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Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ - РИА Новости, 27.09.2023
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20:00 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/vardanyan-1899049412.html
Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ
Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ - РИА Новости, 27.09.2023
Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ
Последствия выхода экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна из гражданства РФ — итог его личного выбора, это может стать хорошей... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:00
2023-09-27T20:00
россия
рубен варданян
александр башкин
нагорный карабах
совет федерации рф
владимир путин
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Последствия выхода экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна из гражданства РФ — итог его личного выбора, это может стать хорошей иллюстрацией для сомневающихся в бесценности российского паспорта, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, отметив, что Варданян не сможет получить помощь от России. Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России. "Это был добровольный выбор об отказе от гражданства, соответственно, все юридические последствия от этого шага - это следствие его выбора. Я думаю, что юридические последствия его добровольного выхода из гражданства будут. В связи с тем, что он не может теперь получить помощь Российской Федерации и не получит", - сказал Башкин. Он отметил, что эта ситуация может стать хорошей иллюстрацией для тех, кто "сомневается или может усомниться в бесценности российского гражданства". "Кому-то от рождения дается такая удача, подарок судьбы. Лишний раз говорит о том, как нужно ценить то, что судьбой даруется, рождением и родителями", - объяснил парламентарий.
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россия, рубен варданян, александр башкин, нагорный карабах, совет федерации рф, владимир путин, азербайджан, в мире
Россия, Рубен Варданян, Александр Башкин, Нагорный Карабах, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Азербайджан, В мире
Россия не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства, заявили в СФ

Сенатор Башкин: РФ не сможет помочь Варданяну после выхода из гражданства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубен Варданян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Последствия выхода экс-главы непризнанных властей Нагорного Карабаха Рубена Варданяна из гражданства РФ — итог его личного выбора, это может стать хорошей иллюстрацией для сомневающихся в бесценности российского паспорта, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, отметив, что Варданян не сможет получить помощь от России.
Погранслужба Азербайджана сообщила в среду, что Варданян задержан при попытке выезда в направлении Армении. В конце прошлого года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства России.
"Это был добровольный выбор об отказе от гражданства, соответственно, все юридические последствия от этого шага - это следствие его выбора. Я думаю, что юридические последствия его добровольного выхода из гражданства будут. В связи с тем, что он не может теперь получить помощь Российской Федерации и не получит", - сказал Башкин.
Он отметил, что эта ситуация может стать хорошей иллюстрацией для тех, кто "сомневается или может усомниться в бесценности российского гражданства".
"Кому-то от рождения дается такая удача, подарок судьбы. Лишний раз говорит о том, как нужно ценить то, что судьбой даруется, рождением и родителями", - объяснил парламентарий.
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Ереване сообщили, что права Варданяна будет защищать МИД Армении
Вчера, 14:29
 
РоссияРубен ВарданянАлександр БашкинНагорный КарабахСовет Федерации РФВладимир ПутинАзербайджанВ мире
 
 
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