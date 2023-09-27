https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899049412.html

Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ

Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ - РИА Новости, 27.09.2023

Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ

Последствия выхода экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна из гражданства РФ — итог его личного выбора, это может стать хорошей... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T20:00

2023-09-27T20:00

2023-09-27T20:00

россия

рубен варданян

александр башкин

нагорный карабах

совет федерации рф

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Последствия выхода экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна из гражданства РФ — итог его личного выбора, это может стать хорошей иллюстрацией для сомневающихся в бесценности российского паспорта, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, отметив, что Варданян не сможет получить помощь от России. Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России. "Это был добровольный выбор об отказе от гражданства, соответственно, все юридические последствия от этого шага - это следствие его выбора. Я думаю, что юридические последствия его добровольного выхода из гражданства будут. В связи с тем, что он не может теперь получить помощь Российской Федерации и не получит", - сказал Башкин. Он отметил, что эта ситуация может стать хорошей иллюстрацией для тех, кто "сомневается или может усомниться в бесценности российского гражданства". "Кому-то от рождения дается такая удача, подарок судьбы. Лишний раз говорит о том, как нужно ценить то, что судьбой даруется, рождением и родителями", - объяснил парламентарий.

https://ria.ru/20230927/vardanyan-1898952144.html

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россия, рубен варданян, александр башкин, нагорный карабах, совет федерации рф, владимир путин, азербайджан, в мире