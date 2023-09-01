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Все детские сады России начинают работать по единым программам - РИА Новости, 01.09.2023
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00:35 01.09.2023 (обновлено: 10:41 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/programmy-1893529353.html
Все детские сады России начинают работать по единым программам
Все детские сады России начинают работать по единым программам - РИА Новости, 01.09.2023
Все детские сады России начинают работать по единым программам
Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:35
2023-09-01T10:41
россия
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Саму программу утвердили еще в декабре 2022 года. Она позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования. Программа также определяет единые базовые объем и содержание дошкольного образования и планируемые результаты освоения, позволит обучать и воспитывать детей дошкольного возраста как граждан Российской Федерации, формировать основы их гражданской и культурной идентичности.
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россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, детские вопросы
Россия, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы
Все детские сады России начинают работать по единым программам

Все детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам

© "Мосгаз"Детский сад
Детский сад
© "Мосгаз"
Детский сад. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Саму программу утвердили еще в декабре 2022 года.
Она позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.
Программа также определяет единые базовые объем и содержание дошкольного образования и планируемые результаты освоения, позволит обучать и воспитывать детей дошкольного возраста как граждан Российской Федерации, формировать основы их гражданской и культурной идентичности.
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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31 июля, 23:30
 
РоссияСергей КравцовОбществоСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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