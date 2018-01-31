Совфед переназначил Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совет Федерации переназначил в среду на заседании Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда РФ на очередной шестилетний срок.

Кандидатура Зорькина была внесена в Совфед президентом РФ.

Назначение председателя КС находится в ведении Совфеда согласно Конституции РФ.

Председатель профильного комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил во вторник, что новые полномочия Зорькина начнутся 22 февраля.

В заключении комитет указал, что кандидатура Зорькина отвечает требованиям, предъявляемым конституцией к должности председателя Конституционного суда.