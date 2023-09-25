https://ria.ru/20230925/zorkin-1898481837.html

Биография Валерия Зорькина

Биография Валерия Зорькина - РИА Новости, 25.09.2023

Биография Валерия Зорькина

Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Дмитриевич Зорькин родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка Приморского края в семье военного. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:28

2023-09-25T13:28

2023-09-25T13:29

справки

валерий зорькин

совет федерации рф

конституционный суд рф

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Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Дмитриевич Зорькин родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка Приморского края в семье военного.В 1964 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) по специальности "правоведение". Доктор юридических наук (1978).В 1964-1967 годах работал на юридическом факультете МГУ старшим преподавателем, в 1967-1979 годах – доцентом.В 1979-1986 годах – профессор кафедры конституционного права и теории государства и права Академии МВД СССР.С 1986 года – профессор кафедры государственных правовых дисциплин Высшей юридической заочной школы МВД СССР.В 1990-1991 годах Валерий Зорькин руководил группой экспертов Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России.29 октября 1991 года на V Съезде народных депутатов России по предложению депутатской группы "Коммунисты за демократию" был избран судьей Конституционного Суда России (КС РФ), получив 757 голосов.1 ноября 1991 года на первом заседании суда тайным голосованием избран председателем КС РФ на неограниченный срок.6 октября 1993 года ушел в отставку с поста председателя Конституционного Суда, оставшись судьей КС.21 февраля 2003 года Валерий Зорькин был избран председателем КС. 21 февраля 2006 года судьи Конституционного суда вновь избрали председателем Зорькина – 14 голосами "за" против пяти. 20 февраля 2009 года он был переизбран председателем КС. За Валерия Зорькина проголосовали 14 из 19 судей. 22 февраля 2012 года Зорькин стал председателем Конституционного Суда РФ в пятый раз. Совет Федерации впервые наделил его полномочиями на шесть лет по новой процедуре, введенной в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" в 2009 году.31 января 2018 года Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда РФ на очередной шестилетний срок. 25 сентября 2023 года Совет Федерации Федерального Собрания РФ по представлению президента РФ Владимира Путина вновь назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного Суда РФ. Зорькин является автором ряда монографий, в том числе книг "Конституционно-правовое развитие России" и "Право в условиях глобальных перемен".Заслуженный юрист РФ (2000). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2021), II (2011), III (2008) и IV (2016) степеней, орденом Андрея Первозванного (2023). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, валерий зорькин, совет федерации рф, конституционный суд рф