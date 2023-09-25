Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/sputniki-1898507835.html
В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года
В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года - РИА Новости, 25.09.2023
В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года
Двенадцать космических спутников "Скиф-Д" будет изготовлено в течение трех лет на красноярском предприятии АО "Информационные спутниковые системы" имени... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:45
2023-09-25T14:45
красноярский край
информационные спутниковые системы
михаил котюков
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826026287_144:197:2906:1751_1920x0_80_0_0_b1577fd1ca9d2eedce86fdf7a4932a35.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Двенадцать космических спутников "Скиф-Д" будет изготовлено в течение трех лет на красноярском предприятии АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" ("ИСС" входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. По данным управления, об этом в понедельник заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время презентации стенда края на международной выставке "Иннопром. Казахстан". Стенд посетили глава правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и представители Белоруссии и Киргизии. Котюков ознакомил их с передовыми разработками краевых предприятий, рассказал о космическом аппарате "Скиф-Д", представленном на стенде в оригинальном размере. Спутник создан для отработки новых технических решений широкополосного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса РФ. "Это принципиально новое техническое решение, в рамках которого создается целая система спутниковой связи. На стенде края представлен демонстрационный образец, точно такой же прямо сейчас работает на орбите. Планируем произвести 12 таких аппаратов до 2027 года", - сказал губернатор. Он отметил, что "Скиф-Д" - это следующее поколение спутников, при этом все критические узлы делают в стране - в Краснодаре, Ростове, Томске, Москве и Красноярске. "Скиф-Д" стал первым российским спутником на орбите высотой 8 тысяч километров. По сравнению с геостационарной этот тип орбиты имеет преимущество – передача большого объема данных с минимальными задержками по времени. Работа аппарата сыграет важную роль в создании штатной группировки спутниковой системы, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в удаленных и труднодоступных малонаселённых пунктах на территории России и за ее пределами.
https://ria.ru/20230921/bolnitsa-1897713505.html
https://ria.ru/20230920/ekspeditsiya-1897560168.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826026287_471:0:2806:1751_1920x0_80_0_0_6b471180c0412a22bd1b604a8f11b341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, информационные спутниковые системы, михаил котюков, роскосмос, космос - риа наука
Красноярский край, Информационные спутниковые системы, Михаил Котюков, Роскосмос, Космос - РИА Наука
В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года

В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скифа-Д"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с первым спутником группировки Сфера – Скифа-Д - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скифа-Д". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Двенадцать космических спутников "Скиф-Д" будет изготовлено в течение трех лет на красноярском предприятии АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" ("ИСС" входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
По данным управления, об этом в понедельник заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время презентации стенда края на международной выставке "Иннопром. Казахстан". Стенд посетили глава правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и представители Белоруссии и Киргизии. Котюков ознакомил их с передовыми разработками краевых предприятий, рассказал о космическом аппарате "Скиф-Д", представленном на стенде в оригинальном размере. Спутник создан для отработки новых технических решений широкополосного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса РФ.
Больница - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В красноярском райцентре построили лечебный корпус на 424 миллиона рублей
21 сентября, 10:35
"Это принципиально новое техническое решение, в рамках которого создается целая система спутниковой связи. На стенде края представлен демонстрационный образец, точно такой же прямо сейчас работает на орбите. Планируем произвести 12 таких аппаратов до 2027 года", - сказал губернатор.
Он отметил, что "Скиф-Д" - это следующее поколение спутников, при этом все критические узлы делают в стране - в Краснодаре, Ростове, Томске, Москве и Красноярске.
"Скиф-Д" стал первым российским спутником на орбите высотой 8 тысяч километров. По сравнению с геостационарной этот тип орбиты имеет преимущество – передача большого объема данных с минимальными задержками по времени. Работа аппарата сыграет важную роль в создании штатной группировки спутниковой системы, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в удаленных и труднодоступных малонаселённых пунктах на территории России и за ее пределами.
На борту яхты Елизавета - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте "Елизавета"
20 сентября, 15:50
 
Красноярский крайИнформационные спутниковые системыМихаил КотюковРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала