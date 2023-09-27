https://ria.ru/20230927/karabakh-1898976117.html

Азербайджан заявил о планах установить полевой госпиталь для армян Карабаха

Азербайджан заявил о планах установить полевой госпиталь для армян Карабаха - РИА Новости, 27.09.2023

Азербайджан заявил о планах установить полевой госпиталь для армян Карабаха

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило в среду, что 53 автомобиля МЧС с необходимым оборудованием отправлены в Карабах для строительства... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:35

2023-09-27T15:35

2023-09-27T15:38

в мире

степанакерт

азербайджан

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило в среду, что 53 автомобиля МЧС с необходимым оборудованием отправлены в Карабах для строительства полевого госпиталя неподалеку от Ходжалы для оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции. На автозаправочной станции под Степанакертом 25 сентября произошел взрыв, за которым последовал пожар. По последним данным, в результате взрыва погибли 68 человек. "Для строительства полевого госпиталя неподалеку от Ходжалы в регион направлены 53 автомобиля министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана вместе с персоналом и необходимое оборудование для оказания медицинской помощи пострадавшим при взрыве и пожаре на автозаправочной станции на въезде в город Ханкенди ( Степанакерт – ред.). Конвой автомобилей отправлен по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную квалифицированную и специализированную медицинскую помощь мирным жителям Нагорного Карабаха, обратившимся за помощью после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт – Аскеран. По словам начальника медицинского отряда РМК Павла Суслова, по ситуации на раннее утро вторника в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана помощь в полном объеме.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

степанакерт

азербайджан

баку

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в мире, степанакерт, азербайджан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в нагорном карабахе