https://ria.ru/20230927/ogranicheniya-1898883697.html

Попова заявила об отсутствии оснований вводить масочный режим повсеместно

Попова заявила об отсутствии оснований вводить масочный режим повсеместно - РИА Новости, 27.09.2023

Попова заявила об отсутствии оснований вводить масочный режим повсеместно

Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, как и для введения каких-то других ограничений из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:25

2023-09-27T10:25

2023-09-27T10:37

россия

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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АСТРАХАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, как и для введения каких-то других ограничений из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что оснований для введения каких-то иных ограничений из-за коронавируса тоже нет.В зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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россия, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии