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В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"

В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" - РИА Новости, 27.09.2023

В России разработали новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"

В Российской Федерации разработан новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", на сегодняшний день зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:19

2023-09-27T16:19

2023-09-27T18:12

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

владимир путин

диабет

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Российской Федерации разработан новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", на сегодняшний день зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В Российской Федерации зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа. Половина из них - отечественного производства. На рынке государственных закупок в этом году уже 70% - это отечественные препараты и отечественная промышленность ... По вашему (Владимира Путина) поручению правительством разработан и одобрен решением управляющего комитета государственной программы развития здравоохранения новый федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом", - заявил Мурашко в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Мурашко также добавил, что сейчас активно развивается рынок медицинских изделий. "Зарегистрировано уже шесть аптечных тест-полосок для определения уровня сахара в крови", - отметил он.

https://rsport.ria.ru/20230727/zozh-1886597700.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, диабет