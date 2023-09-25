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Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
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16:17 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/zimbabve-1898535435.html
Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС
Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС
Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о финансировании ряда проектов на территории страны, заявил РИА Новости директор по информации и связям... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:17
2023-09-25T16:17
зимбабве
хараре
бразилия
новый банк развития
брикс
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о финансировании ряда проектов на территории страны, заявил РИА Новости директор по информации и связям с общественностью правящей партии Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) Фараи Марапира. По словам Марапира, Хараре разделяет со странами БРИКС общие подходы к таким темам, как экономический рост, устойчивое развитие, окружающая среда и изменение климата, инновации и технологии. Также отметил он, в Зимбабве продолжает обсуждать тему от отхода от доллара в качестве платежного инструмента. "Мы также ведем переговоры с Новым банком развития (БРИКС) о финансировании проектов развития, что будет иметь большое значение для достижения Зимбабве (программы развития страны) "Видения 2030", - сказал Марапира, отметив, что в Хараре "с нетерпением ждут возможности стать частью БРИКС". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412930.html
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зимбабве, хараре, бразилия, новый банк развития, брикс, в мире
Зимбабве, Хараре, Бразилия, Новый банк развития, БРИКС, В мире
Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС

Зимбабве ведет переговоры с банком БРИКС о финансировании проектов развития

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРИКС. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Зимбабве ведет переговоры с Новым банком развития БРИКС о финансировании ряда проектов на территории страны, заявил РИА Новости директор по информации и связям с общественностью правящей партии Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) Фараи Марапира.
По словам Марапира, Хараре разделяет со странами БРИКС общие подходы к таким темам, как экономический рост, устойчивое развитие, окружающая среда и изменение климата, инновации и технологии. Также отметил он, в Зимбабве продолжает обсуждать тему от отхода от доллара в качестве платежного инструмента.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии
15 марта, 06:36
"Мы также ведем переговоры с Новым банком развития (БРИКС) о финансировании проектов развития, что будет иметь большое значение для достижения Зимбабве (программы развития страны) "Видения 2030", - сказал Марапира, отметив, что в Хараре "с нетерпением ждут возможности стать частью БРИКС".
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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ЗимбабвеХарареБразилияНовый банк развитияБРИКСВ мире
 
 
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