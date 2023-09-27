https://ria.ru/20230927/karabakh-1898976117.html
Азербайджан заявил о планах установить полевой госпиталь для армян Карабаха
Азербайджан заявил о планах установить полевой госпиталь для армян Карабаха - РИА Новости, 27.09.2023
Азербайджан заявил о планах установить полевой госпиталь для армян Карабаха
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило в среду, что 53 автомобиля МЧС с необходимым оборудованием отправлены в Карабах для строительства... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:35
2023-09-27T15:35
2023-09-27T15:38
в мире
степанакерт
азербайджан
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898931987_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_90128e85497cf730ad651294c9a0fc04.jpg
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило в среду, что 53 автомобиля МЧС с необходимым оборудованием отправлены в Карабах для строительства полевого госпиталя неподалеку от Ходжалы для оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. На автозаправочной станции под Степанакертом 25 сентября произошел взрыв, за которым последовал пожар. По последним данным, в результате взрыва погибли 68 человек. "Для строительства полевого госпиталя неподалеку от Ходжалы в регион направлены 53 автомобиля министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана вместе с персоналом и необходимое оборудование для оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве и пожаре на автозаправочной станции на въезде в город Ханкенди ( Степанакерт – ред.). Конвой автомобилей отправлен по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
степанакерт
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898931987_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_8d5b6e3605ec302a382f4ac2f2a6343b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, степанакерт, азербайджан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в нагорном карабахе
В мире, Степанакерт, Азербайджан, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджан заявил о планах установить полевой госпиталь для армян Карабаха
Азербайджан планирует установить у Ходжалы полевой госпиталь для армян Карабаха