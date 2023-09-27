https://ria.ru/20230927/sud-1898875799.html

Суд отправил лечиться "Гражданина СССР*" за отрицание легитимности России

Суд отправил лечиться "Гражданина СССР*" за отрицание легитимности России - РИА Новости, 27.09.2023

Суд отправил лечиться "Гражданина СССР*" за отрицание легитимности России

Суд назначил лечение в психбольнице жителю Хакасии из запрещенного движения "Граждане СССР*" за призывы к насилию и отрицание легитимности России, сообщает в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:35

2023-09-27T09:35

2023-09-27T09:35

здоровье - общество

россия

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ссср

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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Суд назначил лечение в психбольнице жителю Хакасии из запрещенного движения "Граждане СССР*" за призывы к насилию и отрицание легитимности России, сообщает в среду региональный главк ФСБ РФ. Житель поселка Коммунар Ширинского района Хакасии под вымышленным аккаунтом размещал во "ВКонтакте" "призывы к совершению насилия в отношении представителей правоохранительных структур нашей страны", а также "отрицал легитимность органов госвласти России". Экспертиза показала, что на момент публикации постов мужчина не мог отвечать за свои поступки из-за невменяемости. "Пресечены экстремистские проявления участника незарегистрированного движения "Граждане СССР*". <…> Постановлением Ширинского районного суда мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в релизе. Дата вынесения приговора не уточняется, но указано, что он еще не вступил в законную силу. Организация "Граждане СССР*" (она же "Держава Союз Советских Светлых Родов*", она же "Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов*" и так далее) запрещена в России как экстремистская с июня прошлого года. Согласно решению Самарского областного суда, организация действовала с 2019 года как минимум в 30 регионах России, а ее деятельность сводилась к призывам отказываться от гражданства России и поменять конституционный строй страны "на режим, сходным с существовавшим в СССР".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230925/terrorizm-1898424245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср