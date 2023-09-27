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Опрос выявил самый популярный среди туристов город России - РИА Новости, 27.09.2023
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Туризм
 
12:13 27.09.2023 (обновлено: 12:54 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/opros-1898911630.html
Опрос выявил самый популярный среди туристов город России
Опрос выявил самый популярный среди туристов город России - РИА Новости, 27.09.2023
Опрос выявил самый популярный среди туристов город России
Санкт-Петербург в качестве места отдыха в РФ этим летом выбрали 10%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:13
2023-09-27T12:54
туризм
россия
санкт-петербург
казань
вциом
отдых в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург в качестве места отдыха в РФ этим летом выбрали 10%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно полученным данным, 10% опрошенных предпочли отдыхать в Санкт-Петербурге этим летом, еще одним популярным городом стала Казань - 8%, в Москве проводили время 7% респондентов, в Краснодаре - 6%. В открытом вопросе, где можно было выбрать до трех вариантов ответа, 27% россиян отметили, что больше всего на отдыхе в России им понравилась природа, 20% упомянули хорошую погоду, 14% - качество сервиса в отелях, 12% респонденты обратили внимание на достопримечательности. Отвечая на вопрос, что больше всего не понравилось в отдыхе в РФ, 22% опрошенных заявили о высоких ценах на жилье, 9% сказали о слабой транспортной инфраструктуре, 6% сообщили о плохом качестве услуг. Еще 5% назвали большое количество людей в качестве главного недостатка отдыха. Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.
https://ria.ru/20230927/opros-1898908319.html
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санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, казань, вциом, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Россия, Санкт-Петербург, Казань, ВЦИОМ, отдых в России, Новости - Туризм
Опрос выявил самый популярный среди туристов город России

ВЦИОМ: 10% россиян выбрали Санкт-Петербург в качестве места для летнего отдыха

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди катаются на аттракционе в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге
Люди катаются на аттракционе в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди катаются на аттракционе в Приморском парке Победы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург в качестве места отдыха в РФ этим летом выбрали 10%, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно полученным данным, 10% опрошенных предпочли отдыхать в Санкт-Петербурге этим летом, еще одним популярным городом стала Казань - 8%, в Москве проводили время 7% респондентов, в Краснодаре - 6%.
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В открытом вопросе, где можно было выбрать до трех вариантов ответа, 27% россиян отметили, что больше всего на отдыхе в России им понравилась природа, 20% упомянули хорошую погоду, 14% - качество сервиса в отелях, 12% респонденты обратили внимание на достопримечательности.
Отвечая на вопрос, что больше всего не понравилось в отдыхе в РФ, 22% опрошенных заявили о высоких ценах на жилье, 9% сказали о слабой транспортной инфраструктуре, 6% сообщили о плохом качестве услуг. Еще 5% назвали большое количество людей в качестве главного недостатка отдыха.
Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.
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ТуризмРоссияСанкт-ПетербургКазаньВЦИОМотдых в РоссииНовости - Туризм
 
 
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