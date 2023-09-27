https://ria.ru/20230927/trevoga-1898912383.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:18
2023-09-27T12:18
2023-09-27T12:18
специальная военная операция на украине
украина
кировоградская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 12.02 по 12.10 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявляли в Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Через время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, кировоградская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу