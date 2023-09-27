https://ria.ru/20230927/lekarstva-1899039291.html

В России увеличилось производство лекарств

В России увеличилось производство лекарств - РИА Новости, 27.09.2023

В России увеличилось производство лекарств

Фармацевтическая отрасль России в августе увеличила производство лекарственных средств на 1,7% в годовом выражении, а в месячном – на 4,8%, сообщил Росстат. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T19:17

2023-09-27T19:17

2023-09-27T19:17

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Фармацевтическая отрасль России в августе увеличила производство лекарственных средств на 1,7% в годовом выражении, а в месячном – на 4,8%, сообщил Росстат. "Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2023 года вырос по сравнению с августом 2022 года на 1,7%, а по сравнению с июлем 2023 года на 4,8%. За восемь месяцев 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 5,1% по сравнению с январем-августом 2022 года", - говорится в сообщении статистического ведомства. Лекарственных препаратов в августе изготовлено на 51,1 миллиарда рублей - на 7,2% больше, чем в августе 2022 года, и на 3,6% больше, чем в июле 2023 года. За январь-август производство лекарственных препаратов в денежном выражении выросло на 0,4% в годовом исчислении - изготовлено продукции на 414 миллиардов рублей. Производство сывороток и вакцин в августе составило 1,7 миллиарда доз (рост на 23,8% в годовом выражении и снижение на 4,9% к предыдущему месяцу). Выпуск в ампулах составил 691 тысячу штук, что на 10,3% меньше, чем в августе 2022 года, но на 88,3% больше, чем в прошлом месяце. За восемь месяцев текущего года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 8,8%, а в ампулах - на 3,6%. Производство фармацевтических субстанций в августе снизилось на 36% к августу 2022 года и увеличилось на 75,5% к июлю 2023 года. За январь-август фармацевтических субстанций произведено на 20,2% меньше, чем годом ранее. Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 36,7 тонны (снижение на 27,1% к прошлому августу и на 24,3% - к июлю 2023 года). Выпуск антибиотиков вырос на 56,3% к августу 2022 года и на 19,3% к июлю 2023 года, составив 154 тонны. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, в августе изготовлено 60 миллионов упаковок (рост на 57,2% в годовом выражении и на 12,4% в месячном). За январь-август текущего года их произведено 420 миллионов упаковок - на 19,7% больше, чем год назад. Клейких перевязочных материалов в августе произведено 7,9 миллиона упаковок (снижение на 59,6% в годовом исчислении и на 66,9% в месячном). Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в августе выпущено на 4,3 миллиарда рублей (рост на 8,5% в годовом выражении и на 14,3% в месячном). За январь-август производство медицинской аппаратуры этого типа выросло на 17,4% в годовом выражении - до 27,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230916/medikamenty-1896745614.html

https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897673284.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество