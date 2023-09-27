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В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"
В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" - РИА Новости, 27.09.2023
В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"
В Российской Федерации разработан новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", на сегодняшний день зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:19
2023-09-27T16:19
2023-09-27T18:12
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
диабет
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Российской Федерации разработан новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", на сегодняшний день зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В Российской Федерации зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа. Половина из них - отечественного производства. На рынке государственных закупок в этом году уже 70% - это отечественные препараты и отечественная промышленность ... По вашему (Владимира Путина) поручению правительством разработан и одобрен решением управляющего комитета государственной программы развития здравоохранения новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", - заявил Мурашко в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Мурашко также добавил, что сейчас активно развивается рынок медицинских изделий. "Зарегистрировано уже шесть аптечных тест-полосок для определения уровня сахара в крови", - отметил он.
https://rsport.ria.ru/20230727/zozh-1886597700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, диабет
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Диабет
В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"
Мурашко: в РФ разработали новый федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом