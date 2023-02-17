https://ria.ru/20230217/zorkin-1852638030.html
Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного
Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного - РИА Новости, 17.02.2023
Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина высшей наградой России - орденом святого апостола Андрея... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:32
2023-02-17T12:32
2023-02-17T12:40
валерий зорькин
политика
россия
владимир путин
конституционный суд рф
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина высшей наградой России - орденом святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда РФ Зорькина Валерия Дмитриевича", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839321621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий зорькин, политика, россия, владимир путин, конституционный суд рф
Валерий Зорькин, Политика, Россия, Владимир Путин, Конституционный суд РФ
12:32 17.02.2023 (обновлено: 12:40 17.02.2023)
Путин наградил главу Конституционного суда орденом Андрея Первозванного
Путин наградил председателя Конституционного суда Зорькина орденом Андрея Первозванного