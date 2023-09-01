https://ria.ru/20230901/programmy-1893529353.html

Все детские сады России начинают работать по единым программам

Все детские сады России начинают работать по единым программам - РИА Новости, 01.09.2023

Все детские сады России начинают работать по единым программам

Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:35

2023-09-01T00:35

2023-09-01T10:41

россия

сергей кравцов

общество

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Саму программу утвердили еще в декабре 2022 года. Она позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования. Программа также определяет единые базовые объем и содержание дошкольного образования и планируемые результаты освоения, позволит обучать и воспитывать детей дошкольного возраста как граждан Российской Федерации, формировать основы их гражданской и культурной идентичности.

https://ria.ru/20230731/detsad-1887533559.html

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россия, сергей кравцов, общество, социальный навигатор, детские вопросы