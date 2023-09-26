https://ria.ru/20230926/evrosoyuz-1898632338.html

Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России

Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России - РИА Новости, 26.09.2023

Российский дипломат оценил последствия выборов в ЕС для России

Позитивных изменений в политике Евросоюза по отношению к России после выборов в ЕС в 2024 году ждать не приходится, заявил в интервью РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:10

2023-09-26T09:10

2023-09-26T12:23

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Позитивных изменений в политике Евросоюза по отношению к России после выборов в ЕС в 2024 году ждать не приходится, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует обновление Еврокомиссии, а также избрание нового главы Евросовета. "Объективных предпосылок для содержательных изменений в общеесовской политике в отношении нашей страны ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах сегодня не просматривается. Процесс по демонизации России продолжает идти полным ходом", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможных изменениях европейской политики. По его словам, "в условиях повышенной антироссийской заряженности, прочно закрепившейся в евроквартале Брюсселя, вряд ли могут появиться политики, которые осмелились бы бросить вызов мейнстриму". Логвинов отметил, что в случае сохранения поста главы Еврокомиссии за Урсулой Фон дер Ляйен, она "точно не допустит отклонения еврокомиссаров от текущего курса применительно к нашей стране". Что касается председателя Евросовета, то эта позиция предполагает выражение "усредненных настроений" государств-членов ЕС. "Председатель Евросовета (кто бы им ни стал) традиционно является выразителем усредненных настроений. А они в странах-членах, вероятнее всего, останутся по большей части проукраинскими", - добавил он. Исполняющий обязанности постпреда России также отметил, что недовольное своим ухудшающимся социально-экономическим положением население европейских стран может повлиять на изменение будущего состава Европарламента. "Однако даже это не означает, что евродепутаты окажутся способны трезво оценить последствия антироссийских санкций для ЕС", - указал он. Читайте полный текст интервью Кирилла Логвинова >>

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, брюссель, евросоюз, евросовет, европарламент, кирилл логвинов