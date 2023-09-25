Рейтинг@Mail.ru
Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 25.09.2023 (обновлено: 22:42 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/reformirovanie-1898601374.html
Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации
Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации - РИА Новости, 25.09.2023
Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации
Организация объединенных наций нуждается в реформировании, но оно не может происходить во время горячего конфликта на Украине, первостепенное значение сейчас... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:16
2023-09-25T22:42
в мире
россия
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
мид германии
кирибати
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_0:370:2894:1998_1920x0_80_0_0_e6a6636a4c64b632d0aa765b0e22d732.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Организация объединенных наций нуждается в реформировании, но оно не может происходить во время горячего конфликта на Украине, первостепенное значение сейчас имеет его урегулирование, считает постоянный представитель Кирибати в ООН, экс-президент этой страны Тебуроро Тито. &quot;Реформы, может быть в следующем году..., сегодня генеральный секретарь ООН должен созвать заседание, это крайне важно сейчас&quot;, - сказал Тито РИА Новости. &quot;Когда горит дом, сначала надо, бросив все дела, потушить пожар, мир охвачен огнем, в нем находятся Украина и Россия, давайте сначала потушим его и потом вернемся к обычным делам&quot;, - сказал представитель Кирибати.Генсек ООН и сами члены организации заявляют о необходимости ее реформирования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата ООН, о необходимости реформы организации также заявила глава МИД Германии и других стран. Украина в свою очередь выступила с призывом лишить Россию права вето в Совете безопасности организации. Представитель Кирибати, комментируя это, заявил, что не поддерживает такую инициативу, считая право вето - "исторической традицией", которую не стоит нарушать. "Все пять постоянных представителей, не только Россия, но все остальные должны иметь (право вето - ред.) и использовать его разумно", - сказал Тито, поддержав идею расширения числа постоянных представителей СБ. "Когда в общей сложности количество членов организации составляло 50, было принято решение, что... пятеро будут постоянным членами и десять - непостоянными, сейчас, когда общее число достигло почти 200, вероятно, следует расширить и исполнительный орган, я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы он был более представительным", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230925/nesootvetstvie-1898595027.html
https://ria.ru/20230925/sud-1898455644.html
россия
кирибати
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897521558_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_ea10838f44a6f242decf7a5735320359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, мид германии, кирибати, украина
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, МИД Германии, Кирибати, Украина
Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации

Постпред Кирибати: реформу ООН надо отложить до завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Frank Franklin II78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. Организация объединенных наций нуждается в реформировании, но оно не может происходить во время горячего конфликта на Украине, первостепенное значение сейчас имеет его урегулирование, считает постоянный представитель Кирибати в ООН, экс-президент этой страны Тебуроро Тито.
«

"Реформы, может быть в следующем году..., сегодня генеральный секретарь ООН должен созвать заседание, это крайне важно сейчас", - сказал Тито РИА Новости. "Когда горит дом, сначала надо, бросив все дела, потушить пожар, мир охвачен огнем, в нем находятся Украина и Россия, давайте сначала потушим его и потом вернемся к обычным делам", - сказал представитель Кирибати.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Глава МИД ФРГ призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности
Вчера, 21:14
Генсек ООН и сами члены организации заявляют о необходимости ее реформирования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата ООН, о необходимости реформы организации также заявила глава МИД Германии и других стран. Украина в свою очередь выступила с призывом лишить Россию права вето в Совете безопасности организации. Представитель Кирибати, комментируя это, заявил, что не поддерживает такую инициативу, считая право вето - "исторической традицией", которую не стоит нарушать.
«
"Все пять постоянных представителей, не только Россия, но все остальные должны иметь (право вето - ред.) и использовать его разумно", - сказал Тито, поддержав идею расширения числа постоянных представителей СБ.
«
"Когда в общей сложности количество членов организации составляло 50, было принято решение, что... пятеро будут постоянным членами и десять - непостоянными, сейчас, когда общее число достигло почти 200, вероятно, следует расширить и исполнительный орган, я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы он был более представительным", - сказал собеседник агентства.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Украина вводила в заблуждение суд ООН, заявил представитель России
Вчера, 11:39
 
В миреРоссияСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООНМИД ГерманииКирибатиУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала