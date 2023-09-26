Рейтинг@Mail.ru
Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 26.09.2023 (обновлено: 12:23 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898632338.html
Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России
Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России - РИА Новости, 26.09.2023
Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России
Позитивных изменений в политике Евросоюза по отношению к России после выборов в ЕС в 2024 году ждать не приходится, заявил в интервью РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:10
2023-09-26T12:23
в мире
россия
брюссель
евросоюз
евросовет
европарламент
кирилл логвинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Позитивных изменений в политике Евросоюза по отношению к России после выборов в ЕС в 2024 году ждать не приходится, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует обновление Еврокомиссии, а также избрание нового главы Евросовета. "Объективных предпосылок для содержательных изменений в общеесовской политике в отношении нашей страны ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах сегодня не просматривается. Процесс по демонизации России продолжает идти полным ходом", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможных изменениях европейской политики. По его словам, "в условиях повышенной антироссийской заряженности, прочно закрепившейся в евроквартале Брюсселя, вряд ли могут появиться политики, которые осмелились бы бросить вызов мейнстриму". Логвинов отметил, что в случае сохранения поста главы Еврокомиссии за Урсулой Фон дер Ляйен, она "точно не допустит отклонения еврокомиссаров от текущего курса применительно к нашей стране". Что касается председателя Евросовета, то эта позиция предполагает выражение "усредненных настроений" государств-членов ЕС. "Председатель Евросовета (кто бы им ни стал) традиционно является выразителем усредненных настроений. А они в странах-членах, вероятнее всего, останутся по большей части проукраинскими", - добавил он. Исполняющий обязанности постпреда России также отметил, что недовольное своим ухудшающимся социально-экономическим положением население европейских стран может повлиять на изменение будущего состава Европарламента. "Однако даже это не означает, что евродепутаты окажутся способны трезво оценить последствия антироссийских санкций для ЕС", - указал он. Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html
https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, евросоюз, евросовет, европарламент, кирилл логвинов
В мире, Россия, Брюссель, Евросоюз, Евросовет, Европарламент, Кирилл Логвинов
Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России

Логвинов: изменения политики в отношении РФ после выборов в ЕС ждать не стоит

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Позитивных изменений в политике Евросоюза по отношению к России после выборов в ЕС в 2024 году ждать не приходится, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует обновление Еврокомиссии, а также избрание нового главы Евросовета.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги
17 сентября, 08:00
«
"Объективных предпосылок для содержательных изменений в общеесовской политике в отношении нашей страны ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах сегодня не просматривается. Процесс по демонизации России продолжает идти полным ходом", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможных изменениях европейской политики.
По его словам, "в условиях повышенной антироссийской заряженности, прочно закрепившейся в евроквартале Брюсселя, вряд ли могут появиться политики, которые осмелились бы бросить вызов мейнстриму".
Логвинов отметил, что в случае сохранения поста главы Еврокомиссии за Урсулой Фон дер Ляйен, она "точно не допустит отклонения еврокомиссаров от текущего курса применительно к нашей стране".
Рабочий на заводе Saab Gripen - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Европу превращают в четвертый рейх
13 сентября, 08:00
Что касается председателя Евросовета, то эта позиция предполагает выражение "усредненных настроений" государств-членов ЕС.
«
"Председатель Евросовета (кто бы им ни стал) традиционно является выразителем усредненных настроений. А они в странах-членах, вероятнее всего, останутся по большей части проукраинскими", - добавил он.
Исполняющий обязанности постпреда России также отметил, что недовольное своим ухудшающимся социально-экономическим положением население европейских стран может повлиять на изменение будущего состава Европарламента. "Однако даже это не означает, что евродепутаты окажутся способны трезво оценить последствия антироссийских санкций для ЕС", - указал он.
Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В войне с Россией Европа проиграла самой себе
10 сентября, 08:00
 
В миреРоссияБрюссельЕвросоюзЕвросоветЕвропарламентКирилл Логвинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала