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Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования - РИА Новости, 28.12.2022
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Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования
Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования - РИА Новости, 28.12.2022
Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования
Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:45
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования", - говорится в документе. Отмечается, что федеральная программа для дошкольников позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования. Ранее Минпросвещения утвердило единые программы школьного образования, в которые включили начальную военную подготовку и историю специальной военной операции (СВО).
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
17:45 28.12.2022 (обновлено: 17:48 28.12.2022)
 
Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования

Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования

© Fotolia / alexsokolovПреподаватель с ребенком
Преподаватель с ребенком - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© Fotolia / alexsokolov
Преподаватель с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования", - говорится в документе.
Отмечается, что федеральная программа для дошкольников позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.
Ранее Минпросвещения утвердило единые программы школьного образования, в которые включили начальную военную подготовку и историю специальной военной операции (СВО).
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