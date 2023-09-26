https://ria.ru/20230926/nauka-1898548682.html

Российские ученые нашли взаимосвязь между глаукомой и депрессией

Российские ученые нашли взаимосвязь между глаукомой и депрессией - РИА Новости, 26.09.2023

Российские ученые нашли взаимосвязь между глаукомой и депрессией

Утрата клеток глаза, отвечающих за восприятие света, связана с депрессией, обнаружили ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их словам,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:00

2023-09-26T09:00

2023-09-26T09:06

наука

наука

университетская наука

россия

навигатор абитуриента

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здоровье - общество

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Утрата клеток глаза, отвечающих за восприятие света, связана с депрессией, обнаружили ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ). По их словам, исследование в перспективе позволит повысить эффективность борьбы с глаукомой и разработать новый подход к терапии некоторых типов депрессии. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.Глаукома – нейродегенеративная патология, которая сопровождается повышением внутриглазного давления, постепенно приводя к снижению или потере зрения. Заболеванию, по словам специалистов, особенно подвержены люди старшего возраста.Самым неблагоприятным последствием глаукомы является гибель специальных клеток, воспринимающих свет, так называемых ганглиозных клеток сетчатки (ГКС). Среди этих клеток, как объяснили ученые, есть особые меланопсиновые клетки, связанные с биологическими часами организма и с "центром настроения" в мозге.Исследователи ТМУ смогли показать, что при гибели более 15% ГКС, когда повреждение затрагивает меланопсиновые клетки, возникают нарушения настроения, напрямую связанные с ощущением недостатка света."Многие знают, как может меняться настроение в зависимости от того, солнечно или пасмурно за окном. Утрата светочувствительных клеток как бы не позволяет человеку в полной мере ощутить радость света. Этот факт играет значительную роль при профилактике и лечении и глаукомы, и депрессии", – рассказал заведующий лабораторией хронобиологии НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета Денис Губин.За счет управления параметрами искусственного света можно добиться, чтобы положительные эффекты, "привязанные" к дневному свету, активировались в мозге даже при поражении ГКС, объяснили ученые. По их словам, проведенное исследование позволит в перспективе разработать персонализированные режимы такой терапии."Мы не только впервые в мире смогли объективно оценить связь ухудшения настроения на фоне нарушений биологических ритмов с активной потерей специфических меланопсиновых ГКС, но и обнаружили ген-кандидат, который может усиливать эту зависимость", – отметил Губин.В дальнейшем коллектив ученых намерен исследовать возможности персонализированной терапии, нацеленной на коррекцию настроения и биологических часов как пациентов с глаукомой, так и лиц, у которых подобные нарушения связаны с другими факторами.Тюменский медицинский университет – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230316/nauka-1858107362.html

https://ria.ru/20230803/nauka-1887823891.html

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму), тюмень, здоровье - общество, общество