https://ria.ru/20230927/rossiya-1898870909.html
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.09.2023
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:01
2023-09-27T09:01
2023-09-27T09:01
россия
александр лукашевич
обсе
здоровье - общество
в мире
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ. Однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации. А причина сводится к отсутствию бюджета Организации. Ведь до последнего времени наша страна всегда добросовестно выполняла свои финансовые обязательства. Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат пояснил, что без этого существует реальный риск, что Россия заплатит больше, чем должна. "А переплачивать мы не намерены: деньги мы считать умеем, особенно когда речь идет о деньгах российских налогоплательщиков, направляемых на нужды международной бюрократии", - заключил постпред РФ.
https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html
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россия, александр лукашевич, обсе, здоровье - общество, в мире
Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Здоровье - Общество, В мире
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Лукашевич: Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, не учитывая причину этого
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ. Однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации. А причина сводится к отсутствию бюджета Организации. Ведь до последнего времени наша страна всегда добросовестно выполняла свои финансовые обязательства. Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
Лукашевич предупредил об угрозе появления "параллельной ОБСЕ"
Дипломат пояснил, что без этого существует реальный риск, что Россия заплатит больше, чем должна. "А переплачивать мы не намерены: деньги мы считать умеем, особенно когда речь идет о деньгах российских налогоплательщиков, направляемых на нужды международной бюрократии", - заключил постпред РФ.
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