https://ria.ru/20230927/ogranicheniya-1898883697.html
Попова заявила об отсутствии оснований вводить масочный режим повсеместно
Попова заявила об отсутствии оснований вводить масочный режим повсеместно - РИА Новости, 27.09.2023
Попова заявила об отсутствии оснований вводить масочный режим повсеместно
Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, как и для введения каких-то других ограничений из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:25
2023-09-27T10:25
2023-09-27T10:37
россия
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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АСТРАХАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, как и для введения каких-то других ограничений из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что оснований для введения каких-то иных ограничений из-за коронавируса тоже нет.В зависимости от эпидситуации в отдельных профессиональных группах могут быть введены локальные ограничения, в первую очередь речь идет о работниках медицинских и социальных учреждений.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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россия, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россия, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
Попова заявила об отсутствии оснований вводить масочный режим повсеместно
Попова: оснований для введения масочного режима в целом по России нет