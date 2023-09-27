https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899050727.html

Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт

Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт - РИА Новости, 27.09.2023

Россия не должна заниматься освобождением Варданяна, считает эксперт

Россия не должна заниматься освобождением экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который отказался от гражданства РФ, заявил РИА... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:10

2023-09-27T20:10

2023-09-27T20:14

россия

нагорный карабах

азербайджан

рубен варданян

алексей токарев

владимир путин

мгимо

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия не должна заниматься освобождением экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который отказался от гражданства РФ, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России. "Формально почему Россия должна вписываться и влиять на судьбу тех, кто не является ее гражданами?" - сказал Токарев. Как отметил эксперт, Варданян был в России успешным бизнесменом, благодаря которому были реализованы качественные проекты. Освобождению политика, по мнению Токарева, могут помочь его друзья. "Поскольку у него друзей много, то если не публично по линии МИДа, но эти друзья найдут возможность донести до властей в Баку его доброе имя и его хорошую репутацию", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

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россия, нагорный карабах, азербайджан, рубен варданян, алексей токарев, владимир путин, мгимо, ситуация в нагорном карабахе