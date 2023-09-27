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Нехватка мечетей провоцирует социальную напряженность, заявили в ДУМ России - РИА Новости, 27.09.2023
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Религия
 
18:43 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/mecheti-1899030597.html
Нехватка мечетей провоцирует социальную напряженность, заявили в ДУМ России
Нехватка мечетей провоцирует социальную напряженность, заявили в ДУМ России - РИА Новости, 27.09.2023
Нехватка мечетей провоцирует социальную напряженность, заявили в ДУМ России
Отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и вызывает недовольство населения, говорится в итоговой резолюции пленума Духовного... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:43
2023-09-27T18:43
религия
москва
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
религия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и вызывает недовольство населения, говорится в итоговой резолюции пленума Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, прошедшего в Соборной мечети Москвы."В целях дальнейшего развития исламской инфраструктуры в регионах России мы продолжаем выступать за строительство мечетей, исламских культурных и образовательных центров, развитие индустрии халяль, включая продвижение и совершенствование исламского банкинга в России. Подчеркиваем, что отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и недовольство как среди мусульманского населения, так и среди немусульман", - говорится в документе ДУМ РФ, опубликованном на сайте мусульманской организации.В принятой резолюции также отмечается, что по просьбе глав централизованных религиозных организаций в составе ДУМ РФ в рамках сотрудничества с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) необходимо выработать и утвердить типовой проект молельного дома для мест лишения свободы.Кроме того, в документе говорится, что мусульманские организации продолжать помогать участникам СВО. "Обладая огромным опытом и потенциалом, мусульманским религиозным организациям следует и впредь активно участвовать в оказании гуманитарной, духовной и психологической помощи участникам СВО и пострадавшим в ходе боевых действий военнослужащим, их семьям, а также гражданскому населению", - сказано в резолюции.
https://ria.ru/20230922/musulmane-1898067531.html
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москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), религия
Религия, Москва, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Религия
Нехватка мечетей провоцирует социальную напряженность, заявили в ДУМ России

ДУМ России: отсутствие мечетей в городах вызывает недовольство мусульман

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам
Волонтер возле Московской соборной мечети во время богослужения в честь праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и вызывает недовольство населения, говорится в итоговой резолюции пленума Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, прошедшего в Соборной мечети Москвы.
"В целях дальнейшего развития исламской инфраструктуры в регионах России мы продолжаем выступать за строительство мечетей, исламских культурных и образовательных центров, развитие индустрии халяль, включая продвижение и совершенствование исламского банкинга в России. Подчеркиваем, что отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и недовольство как среди мусульманского населения, так и среди немусульман", - говорится в документе ДУМ РФ, опубликованном на сайте мусульманской организации.
В принятой резолюции также отмечается, что по просьбе глав централизованных религиозных организаций в составе ДУМ РФ в рамках сотрудничества с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) необходимо выработать и утвердить типовой проект молельного дома для мест лишения свободы.
Кроме того, в документе говорится, что мусульманские организации продолжать помогать участникам СВО. "Обладая огромным опытом и потенциалом, мусульманским религиозным организациям следует и впредь активно участвовать в оказании гуманитарной, духовной и психологической помощи участникам СВО и пострадавшим в ходе боевых действий военнослужащим, их семьям, а также гражданскому населению", - сказано в резолюции.
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