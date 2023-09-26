https://ria.ru/20230926/logvinov-1898651421.html

Кирилл Логвинов: отказ от газа из России в ЕС в ближайшее время невозможен

Кирилл Логвинов: отказ от газа из России в ЕС в ближайшее время невозможен - РИА Новости, 26.09.2023

Кирилл Логвинов: отказ от газа из России в ЕС в ближайшее время невозможен

В Европейском союзе в 2024 году пройдут очередные выборы, по итогам которых должны обновиться важнейшие институты – Европарламент, Еврокомиссия и Евросовет... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:00

2023-09-26T11:00

2023-09-26T11:00

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В Европейском союзе в 2024 году пройдут очередные выборы, по итогам которых должны обновиться важнейшие институты – Европарламент, Еврокомиссия и Евросовет. Новые лица будут определять политику ЕС на следующий пятилетний цикл. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов рассказал РИА Новости, стоит ли после выборов ждать откат в антироссийской политике в ЕС, смогут ли в Европе ввести санкции против алмазов, конфисковать активы ЦБ России, отказаться от российского газа, а также для чего, на самом деле, Запад вводит ограничения против нашей страны.- В ЕС фактически стартовала кампания по общеевропейским выборам, по результатам которых в 2024 году должны обновиться институты Евросоюза. После последнего доклада в Европарламенте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в СМИ заговорили о том, что она де-факто начала свою предвыборную кампанию на второй мандат на посту главы ЕК. Стоит ли ждать смены или корректировки политического курса ЕС на российском направлении от нового состава Европарламента, Еврокомиссии и нового главы Евросовета?– Объективных предпосылок для содержательных изменений в общеесовской политике в отношении нашей страны ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах сегодня не просматривается. Процесс по демонизации России продолжает идти полным ходом. В условиях повышенной антироссийской заряженности, прочно закрепившейся в евроквартале Брюсселя, вряд ли могут появиться политики, которые осмелились бы бросить вызов мейнстриму. Тем более если свой пост сохранит нынешняя глава Еврокомиссии, которая точно не допустит отклонения еврокомиссаров от текущего курса применительно к нашей стране. Председатель Евросовета, кто бы им ни стал, традиционно является выразителем усредненных настроений. А они в странах-членах, вероятнее всего, останутся по большей части проукраинскими. Недовольное своим социально-экономическим положением население может повлиять на будущий состав Европарламента. Однако даже это не означает, что евродепутаты окажутся способны трезво оценить последствия антироссийских санкций для ЕС.– Во второй половине 2024 года председательствовать в Совете ЕС будет Венгрия. Можно ли ждать от этого председательства откат в антироссийской повестке ЕС? Почему венгерского председательства так опасаются в Европарламенте, где призывают Еврокомиссию вмешаться и лишить Будапешт возможности на полгода возглавить Совет Евросоюза?– Судя по заявлениям руководства Венгрии текущая есовская политика в отношении России, прежде всего санкции, серьезно затрагивает национальные интересы Будапешта. Не будем гадать, как венграм в период своей "евровахты" удастся справиться с подобной дилеммой. Важно также понимать, что антироссийская повестка формируется в Евросоюзе коллективными решениями евростолиц, а не столько страной-председателем в Совете ЕС. Потому о каком-либо возможном откате в широком плане говорить нельзя.Опасения же Европарламента в отношении венгерского председательства отражают внутриесовские "разборки": на венгров оказывается серьезное давление, которое связано прежде всего с их особым мнением по ряду вопросов внутренней и внешней политики ЕС.– Евросоюз в целом и на уровне отдельных стран сталкивается с серьезными проблемами в странах Африки, как в политических, так и в экономических отношениях, в вопросах миграции. Тем не менее в Брюсселе говорят о намерении значительно нарастить взаимодействие с континентом. Как вы оцениваете итоги работы ЕС в последние годы на этом направлении?– Мы склонны верить признанию главы евродипломатии Борреля в том, что есовская политика на африканском направлении не увенчалась успехом. Главная причина, на наш взгляд, очевидна – нежелание Брюсселя отказаться от используемых Западом неоколониальных практик, проявляющихся в финансово-экономическом давлении на страны Африки, агрессивном продвижении неолиберальных установок, выколачивании природных, экономических, интеллектуальных ресурсов из бывших колоний. Подобная политика в т.ч. спровоцировала миграционный кризис, который уже грозит стать одним из наиболее серьезных тестов на прочность всего Евросоюза.Намерение есовцев придать новый импульс сотрудничеству с Африкой так и останется красивым лозунгом до тех пор, пока Брюссель не предложит африканцам выстраивать отношения на взаимоуважительной и равноправной основе. А пока что мы видим, как Евросоюз попросту ищет на стороне виноватого в допущенных им же ошибках.– Приближается очередной отопительный сезон, который традиционно вызывает опасения в ЕС. В августе страны-члены нарастили потребление газа впервые за последние 9 месяцев. Появилась информация о том, что Европа постепенно негласно увеличивает импорт российского СПГ. Цены на энергию растут. Какое развитие событий в ЕС можно прогнозировать на случай холодной зимы и нехватки газовых запасов?– Предсказывать, как Евросоюз пройдет отопительный сезон – дело неблагодарное. Это зависит от комплекса факторов: погоды в зимний период, конъюнктуры на конкурирующих с европейским региональных рынках потребления природного газа (в первую очередь, азиатском), стабильности отгрузки со стороны поставщиков ЕС и работы местной электрогенерации, в особенности "зеленой". Несмотря на опережающее выполнение есовцами установленных в разгар энергокризиса 2022 года ежегодных обязательств по заполнению 90% объема газохранилищ до 1 ноября 2023 года, подземные хранилища газа могут закрыть, по оценкам Еврокомиссии, лишь до трети зимнего спроса со стороны европейских потребителей, остальное придется покрывать за счет непрерывных поставок из-за рубежа. В то же время СПГ в мире в основном поставляется по долгосрочным контрактам, значительных свободных объемов попросту нет, и в ближайшие несколько лет, как считают эксперты, они вряд ли появятся.Если говорить о призывах к полному отказу от российских поставок "голубого топлива", включая СПГ, то в ближайшей перспективе это невозможно. Отказ от его закупки у России по действующим долгосрочным контрактам повлечет для есовцев серьезные финансовые издержки. Прекращение использования свободных объемов отечественного СПГ в условиях ограниченного предложения в очередной раз взвинтит цены на энергию в Евросоюзе. Тем не менее Еврокомиссия прорабатывает опцию предоставить странам-членам право в национальном качестве вводить ограничения на российские поставки СПГ. Посмотрим, чем всё закончится – зима не за горами.– Страны "семерки", а вслед за ними и ЕС, намерены осенью объявить об очередных санкциях против России, в которые, как ожидается, войдет запрет на импорт российских алмазов и бриллиантов. Для этого Запад хочет переформатировать весь мировой рынок алмазов. На ваш взгляд, насколько такие действия правомерны, есть ли прецеденты, и могут ли они создать непреодолимые препятствия для экспорта российских алмазов?– Конкретные параметры возможных санкций против российских алмазов и бриллиантов Еврокомиссией пока не раскрываются. Поэтому в целом преждевременно судить о том, как они могут повлиять на экспорт этой продукции из нашей страны. Не исключено, речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, направленного на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения (сейчас – российского, в дальнейшем – из любой другой "неугодной" страны). Подобная инициатива, в случае её реализации, носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, фактически нацелена на его развал, несёт серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек. Под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлеченных в эти цепочки развивающихся стран, прежде всего центров огранки алмазов. Такие планы Запада в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга.– ЕС в рамках 11-го "пакета" ввел так называемый механизм борьбы с обходом санкций, используя который Брюссель теперь пытается оказывать давление на страны, которые хотят сотрудничать с Россией или успешно осуществляют такое сотрудничество. Насколько эффективна такая "борьба" на международном уровне, когда Брюссель пытается диктовать другим, с кем им сотрудничать? Или эти действия могут в итоге привести к прямо противоположному эффекту, когда пострадают внешнеэкономические связи самого ЕС?– Тут налицо "двойные стандарты" европейцев. Ведь Брюссель всегда заявлял, что экстерриториальное применение односторонних санкций противоречит международному праву. Регулярно критиковал Вашингтон за попытку навязать собственные ограничительные меры третьим странам. Как известно, в ЕС до сих пор действует так называемый "Блокирующий статут" – специальный регламент, который запрещает своим гражданам и организациям соблюдать некоторые американские санкционные законы (в отношении Кубы и Ирана). Несмотря на это, принятый в рамках 11-го "пакета" "инструмент по борьбе с обходом санкций" фактически узаконивает возможность экстерриториального применения есовских ограничительных мер.Очевидно, что данный механизм не что иное, как способ заставить третьи страны впрячься в развязанную Западом экономическую войну против России. В ход идут как угрозы негативных для них последствий, так и ничем не подкрепленные чисто конъюнктурные обещания инвестиций и финансового содействия. В чистом виде есовский традиционный подход выстраивания отношений – принцип "кнута и пряника". Уверены, что многие из наших торговых партнеров уже не раз как на собственном, так и на чужом примерах могли убедиться, чем всё это для них заканчивается.– Недавно Еврокомиссия опубликовала дискриминационные для российских граждан рекомендации по санкциям, которые де-юре действуют уже долгое время. Приграничные с Россией страны ЕС уже стали запрещать въезд российских авто, угрожать их конфискацией. Для чего Еврокомиссии понадобился такой шаг, ведь он не имеет объяснения с точки зрения заявленной цели санкций – лишить Россию источников дохода?– Брюссельская трактовка рестрикций как способа заставить Россию отказаться от СВО предназначена, скорее, для европейского обывателя. На самом же деле логика санкционного давления на нашу страну совершенно в другом: наказать всех без исключения россиян за то, что они вопреки западным ожиданиям и прогнозам сохраняют чувство собственного достоинства и не намерены под воздействием внешних обстоятельств менять свои взгляды на жизнь и представления о будущем России.– "Замороженные" суверенные и частные российские активы – еще одна тема, на которую много рассуждают в странах ЕС, угрожая то их конфискацией, то использованием доходов. В России предпринимаются ответные шаги, частные инвесторы подают иски, уже есть решения в их пользу. По какому сценарию могут развиваться события в этом вопросе? Можно ли сказать, что возобладал острожный подход со стороны ЕС?– Что касается заблокированных активов ЦБ России, то Еврокомиссия пока так и не представила свои предложения относительно их использования на "восстановление Украины" ввиду вполне обоснованных опасений, озвученных рядом государств-членов и ЕЦБ. Понятно, что воровство иностранных суверенных активов или получение "непредвиденной прибыли" посредством их незаконного оборота подорвут доверие к европейской финансовой системе.Тем не менее, я бы не стал утверждать, что в Евросоюзе возобладал осторожный подход в данном вопросе. В Брюсселе пока не отказались от идеи конфискации основной части находящейся в ЕС отечественных госактивов на каком-то этапе в будущем — конечно, под фиктивным международно-правовым "прикрытием". Такой сценарий, вероятно, не исключается и ввиду ухудшения в целом финансово-экономической ситуации в самом ЕС и неясных перспектив продолжения помощи Украине со стороны США в случае возможной смены американской администрации.Если говорить о частных "замороженных" активах, то и в этом вопросе Евросоюз нарушает базовые принципы международного и европейского права. Односторонние ограничительные меры, принятые в обход СБ ООН, нелегитимны, поэтому планы по конфискации имущества у тех, кто не соблюдает есовские рестрикции, не имеют никаких юридических оснований. Опять же речь идет о чистом грабеже.– Разногласия по поводу украинского зерна между Украиной и членами ЕС вышли на уровень ВТО. Нет в этом вопросе согласия и внутри ЕС, Еврокомиссия пытается надавить на страны сообщества, чтобы заставить их подчиниться откровенно невыгодным для них условиям. Какие угрозы можно увидеть в этой ситуации для внутреннего рынка ЕС и для разрекламированного европейского "единства"? Можно ли ожидать, что и другие страны (к примеру Франция, где наблюдается аналогичная ситуация с перенасыщением рынка мясом кур с Украины в ущерб местным фермерам) пойдут против политики ЕС, отстаивая собственные интересы?– Действительно, сложно говорить о наличии в Евросоюзе единого рынка, когда одни евростолицы устанавливают национальные ограничения на поставки продукции, а остальные следуют линии Брюсселя на снятие таких мер. Единством не назовешь и ситуацию, когда в Еврокомиссии принимаются решения, которые не учитывают реальное положение дел в отдельных странах-членах и возможные для них негативные последствия.В последнее время политические установки Евросоюза все чаще входят в противоречие с экономическими интересами государств-членов и целых отраслей их экономики. Такая тенденция усиливалась по мере наращивания антироссийского санкционного давления. Последний конфликт, обусловленный курсом Брюсселя на оказание всесторонней поддержки Киева, – проблема возросшего ввоза в ЕС украинской сельхозпродукции, с которой столкнулись Братислава, Будапешт и Варшава. И не только для них может остро встать вопрос, как долго евростолицы готовы терпеть убытки ради "борьбы Киева за судьбу Европы". А действия трех граничащих с Украиной стран-членов ЕС, отказавшихся подчиняться невыгодным условиям, могут стать заразительным примером для других государств блока.– Как вы оцениваете ситуацию с поставками вооружения и боеприпасов из ЕС на Украину, насколько удается выполнять обещания и реализовывать поставленные планы по наращиванию производства? Как это влияет на общее состояние экономики и финансов в ЕС, учитывая рост расходов на оборонку?– Нельзя сказать, что в данном вопросе у Евросоюза "все идет по плану". Брюссель поспешил понадавать обещаний, спустил соответствующую разнарядку в евростолицы. Однако это подразумевает необходимость перевода экономики евроинтеграционного проекта на военные рельсы. Уверен, что многие в Европе не только оказались к подобному не готовы, но и молча задаются резонным вопросом, зачем все это надо, как основные для Евросоюза задачи – обеспечение высокого социально-экономического благополучия населения и повышение конкурентоспособности блока — соотносятся с милитаризацией его экономики. Отсюда, за исключением ВПК, здесь никто не торопится клепать новые вооружения и опустошать имеющиеся запасы.Очевидно, что рост расходов на оборонку не входил в планы ЕС, поэтому ему придется умерить амбиции даже по тем направлениям, которые должны обеспечить качественный рывок в развитии евроинтеграции, в частности "зеленый" и цифровой переходы. Однако многое из того, что Брюссель сегодня осуществляет в экономической и финансовой сферах направлено на реализацию главного политического приоритета — оказание всесторонней помощи Украине и "нанесение стратегического поражения России".– Сколько санкционных "пакетов" нам еще можно ждать, сказывается ли усталость от санкционной политики ЕС, эффективность которой вызывает сомнения у многих на Западе?– Я бы не стал утверждать, что феномен усталости носит стабильный характер. Её степень неравномерно колеблется по странам-членам, зависит от ритма их внутриполитической жизни, прежде всего избирательных циклов. Притормозить же процесс усиления санкционного давления способна, скорее, не усталость, а рост разногласий, которые уже имеются или ещё только будут спровоцированы как в отношениях Брюсселя с рядом евростолиц, так и непосредственно между странами-членами. Причины таких противоречий – последствия антироссийских санкций, безоговорочное равнение на общеесовскую политику на украинском направлении, прежде всего масштабные финансовые вливания и военная накачка Киева, а также неспособность под давлением этих и других обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы и угрозы.

https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html

https://ria.ru/20230921/vengriya-1897806949.html

https://ria.ru/20230903/germaniya-1893663461.html

https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

https://ria.ru/20230921/neft-1897633942.html

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

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