа, а уплачивать налоги до 28 числа месяца, на который назначен срок оплаты”‎, — пояснила Вера Андрейкина.С этого года установили особый порядок перечисления декабрьского НДФЛ, чтобы закрыть год: за период с 23 по 31 декабря его нужно уплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года. В 2023 году это 29 декабря.Когда необходимо уведомлять ИФНС о суммах налогов и взносовУведомления об исчисленных суммах нужны для того, чтобы ИНФС могла правильно распределить уплаченные суммы по конкретным налогам. Их подают по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает раньше, чем представляется декларация или рассчитывается налог.“Организации должны ежемесячно подавать уведомления в ИФНС перед уплатой НДФЛ, а также ежеквартально — перед уплатой авансов по УСН, по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам”, — рассказала Вера Андрейкина.Например, уведомление по НДФЛ нужно подать не позднее 25 числа за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего месяца.Что такое сальдо ЕНССальдо единого налогового счета — это разница между средствами, внесенными на этот счет, и налоговыми обязательствами. Оно может быть положительным (переплата), отрицательным (задолженность) и нулевым (перечисления равны начислениям).Что можно сделать с положительным сальдоЕсли на ЕНС образовалось положительное сальдо, его можно зачесть в счет будущих платежей, использовать для погашения налоговой задолженности, по которой истек срок взыскания, до вступления в силу судебного акта о восстановлении срока или о взыскании этих сумм. Еще один вариант: распорядиться деньгами для уплаты обязательных платежей других лиц. При этом нужно в электронном виде подать заявление о распоряжении суммой денежных средств путем зачета (форма по КНД 1150057).Кроме того, можно вернуть переплату на банковский счет. Для этого необходимо подать заявление в налоговый орган по месту своего учета. Это можно сделать:"Заявление на возврат сальдо ЕНС можно подать в любое время, независимо от того, когда образовалась переплата. Однако финансовые средства вернут только за три предыдущих года. Раньше нужно было ждать месяц пока придут деньги. Теперь переплата должна вернуться в течение трех рабочих дней”, — добавил Алексей Толстик.При этом если отсутствует информация о банковском счете налогоплательщика, срок возврата увеличивается на период получения этих данных от банка.Отрицательное сальдо и начисление пени“В случае с отрицательным сальдо налоговая инспекция начислит пени. Если их не оплатить, вышестоящий орган будет вправе списать недостающую сумму с карты или банковского счета налогоплательщика. Проще всего перечислять на ЕНС ровно ту сумму, которую необходимо погасить в счет налога”, — подчеркнула Вера Андрейкина.Пени начисляются за каждый календарный день просрочки. Размер неустойки для физических и юридических лиц составляет 1/300 действующей в это время ключевой ставки ЦБ России.Плюсы и минусыПо словам Алексея Толстика, раньше гражданам и организациям необходимо было перечислять каждый налог на отдельный код бюджетной классификации (КБК). После перехода на ЕНС все суммы зачисляются единым налоговым платежом один раз в месяц.“Также платежи стали более прозрачными. Пользователь не сможет запутаться в платежах, поскольку все начисления указаны в виде единой суммы. Он понимает, сколько денег и на какие цели необходимо уплатить, а также почему на счете не хватает средств или образовалась переплата. Еще один плюс — меньше ошибок в ФНС. Вероятность того, что деньги уйдут с ЕНС не туда, близка к нулю. Однако лучше проверять, как налоговая распределила поступившие средства. Это позволит исключить путаницу и возникновение задолженности”, — считает эксперт.Основной недостаток ЕНС — образование недостачи по всем налоговым платежам при отрицательном сальдо, потому что деньги распределяются автоматически.Где найти и как пополнить ЕНСПолучить информацию о своем налоговом статусе и задолженности можно на сайте ФНС и на портале госуслуг. В личном кабинете на сайте фискального ведомства сумма налога, который необходимо уплатить, подсчитывается автоматически и отображается на главной странице.“Гражданин или организация получают налоговое уведомление, где указан единый налоговый платеж по одному реквизиту на все виды налогов. При этом сведения о начислениях по каждому виду платежа сохраняются. Организации направляют средства на ЕНС через банк или личный кабинет на сайте ФНС. У физических лиц и индивидуальных предпринимателей также есть возможность пополнять его наличными через МФЦ или Почту России”, — объяснил Алексей Толстик.Перевести деньги в счет уплаты налогов и взносов может и третье лицо. Для этого нужно указать ИНН плательщика или налогового агента, за которого перечисляется ЕНП.“Если налог начислен неправильно, его можно оспорить. Налогоплательщик должен сообщить об ошибке через личный кабинет на сайте ФНС. Кроме того, можно лично обратиться в налоговую инспекцию по месту прописки для уточнения и разъяснения всех деталей”, — заключил специалист.
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россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), налоги
Россия, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Налоги

Единый налоговый счет-2023: как платить налоги и сдавать отчетность

© iStock.com / urbazonДевушка читает документы
Девушка читает документы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / urbazon
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Оглавление
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Единый налоговый счет — это специальный счет, на который налогоплательщик должен перечислять все налоги и взносы в рамках единого налогового платежа. О том, как правильно платить налоги в 2023 году, что такое сальдо ЕНС, а также когда необходимо уведомлять ИФНС об уплаченных суммах — в материале РИА Новости.

Единый налоговый счет и платеж 2023

С 1 января 2023 года в России заработал новый механизм уплаты налогов и взносов — единый налоговый счет (ЕНС). По новым правилам юридические и физические лица могут оплатить все налоговые обязательства одним платежом, указав только его сумму и свой ИНН. До этого плательщику приходилось заполнять большое количество платежных поручений со множеством реквизитов. Теперь эта необходимость отпала.
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По словам Алексея Толстика, сооснователя и генерального директора финтех-платформы Mandarin, в России ЕНС действовал в тестовом режиме с 2019 года, и налогоплательщики могли перейти на него добровольно. Теперь эта форма учета платежей стала обязательной для всех, кроме самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход (НПД). Они могут либо продолжить пользоваться приложением “Мой налог”, либо перейти на уплату НПД через личный кабинет налогоплательщика в составе единого налогового платежа.
Налоговый консультант, основатель школы PROналоги Вера Андрейкина отметила, что ЕНС призван упростить уплату налогов и взносов и сократить количество ошибочных платежей, а также стимулирует “серый” бизнес выходить из тени и работать в открытую.

Принцип работы и распределения средств

© iStock.com / Oleg ElkovМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Мужчина считает деньги
Единый налоговый счет с 1 января этого года был открыт для всех налогоплательщиков автоматически. При этом остатки на нем сформировались с учетом задолженностей и переплат по налогам, сборам, штрафам, пеням и т.д.
“В случае с единым налоговым счетом речь идет не о новом режиме налогообложения, а лишь об ином порядке учета платежей. ЕНС представляет собой виртуальный кошелек. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели должны своевременно его пополнять. Таким образом они формируют единый налоговый платеж (ЕНП), который идет на оплату налогов. Налогоплательщики больше не могут самостоятельно решать, какой налог, пеню или штраф лучше оплатить сначала, а что можно оставить на потом. Налоговая сама зачисляет деньги в счет текущих платежей, очередность которых определяется законом”, — объяснил Алексей Толстик.
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В первую очередь поступившие на счет деньги идут на погашение долга с более ранних сроков уплаты, если он есть. Согласно закону налоговая распределяет средства в счет уплаты налогов в такой последовательности:
  1. 1.
    Недоимка по НДФЛ — начиная с наиболее ранней.
  2. 2.
    Текущий НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению.
  3. 3.
    Налоговая задолженность (кроме НДФЛ) — начиная с наиболее ранней.
  4. 4.
    Текущие налоги (кроме НДФЛ), авансовые платежи, страховые взносы, сборы — по мере возникновения обязанности по их уплате.
  5. 5.
    Пени.
  6. 6.
    Проценты.
  7. 7.
    Штрафы.
Если юридическое или физическое лицо внесло недостаточно денег на счет, то сначала спишут недоимку и текущий платеж по НДФЛ, остаток же распределят по всем остальным платежам. Таким образом, если денег не хватило, то задолженность сформируется по всем налогам и взносам, а не по какому-то конкретному.

Какие налоги и взносы можно оплатить

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат
Согласно НК РФ единым налоговым платежом уплачиваются:
  • налог на прибыль;
  • НДС, включая налог при импорте из стран ЕАЭС;
  • НДФЛ;
  • страховые взносы, кроме взносов на травматизм;
  • имущественные налоги: на имущество, транспортный и земельный;
  • акцизы;
  • водный налог;
  • налог на добычу полезных ископаемых;
  • налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;
  • налог на игорный бизнес;
  • спецрежимные налоги: налог при УСН; налог при АУСН, ЕСХН; налог при ПСН;
  • торговый сбор.
При этом есть и платежи, которые можно внести как через ЕНС, так и отдельно. В их число входят:
  • налог на профессиональный доход;
  • сбор за пользование объектами животного мира;
  • сбор за пользование объектами водных биоресурсов.
Взносы на травматизм и госпошлины всегда уплачивают отдельно.
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Сроки уплаты и сдачи отчетности

"По новым правилам сдавать отчетность по налоговым выплатам теперь нужно 25 числа, а уплачивать налоги до 28 числа месяца, на который назначен срок оплаты”‎, — пояснила Вера Андрейкина.
С этого года установили особый порядок перечисления декабрьского НДФЛ, чтобы закрыть год: за период с 23 по 31 декабря его нужно уплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года. В 2023 году это 29 декабря.

Когда необходимо уведомлять ИФНС о суммах налогов и взносов

Уведомления об исчисленных суммах нужны для того, чтобы ИНФС могла правильно распределить уплаченные суммы по конкретным налогам. Их подают по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает раньше, чем представляется декларация или рассчитывается налог.
«
“Организации должны ежемесячно подавать уведомления в ИФНС перед уплатой НДФЛ, а также ежеквартально — перед уплатой авансов по УСН, по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам”, — рассказала Вера Андрейкина.
Например, уведомление по НДФЛ нужно подать не позднее 25 числа за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего месяца.

Что такое сальдо ЕНС

Сальдо единого налогового счета — это разница между средствами, внесенными на этот счет, и налоговыми обязательствами. Оно может быть положительным (переплата), отрицательным (задолженность) и нулевым (перечисления равны начислениям).
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Что можно сделать с положительным сальдо

Если на ЕНС образовалось положительное сальдо, его можно зачесть в счет будущих платежей, использовать для погашения налоговой задолженности, по которой истек срок взыскания, до вступления в силу судебного акта о восстановлении срока или о взыскании этих сумм. Еще один вариант: распорядиться деньгами для уплаты обязательных платежей других лиц. При этом нужно в электронном виде подать заявление о распоряжении суммой денежных средств путем зачета (форма по КНД 1150057).
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение "Налоги ФЛ"
Кроме того, можно вернуть переплату на банковский счет. Для этого необходимо подать заявление в налоговый орган по месту своего учета. Это можно сделать:
  • на бумаге;
  • в электронной форме по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью;
  • в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика с электронной подписью;
  • в составе налоговой декларации 3-НДФЛ.
"Заявление на возврат сальдо ЕНС можно подать в любое время, независимо от того, когда образовалась переплата. Однако финансовые средства вернут только за три предыдущих года. Раньше нужно было ждать месяц пока придут деньги. Теперь переплата должна вернуться в течение трех рабочих дней”, — добавил Алексей Толстик.
При этом если отсутствует информация о банковском счете налогоплательщика, срок возврата увеличивается на период получения этих данных от банка.

Отрицательное сальдо и начисление пени

“В случае с отрицательным сальдо налоговая инспекция начислит пени. Если их не оплатить, вышестоящий орган будет вправе списать недостающую сумму с карты или банковского счета налогоплательщика. Проще всего перечислять на ЕНС ровно ту сумму, которую необходимо погасить в счет налога”, — подчеркнула Вера Андрейкина.
Пени начисляются за каждый календарный день просрочки. Размер неустойки для физических и юридических лиц составляет 1/300 действующей в это время ключевой ставки ЦБ России.
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Плюсы и минусы

По словам Алексея Толстика, раньше гражданам и организациям необходимо было перечислять каждый налог на отдельный код бюджетной классификации (КБК). После перехода на ЕНС все суммы зачисляются единым налоговым платежом один раз в месяц.
«
“Также платежи стали более прозрачными. Пользователь не сможет запутаться в платежах, поскольку все начисления указаны в виде единой суммы. Он понимает, сколько денег и на какие цели необходимо уплатить, а также почему на счете не хватает средств или образовалась переплата. Еще один плюс — меньше ошибок в ФНС. Вероятность того, что деньги уйдут с ЕНС не туда, близка к нулю. Однако лучше проверять, как налоговая распределила поступившие средства. Это позволит исключить путаницу и возникновение задолженности”, — считает эксперт.
Основной недостаток ЕНС — образование недостачи по всем налоговым платежам при отрицательном сальдо, потому что деньги распределяются автоматически.

Где найти и как пополнить ЕНС

Получить информацию о своем налоговом статусе и задолженности можно на сайте ФНС и на портале госуслуг. В личном кабинете на сайте фискального ведомства сумма налога, который необходимо уплатить, подсчитывается автоматически и отображается на главной странице.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
“Гражданин или организация получают налоговое уведомление, где указан единый налоговый платеж по одному реквизиту на все виды налогов. При этом сведения о начислениях по каждому виду платежа сохраняются. Организации направляют средства на ЕНС через банк или личный кабинет на сайте ФНС. У физических лиц и индивидуальных предпринимателей также есть возможность пополнять его наличными через МФЦ или Почту России”, — объяснил Алексей Толстик.
Перевести деньги в счет уплаты налогов и взносов может и третье лицо. Для этого нужно указать ИНН плательщика или налогового агента, за которого перечисляется ЕНП.
“Если налог начислен неправильно, его можно оспорить. Налогоплательщик должен сообщить об ошибке через личный кабинет на сайте ФНС. Кроме того, можно лично обратиться в налоговую инспекцию по месту прописки для уточнения и разъяснения всех деталей”, — заключил специалист.
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