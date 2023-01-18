https://ria.ru/20230118/platezhnoe_poruchenie-1845816860.html

Платежное поручение: особенности заполнения и оплаты в 2023 году, образец

Платежное поручение 2023: что это, образец заполнения полей, расшифровка и уплата

Платежное поручение: особенности заполнения и оплаты в 2023 году, образец

Платежное поручение — это документ для осуществления расчетов денежными средствами в безналичной форме. Он используется для уплаты налогов, взносов, заработной... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:02

2023-01-18T19:02

2023-01-18T19:02

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

финансы

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Платежное поручение — это документ для осуществления расчетов денежными средствами в безналичной форме. Он используется для уплаты налогов, взносов, заработной платы сотрудников, расчета с контрагентами. Как заполнить платежку в 2023 году, основные поля и коды, образец заполнения — в материале РИА Новости.Платежное поручение"По действующим нормам российского законодательства, безналичные расчеты в стране осуществляются путем оформления платежных поручений, аккредитивов, чеков, инкассовых поручений, распоряжений о переводе электронных денежных средств и т.д. Таким образом, платёжное поручение – это документ, отражающий волеизъявление клиента банка и порождающий для банка определённые обязательства – исполнить данное волеизъявление в определённые сроки и определённым способом", – поясняет Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК "Fontvielle".Исходя из положений ст. 863 ГК РФ следует, что под платежным поручением понимается расчетный документ, которым плательщик дает распоряжение банку перевести денежные средства со своего счета на счет получателя в этом же или другом банке.Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" отмечает, что в соответствии со ст. ст. 863, 866.1 ГК РФ, платежное поручение может быть оформлено банком для перевода денег по распоряжению физического лица без открытия ему банковского счета. Распоряжение о проведении транзакции в этом случае оформляется в форме заявления.Обязательства банка и клиентаОбязательство банка сводится к исполнению платежного поручения в срок, предусмотренный договором банковского обслуживания, а при его отсутствии – в срок, установленный законом. Они возникнут только в том случае, если документ будет оформлен надлежащим способом и с соблюдением всех реквизитов. Неправильное заполнение документа клиентом или наличие блокировки по счету может приводить к возникновению различных ошибок. В случае таких проблем Сергей Гебель рекомендует проверить остаток средств, БИК банка получателя и убедиться, что не превышен лимит символов в назначении платежа или наименовании контрагента.ВидыПо словам Сергея Гебеля, виды платежных поручений законодательно никак не определены. Однако их можно условно разделить по назначению платежей на:"Представленный перечень не является исчерпывающим, поэтому могут быть и другие платежи. Таким образом, платежное поручение – это платежка, в которой указывается кому, на какой счет и сколько денег нужно перевести. С помощью платежных поручений осуществляется уплата налогов, взносов, заработной платы сотрудников, выполняются расчеты с контрагентами", – отмечает юрист.Количество копийНа одну финансовую операцию составляется четыре копии платежного поручения. По словам Марины Шершневой, генерального директора ООО "АудитКонсалт",первый экземпляр хранится в банковском учреждении, на его основании со счетов списывают деньги. Вторая и третья копии предназначены для получателя и его банка, т.е. один экземпляр необходим для банка получателя, по нему средства зачисляются на расчетный счет, а второй прикрепляется к банковской выписке получателя. Последний экземпляр, с отметкой банка о проведении, подкрепляется к выписке и возвращается учреждению-плательщику. Число копий может быть иным, в зависимости от обстоятельств и условий отправки безналичного перевода средств."После того как банк проверит платежное поручение на корректность оформления, на всех экземплярах (за исключением последнего) поданных к выполнению поручений указывается дата поступления документа в поле “Поступление в банк платежного поручения”. В последнем экземпляре платежного поручения в поле “Отметки банка” указывается дата приема платежного поручения, после чего ответственный сотрудник банка ставит подпись и штамп", – поясняет Марина Шершнева.Срок действияСрок действия платежного поручения составляет 10 календарных дней со дня, следующего за датой его составления. В течение этого периода плательщик вправе предъявить документ в банк. Поручение, поданное с нарушением сроков, не подлежит исполнению.Как происходит оплата платежным поручениемПо общему правилу, закрепленному в ст. 31 Федерального закона "‎О банках и банковской деятельности", платежное поручение должно быть исполнено не позднее следующего дня. Сергей Гебель отмечает, что за нарушение срока банк должен выплатить клиенту проценты по ставке рефинансирования. В случае нарушения срока уплаты налогов, сборов и страховых взносов ответственных лиц могут привлечь к административной ответственности по ст. 15. 8 КоАП РФ."Под банковским (платежным, операционным) днем понимаются рабочие часы, в течение которых кредитная организация осуществляет пополнение, списание и перечисление денежных средств клиентов, – поясняет юрист. – Несмотря на установленные законом сроки, на практике в большинстве случаев операции проводятся быстрее и зачастую в течение одного дня".Как оформить платежное поручениеФорма, номера полей и описание порядка заполнения платежного поручения утверждены Положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П.Независимо от вида платежного поручения и его назначения в нем должны быть указаны обязательные реквизиты:По мнению Анастасии Хрусталевой, заполнение полей платежного требования, как правило, не представляют труда у профессиональных бухгалтеров, а в различных подзаконных актах и справочно-правовых системах всегда можно найти образец. Эксперт добавляет, что банки имеют право требовать указание иной информации, помимо установленной Положением № 762-П.По словам Сергея Гебеля, при перечислении средств в бюджет либо при оплате государственных или муниципальных услуг платежное поручение необходимо оформлять с учетом особенностей, закрепленных Приказом Минфина России № 107н от 12.11.2013 г. Например, нужно указывать статус плательщика, КБК, основание и период платежа, а также некоторые другие данные."Есть ряд особенностей и по другим видам транзакций. Например, с июня 2020 года установлены требования в виде указания кода вида дохода при заполнении платежных поручений на перечисление доходов гражданина, по которым установлены ограничения на удержания по исполнительным документам. Это требование содержится в ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве", указывать этот код следует в поле “назначение платежа”", – говорит Анастасия Хрусталева.Где взять бланкПлатежное поручение может быть составлено в бумажном или электронном виде. Бумажный документ подписывается уполномоченными лицами плательщика, также при необходимости проставляется оттиск печати.Оформить платежное поручение можно через любую бухгалтерскую программу. Некоторые банки позволяют делать это в личном кабинете на сайте или мобильном приложении. Если требуется бумажный бланк, его всегда можно распечатать в нужном количестве и отнести в банк.Расшифровка полейЛюбое платежное поручение нужно заполнять опираясь на Приложение 1 к Положению Банка России № 762-П от 29.06.2021 г. В нем перечислены все поля документа и даны подробные разъяснения с правилами оформления. Сергей Гебель перечислил основные поля:В остальных полях отмечаются банки, номера счетов, назначение и сроки платежей, условия, очередность оплаты и другие сведения.Образец заполненияПорядок заполнения и отражения сведений в платежном поручении зависит от множества факторов, в частности от получателя. Например, образец заполнения платежного поручения при расчетах с контрагентами будет выглядеть следующим образом:С 1 января 2023 года произошли изменения в правилах заполнения платежных поручений. В соответствии с ФЗ РФ от 14.07.2022 № 263-ОЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с 01.01.2023 года внедряется институт Единого налогового счета, который представляет собой единую сумму, отражающую итоговое состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом. Основная часть налогов и взносов уплачивается путем внесения единого налогового платежа (ЕНП). По мнению Сергея Гебеля, заполнить такое поручение просто – в большинстве полей проставляются нули.Марина Шершнева поясняет, что на сайте ФНС России создана промостраница, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет.Что такое электронное платежное поручениеПо словам Анастасии Хрусталевой, платежные поручения на сегодняшний день в большинстве своем представляют электронную форму документа, и это прямо предусмотрено законом. Зачастую они формируются в автоматизированных системах взаимодействия между клиентом и банком. Все требуемые реквизиты должны быть соблюдены и при оформлении поручения в электронной форме, подписи в данном случае проставляются также в цифровом виде в зависимости от порядка взаимодействия между банком и клиентом."Однако никто не отменял и бумажную форму данного документа. В этом случае поручение может оформить сам клиент или банк по договоренности. На бумажном варианте проставляется подпись клиента и печать, если она используется в деятельности юридического лица или предпринимателя и проставлена в карточке с образцами подписи и печати клиента", – говорит Анастасия Хрусталева.Сергей Гебель уточняет, что реквизиты электронной платежки легко заполнить через специальную бухгалтерскую программу или в личном кабинете банка. При этом само поручение будет сформировано автоматически. "Для подтверждения факта того, что документ был действительно составлен плательщиком (или уполномоченным лицом), используется электронная подпись или иные инструменты, например, коды", – заключил юрист.

https://ria.ru/20220808/samozanyatost-1808134176.html

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

https://ria.ru/20220531/zarplata-1792125974.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, финансы