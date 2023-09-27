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Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт - РИА Новости, 27.09.2023
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20:10 27.09.2023 (обновлено: 20:14 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899050727.html
Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт
Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт - РИА Новости, 27.09.2023
Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт
Россия не должна заниматься освобождением экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который отказался от гражданства РФ, заявил РИА... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:10
2023-09-27T20:14
россия
нагорный карабах
азербайджан
рубен варданян
алексей токарев
владимир путин
мгимо
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия не должна заниматься освобождением экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который отказался от гражданства РФ, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России. "Формально почему Россия должна вписываться и влиять на судьбу тех, кто не является ее гражданами?" - сказал Токарев. Как отметил эксперт, Варданян был в России успешным бизнесменом, благодаря которому были реализованы качественные проекты. Освобождению политика, по мнению Токарева, могут помочь его друзья. "Поскольку у него друзей много, то если не публично по линии МИДа, но эти друзья найдут возможность донести до властей в Баку его доброе имя и его хорошую репутацию", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html
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россия, нагорный карабах, азербайджан, рубен варданян, алексей токарев, владимир путин, мгимо, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Рубен Варданян, Алексей Токарев, Владимир Путин, МГИМО, Ситуация в Нагорном Карабахе
Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт

Эксперт МГИМО: РФ не должна заниматься Варданяном после отказа от гражданства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рубен Варданян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия не должна заниматься освобождением экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который отказался от гражданства РФ, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев.
Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России.
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"Формально почему Россия должна вписываться и влиять на судьбу тех, кто не является ее гражданами?" - сказал Токарев.
Как отметил эксперт, Варданян был в России успешным бизнесменом, благодаря которому были реализованы качественные проекты. Освобождению политика, по мнению Токарева, могут помочь его друзья.
"Поскольку у него друзей много, то если не публично по линии МИДа, но эти друзья найдут возможность донести до властей в Баку его доброе имя и его хорошую репутацию", - заключил эксперт.
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РоссияНагорный КарабахАзербайджанРубен ВарданянАлексей ТокаревВладимир ПутинМГИМОСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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