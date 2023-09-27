https://ria.ru/20230927/sittsy-1899060714.html

Секреты знаменитых ивановских ситцев раскроют на выставке "Россия"

Секреты знаменитых ивановских ситцев раскроют на выставке "Россия" - РИА Новости, 27.09.2023

Секреты знаменитых ивановских ситцев раскроют на выставке "Россия"

Знаменитые ивановские ткани представят посетителям международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T21:23

2023-09-27T21:23

2023-09-27T21:23

ивановская область

ивановская область

москва

россия

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ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. Знаменитые ивановские ткани представят посетителям международной выставки-форума "Россия" в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. Экспозиция Ивановской области на выставке, которая пройдет на ВДНХ в Москве с ноября 2023 года по апрель 2024 года, продемонстрирует достижения региона в промышленности и АПК, транспорте и инфраструктуре, науке и культуре. "Гости нашего стенда не только узнают об ивановских ситцах, но и смогут самостоятельно создать набивной рисунок. Посетителям предложат несколько элементов принтов, соединив которые можно будет создать свой собственный. Его можно будет просто скачать на память в виде открытки либо заказать какой-то сувенир – футболку или сумку", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что каталог элементов в стилистике ивановских ситцев разрабатывали известные дизайнеры и художники палехского искусства. "Для ивановских тканей выставка "Россия" – не первый опыт. Например, ситцы Куваевской мануфактуры, образцы которых хранятся в Музее ивановского ситца, в XIX веке представляли на всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Тогда фабриканты даже получили право использовать герб Российской империи на товарных и торговых знаках", - отметили в пресс-службе. Создать свой авторский принт можно и на мастер-классах в Музее ивановского ситца. Здесь собрана уникальная текстильная коллекция, фонд музея насчитывает полмиллиона единиц – это самое крупное подобное собрание в России. Международная выставка-форум "Россия" пройдет в Москве на территории ВДНХ, ее открытие намечено на 4 ноября. Мероприятие проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях, положительного опыта развития регионов страны, содействия дальнейшему международному сотрудничеству. Участниками выставки-форума станут субъекты РФ, предприятия и крупные корпорации, представители зарубежных стран. В программе – Дни регионов, деловые недели, культурно-развлекательные события, фестивали кулинарных традиций, ярмарка.

https://ria.ru/20230906/ivanovskayaoblast-1893119314.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, москва, россия