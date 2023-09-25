Ожидали другое. СМИ раскрыли, какой удар в спину союзник Киева нанес ВСУ

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Forbes: ВСУ поставили танки Challenger 2 без дополнительной передней брони
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Великобритания поставила Вооруженными силам Украины танки Challenger 2 без дополнительной передней брони, из-за чего техника стала легкой мишенью для российских "Корнетов", сообщает Forbes.
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"Странно, что Великобритания не предоставила Украине эту броню. Такое впечатление, что британские чиновники рассчитывали на то, что украинцы будут использовать Challenger 2 в оборонительных целях", — говорится в материале.
Журналисты указали, что британский танк имеет слабое место в лобовой нижней части своего корпуса, которым в ходе наступления ВСУ воспользовались российские войска, вооруженные противотанковыми комплексами "Корнет".
Они подчеркнули, что Challenger 2 предназначен для обороны, а поскольку украинцам не поставили дополнительную броню, чтобы устранить слабое место, они вынуждены искать собственные решения этой проблемы.
Украинское контрнаступление на запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.