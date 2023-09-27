Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины
Журналист Карлсон заявил, что Россия более христианская страна, чем Украина
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия более христианская страна, чем Украина, где преследуют верующих, заявил американский журналист Такер Карлсон на религиозном мероприятии, свое выступление он опубликовал в соцсети X.
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"Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?" — возмутился он.
Как отметил бывший ведущий Fox News, "одна из этих стран" арестовала священников и закрыла церкви при помощи полиции и армии.
"И это была не Россия", — отметил Карлсон.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают православную церковь.
За последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. Кроме того, власти ввели санкции в отношении некоторых представителей духовенства УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".