https://ria.ru/20230927/rossiya-1898870909.html

Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.09.2023

Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:01

2023-09-27T09:01

2023-09-27T09:01

россия

александр лукашевич

обсе

здоровье - общество

в мире

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ. Однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации. А причина сводится к отсутствию бюджета Организации. Ведь до последнего времени наша страна всегда добросовестно выполняла свои финансовые обязательства. Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат пояснил, что без этого существует реальный риск, что Россия заплатит больше, чем должна. "А переплачивать мы не намерены: деньги мы считать умеем, особенно когда речь идет о деньгах российских налогоплательщиков, направляемых на нужды международной бюрократии", - заключил постпред РФ.

https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html

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россия, александр лукашевич, обсе, здоровье - общество, в мире