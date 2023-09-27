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День воспитателя и всех дошкольных работников

День воспитателя и всех дошкольных работников - РИА Новости, 27.09.2023

День воспитателя и всех дошкольных работников

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается ежегодно 27 сентября. Он был официально утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 17 мая... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T04:00

2023-09-27T04:00

2023-09-27T04:00

справки

россия

санкт-петербург

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День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается ежегодно 27 сентября. Он был официально утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 17 мая 2016 года по распоряжению правительства РФ. Праздник был установлен с целью повышения престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из приоритетов государственной политики России в области защиты детства и развития социальных институтов.Первое празднование Дня воспитателя прошло Санкт-Петербурге в 2003 году. В 2004 году он был учрежден по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий – "Детский сад со всех сторон", "Дошкольное образование", "Обруч". В 2016 году праздник обрел официальный статус. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день – 27 сентября 1863 года – в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. Первое дошкольное учреждение появилось стараниями Софьи Люгебиль – жены профессора греческой словесности Императорского Санкт-Петербургского университета Карла Люгебиль. Супруги были последователями теории немецкого педагога Фридриха Фребеля, которому принадлежит авторство самого названия учреждения "детский сад". Фребель считал целью воспитания развитие природных способностей ребенка. Заведение супругов Люгебиль приняло 30 мальчиков в возрасте от трех до шести лет, принадлежащих к семьям разных сословий. С ними занимались гимнастикой, обучали танцам, пению и чтению. Учреждение содержалось на средства, вносимые родителями, но часть детей из малоимущих семей посещали занятия бесплатно.С 1866 по 1870 год частными лицами было открыто несколько платных детских садов в Москве, Петербурге, Воронеже, Иркутске, Смоленске и Тбилиси.Первый бесплатный детский сад открылся в России в 1866 году – он был организован при благотворительном Обществе дешевых квартир для детей работниц Петербурга.В 1867 году при Санкт-Петербургском педагогическом собрании образована комиссия детских садов. Однако организация детских садов в России вызвала значительные споры – традиции национального воспитания в большей степени ориентировались на семью. Поэтому к 1882 году в стране насчитывалось только 37 платных дошкольных учреждений, а к 1896 году – около 60. Число бесплатных детских садов для малоимущих было совсем незначительным. К концу XIX века губернские ведомства стали создавать ясли-сады для крестьянских детей.После 1917 года дошкольные учреждения вошли в государственную систему образования.20 декабря 1917 года была принята "Декларации по дошкольному воспитанию", согласно ее положениям, основными принципами дошкольного образования считались бесплатность и доступность. Главными задачами, которые ставились перед педагогами, стало формирование эмоций и поведения детей в соответствии с принципами коммунистической морали, а также привитие трудовых навыков. Помимо этого, немаловажным считалось укрепление здоровья детей и усвоение ими элементарных знаний.Также детский сад позволял женщинам раньше выйти на работу, при этом совмещая материнство и активную общественную деятельность.В 1936 года было принято постановление ЦК ВКП(б) "О педологических извращениях в системе наркомпросов", в котором ставилась задача сделать педагога центральной фигурой в дошкольных учреждениях. Были учреждены Устав детского сада и "Руководство для воспитателя детского сада".В это же время появился журнал "Дошкольное воспитание". По его данным, в конце 1930-х годов в детсадах воспитывались около двух миллионов малышей.Великая Отечественная война (1941-1945) оставила многих детей без родителей. В это время возникли дошкольные интернаты и детские дома с круглосуточным пребыванием, где жили осиротевшие дети.В 1959 году появились ясли, куда можно было отдать ребенка с двух месяцев. В это же время была создана комплексная типовая программа воспитания, которая стала единым рабочим документом для всех детсадов страны.В 1965-1970 годах специалисты разработали шестиуровневую систему работы с детьми: через знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценку. Количество детей в детсадах в эти годы превысило 15 миллионов.В 1984-1990 годах в стране появилась первая "Типовая программа обучения в детском саду", которая готовила детей к обучению в школе с шести лет.В 2010-2020 годах система дошкольного образования кардинально изменилась. Владение конкретными навыками и умениями уступило место развитию самостоятельной активности малышей.В 2013 году впервые в российской истории был принят ФГОС – федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Если раньше детям предлагали знать и применять знания, то сейчас педагоги их также учат самостоятельно находить решения нетипичных ситуаций. Появление Цифровой образовательной среды сделало познавательный процесс интерактивным.Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект "Демография". Согласно докладу правительства Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования (2023), численность детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольное образование на 1 января 2023 года, составила 5,7 миллиона человек (уменьшение по сравнению с 1 января 2022 года на 275 238 человек). В среднем по России доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет на 1 января 2023 года составила 99,66%. Наиболее актуальным вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет остается для республик Дагестан (86,51%), Ингушетия (96,19%), Крым (98,23%), Бурятия (98,77%), Забайкальского края (98,61%), а также для Республики Саха (Якутия) (98,82%).Численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование по состоянию на 1 января 2023 года, составила 1,2 миллиона человек.В среднем по России доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет на 1 января 2023 года составила 98,09%. В 18 субъектах РФ показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет зафиксирован ниже среднероссийского значения (в интервале от 58,96% до 97,1%), наименьшее значение (ниже 90%) выявлено в республиках Дагестан (58,96%), Крым (86,87%), Саха (Якутия) (89,07%), Новосибирской области (85,89%), Забайкальском крае (84,92%).В образовательных организациях дошкольного образования на начало 2022/2023 учебного года работали 665,9 тысяч педагогических работников (в 2021 году – 681,5 тысяч педагогов).В системе образования действует 39 тысяч организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотра и ухода.В декабре 2022 года Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования. Отмечается, что федеральная программа для дошкольников позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования. С 1 сентября 2023 года все российские детские сады начали работать по единым федеральным программам дошкольного образования. В мае 2023 года была представлена Концепции развития дошкольного образования на период до 2030 года. В документе определены цели, задачи и приоритетные направления развития дошкольного образования в России на период до 2030 года.Среди задач развития системы дошкольного образования – создание единого открытого образовательного пространства; оптимизация системы управления на всех уровнях; обеспечение доступного качественного образования для детей до восьми лет; создание безопасной образовательной среды для сохранения и укрепления физического, психического здоровья, эмоционального благополучия дошкольников; разработка и внедрение элементов безопасной цифровой образовательной среды.В День воспитателя и всех дошкольных работников проводятся различные мероприятия, посвященные празднику. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, санкт-петербург