https://ria.ru/20230927/opros-1898911630.html

Опрос выявил самый популярный среди туристов город России

Опрос выявил самый популярный среди туристов город России - РИА Новости, 27.09.2023

Опрос выявил самый популярный среди туристов город России

Санкт-Петербург в качестве места отдыха в РФ этим летом выбрали 10%, показал опрос ВЦИОМ. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:13

2023-09-27T12:13

2023-09-27T12:54

туризм

россия

санкт-петербург

казань

вциом

отдых в россии

новости - туризм

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург в качестве места отдыха в РФ этим летом выбрали 10%, показал опрос ВЦИОМ. Согласно полученным данным, 10% опрошенных предпочли отдыхать в Санкт-Петербурге этим летом, еще одним популярным городом стала Казань - 8%, в Москве проводили время 7% респондентов, в Краснодаре - 6%. В открытом вопросе, где можно было выбрать до трех вариантов ответа, 27% россиян отметили, что больше всего на отдыхе в России им понравилась природа, 20% упомянули хорошую погоду, 14% - качество сервиса в отелях, 12% респонденты обратили внимание на достопримечательности. Отвечая на вопрос, что больше всего не понравилось в отдыхе в РФ, 22% опрошенных заявили о высоких ценах на жилье, 9% сказали о слабой транспортной инфраструктуре, 6% сообщили о плохом качестве услуг. Еще 5% назвали большое количество людей в качестве главного недостатка отдыха. Телефонный ежедневный опрос ВЦИОМ был проведен 16 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статпогрешность 2,5%.

https://ria.ru/20230927/opros-1898908319.html

https://ria.ru/20230927/otpusk-1898905103.html

россия

санкт-петербург

казань

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россия, санкт-петербург, казань, вциом, отдых в россии, новости - туризм