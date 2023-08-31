https://ria.ru/20230831/nalogi-1893425194.html

Единый налоговый счет-2023: как платить налоги и сдавать отчетность

Единый налоговый платеж (ЕНП) и единый налоговый счет (ЕНС) 2023: что это, сроки оплаты

Единый налоговый счет-2023: как платить налоги и сдавать отчетность

Единый налоговый счет — это специальный счет, на который налогоплательщик должен перечислять все налоги и взносы в рамках единого налогового платежа. О том, как РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:01

2023-08-31T17:01

2023-08-31T17:01

россия

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893329425_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_a649ddb421959f3b7f2e9bce5dd146bd.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Единый налоговый счет — это специальный счет, на который налогоплательщик должен перечислять все налоги и взносы в рамках единого налогового платежа. О том, как правильно платить налоги в 2023 году, что такое сальдо ЕНС, а также когда необходимо уведомлять ИФНС об уплаченных суммах — в материале РИА Новости.Единый налоговый счет и платеж 2023С 1 января 2023 года в России заработал новый механизм уплаты налогов и взносов — единый налоговый счет (ЕНС). По новым правилам юридические и физические лица могут оплатить все налоговые обязательства одним платежом, указав только его сумму и свой ИНН. До этого плательщику приходилось заполнять большое количество платежных поручений со множеством реквизитов. Теперь эта необходимость отпала.По словам Алексея Толстика, сооснователя и генерального директора финтех-платформы Mandarin, в России ЕНС действовал в тестовом режиме с 2019 года, и налогоплательщики могли перейти на него добровольно. Теперь эта форма учета платежей стала обязательной для всех, кроме самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход (НПД). Они могут либо продолжить пользоваться приложением “Мой налог”, либо перейти на уплату НПД через личный кабинет налогоплательщика в составе единого налогового платежа.Налоговый консультант, основатель школы PROналоги Вера Андрейкина отметила, что ЕНС призван упростить уплату налогов и взносов и сократить количество ошибочных платежей, а также стимулирует “серый” бизнес выходить из тени и работать в открытую.Принцип работы и распределения средствЕдиный налоговый счет с 1 января этого года был открыт для всех налогоплательщиков автоматически. При этом остатки на нем сформировались с учетом задолженностей и переплат по налогам, сборам, штрафам, пеням и т.д.“В случае с единым налоговым счетом речь идет не о новом режиме налогообложения, а лишь об ином порядке учета платежей. ЕНС представляет собой виртуальный кошелек. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели должны своевременно его пополнять. Таким образом они формируют единый налоговый платеж (ЕНП), который идет на оплату налогов. Налогоплательщики больше не могут самостоятельно решать, какой налог, пеню или штраф лучше оплатить сначала, а что можно оставить на потом. Налоговая сама зачисляет деньги в счет текущих платежей, очередность которых определяется законом”, — объяснил Алексей Толстик.В первую очередь поступившие на счет деньги идут на погашение долга с более ранних сроков уплаты, если он есть. Согласно закону налоговая распределяет средства в счет уплаты налогов в такой последовательности:Если юридическое или физическое лицо внесло недостаточно денег на счет, то сначала спишут недоимку и текущий платеж по НДФЛ, остаток же распределят по всем остальным платежам. Таким образом, если денег не хватило, то задолженность сформируется по всем налогам и взносам, а не по какому-то конкретному.Какие налоги и взносы можно оплатитьСогласно НК РФ единым налоговым платежом уплачиваются:При этом есть и платежи, которые можно внести как через ЕНС, так и отдельно. В их число входят:Взносы на травматизм и госпошлины всегда уплачивают отдельно.Сроки уплаты и сдачи отчетности"По новым правилам сдавать отчетность по налоговым выплатам теперь нужно 25 числа, а уплачивать налоги до 28 числа месяца, на который назначен срок оплаты”‎, — пояснила Вера Андрейкина.С этого года установили особый порядок перечисления декабрьского НДФЛ, чтобы закрыть год: за период с 23 по 31 декабря его нужно уплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года. В 2023 году это 29 декабря.Когда необходимо уведомлять ИФНС о суммах налогов и взносовУведомления об исчисленных суммах нужны для того, чтобы ИНФС могла правильно распределить уплаченные суммы по конкретным налогам. Их подают по налогам и взносам, срок уплаты которых наступает раньше, чем представляется декларация или рассчитывается налог.“Организации должны ежемесячно подавать уведомления в ИФНС перед уплатой НДФЛ, а также ежеквартально — перед уплатой авансов по УСН, по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам”, — рассказала Вера Андрейкина.Например, уведомление по НДФЛ нужно подать не позднее 25 числа за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего месяца.Что такое сальдо ЕНССальдо единого налогового счета — это разница между средствами, внесенными на этот счет, и налоговыми обязательствами. Оно может быть положительным (переплата), отрицательным (задолженность) и нулевым (перечисления равны начислениям).Что можно сделать с положительным сальдоЕсли на ЕНС образовалось положительное сальдо, его можно зачесть в счет будущих платежей, использовать для погашения налоговой задолженности, по которой истек срок взыскания, до вступления в силу судебного акта о восстановлении срока или о взыскании этих сумм. Еще один вариант: распорядиться деньгами для уплаты обязательных платежей других лиц. При этом нужно в электронном виде подать заявление о распоряжении суммой денежных средств путем зачета (форма по КНД 1150057).Кроме того, можно вернуть переплату на банковский счет. Для этого необходимо подать заявление в налоговый орган по месту своего учета. Это можно сделать:"Заявление на возврат сальдо ЕНС можно подать в любое время, независимо от того, когда образовалась переплата. Однако финансовые средства вернут только за три предыдущих года. Раньше нужно было ждать месяц пока придут деньги. Теперь переплата должна вернуться в течение трех рабочих дней”, — добавил Алексей Толстик.При этом если отсутствует информация о банковском счете налогоплательщика, срок возврата увеличивается на период получения этих данных от банка.Отрицательное сальдо и начисление пени“В случае с отрицательным сальдо налоговая инспекция начислит пени. Если их не оплатить, вышестоящий орган будет вправе списать недостающую сумму с карты или банковского счета налогоплательщика. Проще всего перечислять на ЕНС ровно ту сумму, которую необходимо погасить в счет налога”, — подчеркнула Вера Андрейкина.Пени начисляются за каждый календарный день просрочки. Размер неустойки для физических и юридических лиц составляет 1/300 действующей в это время ключевой ставки ЦБ России.Плюсы и минусыПо словам Алексея Толстика, раньше гражданам и организациям необходимо было перечислять каждый налог на отдельный код бюджетной классификации (КБК). После перехода на ЕНС все суммы зачисляются единым налоговым платежом один раз в месяц.“Также платежи стали более прозрачными. Пользователь не сможет запутаться в платежах, поскольку все начисления указаны в виде единой суммы. Он понимает, сколько денег и на какие цели необходимо уплатить, а также почему на счете не хватает средств или образовалась переплата. Еще один плюс — меньше ошибок в ФНС. Вероятность того, что деньги уйдут с ЕНС не туда, близка к нулю. Однако лучше проверять, как налоговая распределила поступившие средства. Это позволит исключить путаницу и возникновение задолженности”, — считает эксперт.Основной недостаток ЕНС — образование недостачи по всем налоговым платежам при отрицательном сальдо, потому что деньги распределяются автоматически.Где найти и как пополнить ЕНСПолучить информацию о своем налоговом статусе и задолженности можно на сайте ФНС и на портале госуслуг. В личном кабинете на сайте фискального ведомства сумма налога, который необходимо уплатить, подсчитывается автоматически и отображается на главной странице.“Гражданин или организация получают налоговое уведомление, где указан единый налоговый платеж по одному реквизиту на все виды налогов. При этом сведения о начислениях по каждому виду платежа сохраняются. Организации направляют средства на ЕНС через банк или личный кабинет на сайте ФНС. У физических лиц и индивидуальных предпринимателей также есть возможность пополнять его наличными через МФЦ или Почту России”, — объяснил Алексей Толстик.Перевести деньги в счет уплаты налогов и взносов может и третье лицо. Для этого нужно указать ИНН плательщика или налогового агента, за которого перечисляется ЕНП.“Если налог начислен неправильно, его можно оспорить. Налогоплательщик должен сообщить об ошибке через личный кабинет на сайте ФНС. Кроме того, можно лично обратиться в налоговую инспекцию по месту прописки для уточнения и разъяснения всех деталей”, — заключил специалист.

https://ria.ru/20210804/nalogi-1744387359.html

https://ria.ru/20230101/nalogi-1842693711.html

https://ria.ru/20230504/deklaratsiya-1869534471.html

https://ria.ru/20230612/ens-1877578681.html

https://ria.ru/20230412/nalog-1864907614.html

https://ria.ru/20230530/fns-1875207691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), налоги