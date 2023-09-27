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Россия привыкла побеждать претендующие на господство силы, заявил Совфед - РИА Новости, 27.09.2023
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23:11 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/sily-1899070800.html
Россия привыкла побеждать претендующие на господство силы, заявил Совфед
Россия привыкла побеждать претендующие на господство силы, заявил Совфед - РИА Новости, 27.09.2023
Россия привыкла побеждать претендующие на господство силы, заявил Совфед
На переднем крае борьбы с неоколониализмом сегодня оказалась Россия, наша страна привыкла побеждать силы, претендующие на мировое господство, сказал вице-спикер РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T23:11
2023-09-27T23:11
россия
африка
константин косачев
украина
совет федерации рф
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 27 сен – РИА Новости. На переднем крае борьбы с неоколониализмом сегодня оказалась Россия, наша страна привыкла побеждать силы, претендующие на мировое господство, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе IX Парламентского форума БРИКС. Сенатор принял участие в пленарном заседании на тему "Использование принципа многосторонности и парламентской дипломатии для углубления партнерства БРИКС и Африки в целях коренной реализации Соглашения о свободной торговле в Африке". "На переднем крае борьбы с неоколониализмом оказалась сегодня моя страна – Россия. Западные страны целенаправленно усугубляют конфликт на Украине, поставляя в страну всё более смертоносные виды вооружения, вопреки международным конвенциям. Продолжают наглые попытки "отменить" российскую культуру и спорт. Хотят воспитать нетерпимость ко всему русскому и максимально ограничивают права наших граждан", - отметил политик. При этом Косачев обратил внимание на принципиальную разницу подходов. "Для России проведение специальной военной операции – это возможность устранения угрозы безопасности, созданной Западом у наших границ. И способ защитить жителей Донбасса, многие годы подвергавшихся истреблению и террору со стороны киевского режима", - подчеркнул парламентарий. А для "коллективного Запада" – это, пожалуй, последняя возможность восстановить утраченную гегемонию, мировой диктат и однополярный мир, сказал он. "Западные политики не скрывают своих целей и прямо говорят о желании "нанести стратегическое поражение" и разрушить российскую экономику. Но наша система оказалась намного более устойчивой к внешним шокам. Это признают и международные экспертные институты. По их оценкам, ситуация в российской экономике складывается более благополучно, даже чем в ряде европейских стран", - добавил Косачев. При этом новые условия на рынке российский бизнес использовал максимально – занял свободные ниши, наладил импортозамещение, пояснил законодатель. "Россия привыкла побеждать силы, которые претендуют на мировое господство. Так в XIX веке Россия остановила имперские притязания Наполеона, а в ХХ веке нанесла сокрушительное поражение гитлеровскому нацизму. Мы непримиримы к главному принципу колониальной политики – решать свои проблемы за счёт других, отбирать ресурсы у развивающихся стран, пренебрегая их интересами", - отметил политик. Именно поэтому в середине прошлого века Россия активно поддерживала африканские страны в их борьбе против апартеида и расизма, а позже последовательно помогала в государственном строительстве, укреплении обороноспособности и формировании основ национальной экономики, подчеркнул Косачев. По словам Косачева, в современном мире невозможно обеспечить собственное благополучие без процветания всего человечества. "На этом фоне возрастает значение БРИКС как объединения, которое укрепляет взаимовыгодное сотрудничество в рамках Глобального Юга. Позволяет уверенно отстаивать интересы развивающихся стран и рынков. Саммит БРИКС в ЮАР предоставил прекрасную возможность услышать голос Африки. Обсудить реальные шаги, направленные на содействие региону", - заключил сенатор.
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россия, африка, константин косачев, украина, совет федерации рф, брикс
Россия, Африка, Константин Косачев, Украина, Совет Федерации РФ, БРИКС
Россия привыкла побеждать претендующие на господство силы, заявил Совфед

Косачев: РФ привыкла побеждать силы претендующие на мировое господство

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 27 сен – РИА Новости. На переднем крае борьбы с неоколониализмом сегодня оказалась Россия, наша страна привыкла побеждать силы, претендующие на мировое господство, сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе IX Парламентского форума БРИКС.
Сенатор принял участие в пленарном заседании на тему "Использование принципа многосторонности и парламентской дипломатии для углубления партнерства БРИКС и Африки в целях коренной реализации Соглашения о свободной торговле в Африке".
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"На переднем крае борьбы с неоколониализмом оказалась сегодня моя страна – Россия. Западные страны целенаправленно усугубляют конфликт на Украине, поставляя в страну всё более смертоносные виды вооружения, вопреки международным конвенциям. Продолжают наглые попытки "отменить" российскую культуру и спорт. Хотят воспитать нетерпимость ко всему русскому и максимально ограничивают права наших граждан", - отметил политик.
При этом Косачев обратил внимание на принципиальную разницу подходов. "Для России проведение специальной военной операции – это возможность устранения угрозы безопасности, созданной Западом у наших границ. И способ защитить жителей Донбасса, многие годы подвергавшихся истреблению и террору со стороны киевского режима", - подчеркнул парламентарий.
А для "коллективного Запада" – это, пожалуй, последняя возможность восстановить утраченную гегемонию, мировой диктат и однополярный мир, сказал он. "Западные политики не скрывают своих целей и прямо говорят о желании "нанести стратегическое поражение" и разрушить российскую экономику. Но наша система оказалась намного более устойчивой к внешним шокам. Это признают и международные экспертные институты. По их оценкам, ситуация в российской экономике складывается более благополучно, даже чем в ряде европейских стран", - добавил Косачев.
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При этом новые условия на рынке российский бизнес использовал максимально – занял свободные ниши, наладил импортозамещение, пояснил законодатель.
"Россия привыкла побеждать силы, которые претендуют на мировое господство. Так в XIX веке Россия остановила имперские притязания Наполеона, а в ХХ веке нанесла сокрушительное поражение гитлеровскому нацизму. Мы непримиримы к главному принципу колониальной политики – решать свои проблемы за счёт других, отбирать ресурсы у развивающихся стран, пренебрегая их интересами", - отметил политик.
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Именно поэтому в середине прошлого века Россия активно поддерживала африканские страны в их борьбе против апартеида и расизма, а позже последовательно помогала в государственном строительстве, укреплении обороноспособности и формировании основ национальной экономики, подчеркнул Косачев.
По словам Косачева, в современном мире невозможно обеспечить собственное благополучие без процветания всего человечества. "На этом фоне возрастает значение БРИКС как объединения, которое укрепляет взаимовыгодное сотрудничество в рамках Глобального Юга. Позволяет уверенно отстаивать интересы развивающихся стран и рынков. Саммит БРИКС в ЮАР предоставил прекрасную возможность услышать голос Африки. Обсудить реальные шаги, направленные на содействие региону", - заключил сенатор.
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