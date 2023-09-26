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Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 11-12 октября - РИА Новости, 26.09.2023
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18:29 26.09.2023 (обновлено: 18:35 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/nato-1898802867.html
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 11-12 октября
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 11-12 октября - РИА Новости, 26.09.2023
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 11-12 октября
Заседание глав минобороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 октября, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:29
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брюссель
нато
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Заседание глав минобороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 октября, сообщила пресс-служба альянса."Председательствовать на заседании будет генсек Йенс Столтенберг", - указывается в сообщении.
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брюссель, нато, в мире, йенс столтенберг
Брюссель, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг
Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 11-12 октября

Заседание глав Минобороны стран НАТО пройдет 11-12 октября в Брюсселе

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Заседание глав минобороны стран НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 октября, сообщила пресс-служба альянса.
"Председательствовать на заседании будет генсек Йенс Столтенберг", - указывается в сообщении.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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