https://ria.ru/20230925/sputniki-1898507835.html

В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года

В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года - РИА Новости, 25.09.2023

В Красноярском крае изготовят 12 спутников "Скиф-Д" до 2027 года

Двенадцать космических спутников "Скиф-Д" будет изготовлено в течение трех лет на красноярском предприятии АО "Информационные спутниковые системы" имени... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:45

2023-09-25T14:45

2023-09-25T14:45

красноярский край

информационные спутниковые системы

михаил котюков

роскосмос

космос - риа наука

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КРАСНОЯРСК, 25 сен – РИА Новости. Двенадцать космических спутников "Скиф-Д" будет изготовлено в течение трех лет на красноярском предприятии АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" ("ИСС" входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. По данным управления, об этом в понедельник заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время презентации стенда края на международной выставке "Иннопром. Казахстан". Стенд посетили глава правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и представители Белоруссии и Киргизии. Котюков ознакомил их с передовыми разработками краевых предприятий, рассказал о космическом аппарате "Скиф-Д", представленном на стенде в оригинальном размере. Спутник создан для отработки новых технических решений широкополосного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса РФ. "Это принципиально новое техническое решение, в рамках которого создается целая система спутниковой связи. На стенде края представлен демонстрационный образец, точно такой же прямо сейчас работает на орбите. Планируем произвести 12 таких аппаратов до 2027 года", - сказал губернатор. Он отметил, что "Скиф-Д" - это следующее поколение спутников, при этом все критические узлы делают в стране - в Краснодаре, Ростове, Томске, Москве и Красноярске. "Скиф-Д" стал первым российским спутником на орбите высотой 8 тысяч километров. По сравнению с геостационарной этот тип орбиты имеет преимущество – передача большого объема данных с минимальными задержками по времени. Работа аппарата сыграет важную роль в создании штатной группировки спутниковой системы, которая обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в удаленных и труднодоступных малонаселённых пунктах на территории России и за ее пределами.

https://ria.ru/20230921/bolnitsa-1897713505.html

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красноярский край, информационные спутниковые системы, михаил котюков, роскосмос, космос - риа наука