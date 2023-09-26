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Раиси назвал БРИКС подходящей основой для расширения связей с Россией - РИА Новости, 26.09.2023
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16:34 26.09.2023 (обновлено: 16:35 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/briks-1898767787.html
Раиси назвал БРИКС подходящей основой для расширения связей с Россией
Раиси назвал БРИКС подходящей основой для расширения связей с Россией - РИА Новости, 26.09.2023
Раиси назвал БРИКС подходящей основой для расширения связей с Россией
Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал БРИКС подходящей основой для расширения взаимодействия РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:34
2023-09-26T16:35
иран
россия
азербайджан
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал БРИКС подходящей основой для расширения взаимодействия с РФ и другими странами-членами блока, заявление с такой информацией опубликовано на официальном сайте президента Ирана. "БРИКС - одна из новых организаций, эффективных в формировании многополярного мира, и подходящая основа для расширения двустороннего, регионального и международного взаимодействия между Ираном, Россией и другими странами-членами", - приводятся в заявлении слова Раиси, сказанные в разговоре с президентом России. В тексте также упоминается, что президент Исламской республики "поблагодарил Россию за поддержку членства Ирана в группе БРИКС". Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что президенты двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений Азербайджана и Армении, высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция) и обсудили шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230902/vozmozhnost-1893793427.html
https://ria.ru/20230517/raisi-1872336318.html
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иран, россия, азербайджан, владимир путин, брикс
Иран, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, БРИКС
Раиси назвал БРИКС подходящей основой для расширения связей с Россией

Раиси назвал БРИКС подходящей основой для расширения взаимодействия с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным назвал БРИКС подходящей основой для расширения взаимодействия с РФ и другими странами-членами блока, заявление с такой информацией опубликовано на официальном сайте президента Ирана.
"БРИКС - одна из новых организаций, эффективных в формировании многополярного мира, и подходящая основа для расширения двустороннего, регионального и международного взаимодействия между Ираном, Россией и другими странами-членами", - приводятся в заявлении слова Раиси, сказанные в разговоре с президентом России.
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В тексте также упоминается, что президент Исламской республики "поблагодарил Россию за поддержку членства Ирана в группе БРИКС".
Пресс-служба Кремля сообщила во вторник, что президенты двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и нормализации отношений Азербайджана и Армении, высказали заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция) и обсудили шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
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