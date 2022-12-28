https://ria.ru/20221228/programma-1841992409.html
Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования
Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования - РИА Новости, 28.12.2022
Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования
Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T17:45
2022-12-28T17:45
2022-12-28T17:48
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу дошкольного образования", - говорится в документе. Отмечается, что федеральная программа для дошкольников позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования. Ранее Минпросвещения утвердило единые программы школьного образования, в которые включили начальную военную подготовку и историю специальной военной операции (СВО).
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17:45 28.12.2022 (обновлено: 17:48 28.12.2022)
Минпросвещения утвердило федеральную программу дошкольного образования
Минпросвещения утвердило единую федеральную программу дошкольного образования