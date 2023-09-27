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Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины - РИА Новости, 27.09.2023
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Религия
 
05:55 27.09.2023 (обновлено: 09:21 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/otlichie-1898859404.html
Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины
Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины - РИА Новости, 27.09.2023
Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины
Россия более христианская страна, чем Украина, где преследуют верующих, заявил американский журналист Такер Карлсон на религиозном мероприятии, свое выступление РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:55
2023-09-27T09:21
в мире
россия
украина
такер карлсон
сша
религия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия более христианская страна, чем Украина, где преследуют верующих, заявил американский журналист Такер Карлсон на религиозном мероприятии, свое выступление он опубликовал в соцсети X.&quot;Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?&quot; — возмутился он.Как отметил бывший ведущий Fox News, "одна из этих стран" арестовала священников и закрыла церкви при помощи полиции и армии."И это была не Россия", — отметил Карлсон.Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают православную церковь.За последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. Кроме того, власти ввели санкции в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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в мире, россия, украина, такер карлсон, сша
В мире, Россия, Украина, Такер Карлсон, США, Религия
Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины

Журналист Карлсон заявил, что Россия более христианская страна, чем Украина

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия более христианская страна, чем Украина, где преследуют верующих, заявил американский журналист Такер Карлсон на религиозном мероприятии, свое выступление он опубликовал в соцсети X.
«

"Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?" — возмутился он.

Как отметил бывший ведущий Fox News, "одна из этих стран" арестовала священников и закрыла церкви при помощи полиции и армии.
"И это была не Россия", — отметил Карлсон.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают православную церковь.
За последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. Кроме того, власти ввели санкции в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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