Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России
Логвинов: изменения политики в отношении РФ после выборов в ЕС ждать не стоит
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Позитивных изменений в политике Евросоюза по отношению к России после выборов в ЕС в 2024 году ждать не приходится, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует обновление Еврокомиссии, а также избрание нового главы Евросовета.
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"Объективных предпосылок для содержательных изменений в общеесовской политике в отношении нашей страны ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах сегодня не просматривается. Процесс по демонизации России продолжает идти полным ходом", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможных изменениях европейской политики.
По его словам, "в условиях повышенной антироссийской заряженности, прочно закрепившейся в евроквартале Брюсселя, вряд ли могут появиться политики, которые осмелились бы бросить вызов мейнстриму".
Логвинов отметил, что в случае сохранения поста главы Еврокомиссии за Урсулой Фон дер Ляйен, она "точно не допустит отклонения еврокомиссаров от текущего курса применительно к нашей стране".
Что касается председателя Евросовета, то эта позиция предполагает выражение "усредненных настроений" государств-членов ЕС.
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"Председатель Евросовета (кто бы им ни стал) традиционно является выразителем усредненных настроений. А они в странах-членах, вероятнее всего, останутся по большей части проукраинскими", - добавил он.
Исполняющий обязанности постпреда России также отметил, что недовольное своим ухудшающимся социально-экономическим положением население европейских стран может повлиять на изменение будущего состава Европарламента. "Однако даже это не означает, что евродепутаты окажутся способны трезво оценить последствия антироссийских санкций для ЕС", - указал он.