https://ria.ru/20230925/zimbabve-1898535435.html

Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС

Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023

Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС

Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о финансировании ряда проектов на территории страны, заявил РИА Новости директор по информации и связям... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:17

2023-09-25T16:17

2023-09-25T16:17

зимбабве

хараре

бразилия

новый банк развития

брикс

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о финансировании ряда проектов на территории страны, заявил РИА Новости директор по информации и связям с общественностью правящей партии Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) Фараи Марапира. По словам Марапира, Хараре разделяет со странами БРИКС общие подходы к таким темам, как экономический рост, устойчивое развитие, окружающая среда и изменение климата, инновации и технологии. Также отметил он, в Зимбабве продолжает обсуждать тему от отхода от доллара в качестве платежного инструмента. "Мы также ведем переговоры с Новым банком развития (БРИКС) о финансировании проектов развития, что будет иметь большое значение для достижения Зимбабве (программы развития страны) "Видения 2030", - сказал Марапира, отметив, что в Хараре "с нетерпением ждут возможности стать частью БРИКС". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html

https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412930.html

зимбабве

хараре

бразилия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

зимбабве, хараре, бразилия, новый банк развития, брикс, в мире