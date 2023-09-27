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В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" - РИА Новости, 27.09.2023
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16:19 27.09.2023 (обновлено: 18:12 27.09.2023)
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В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"
В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" - РИА Новости, 27.09.2023
В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"
В Российской Федерации разработан новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", на сегодняшний день зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:19
2023-09-27T18:12
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
диабет
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Российской Федерации разработан новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", на сегодняшний день зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В Российской Федерации зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа. Половина из них - отечественного производства. На рынке государственных закупок в этом году уже 70% - это отечественные препараты и отечественная промышленность ... По вашему (Владимира Путина) поручению правительством разработан и одобрен решением управляющего комитета государственной программы развития здравоохранения новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", - заявил Мурашко в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Мурашко также добавил, что сейчас активно развивается рынок медицинских изделий. "Зарегистрировано уже шесть аптечных тест-полосок для определения уровня сахара в крови", - отметил он.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, диабет
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Диабет
В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"

Мурашко: в РФ разработали новый федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом

© Depositphotos.com / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Проверка уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Российской Федерации разработан новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", на сегодняшний день зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«
"В Российской Федерации зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа. Половина из них - отечественного производства. На рынке государственных закупок в этом году уже 70% - это отечественные препараты и отечественная промышленность ... По вашему (Владимира Путина) поручению правительством разработан и одобрен решением управляющего комитета государственной программы развития здравоохранения новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", - заявил Мурашко в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Мурашко также добавил, что сейчас активно развивается рынок медицинских изделий. "Зарегистрировано уже шесть аптечных тест-полосок для определения уровня сахара в крови", - отметил он.
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