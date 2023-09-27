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Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.09.2023
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09:01 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898870909.html
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.09.2023
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:01
2023-09-27T09:01
россия
александр лукашевич
обсе
здоровье - общество
в мире
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ. Однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации. А причина сводится к отсутствию бюджета Организации. Ведь до последнего времени наша страна всегда добросовестно выполняла свои финансовые обязательства. Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям", - отметил постпред РФ при ОБСЕ. Дипломат пояснил, что без этого существует реальный риск, что Россия заплатит больше, чем должна. "А переплачивать мы не намерены: деньги мы считать умеем, особенно когда речь идет о деньгах российских налогоплательщиков, направляемых на нужды международной бюрократии", - заключил постпред РФ.
https://ria.ru/20230927/obse-1898867802.html
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россия, александр лукашевич, обсе, здоровье - общество, в мире
Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Здоровье - Общество, В мире
Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, заявил Лукашевич

Лукашевич: Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, не учитывая причину этого

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации, заявил в своем комментарии для РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ. Однако никто из "обвинителей" не раскрывает причину такой ситуации. А причина сводится к отсутствию бюджета Организации. Ведь до последнего времени наша страна всегда добросовестно выполняла свои финансовые обязательства. Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.
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Дипломат пояснил, что без этого существует реальный риск, что Россия заплатит больше, чем должна. "А переплачивать мы не намерены: деньги мы считать умеем, особенно когда речь идет о деньгах российских налогоплательщиков, направляемых на нужды международной бюрократии", - заключил постпред РФ.
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