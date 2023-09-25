В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года
В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скифа-Д"
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скифа-Д". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Двенадцать космических спутников "Скиф-Д" будет изготовлено в течение трех лет на красноярском предприятии АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" ("ИСС" входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
По данным управления, об этом в понедельник заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время презентации стенда края на международной выставке "Иннопром. Казахстан". Стенд посетили глава правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и представители Белоруссии и Киргизии. Котюков ознакомил их с передовыми разработками краевых предприятий, рассказал о космическом аппарате "Скиф-Д", представленном на стенде в оригинальном размере. Спутник создан для отработки новых технических решений широкополосного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса РФ.
"Это принципиально новое техническое решение, в рамках которого создается целая система спутниковой связи. На стенде края представлен демонстрационный образец, точно такой же прямо сейчас работает на орбите. Планируем произвести 12 таких аппаратов до 2027 года", - сказал губернатор.
Он отметил, что "Скиф-Д" - это следующее поколение спутников, при этом все критические узлы делают в стране - в Краснодаре, Ростове, Томске, Москве и Красноярске.
"Скиф-Д" стал первым российским спутником на орбите высотой 8 тысяч километров. По сравнению с геостационарной этот тип орбиты имеет преимущество – передача большого объема данных с минимальными задержками по времени. Работа аппарата сыграет важную роль в создании штатной группировки спутниковой системы, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в удаленных и труднодоступных малонаселённых пунктах на территории России и за ее пределами.