https://ria.ru/20230925/reformirovanie-1898601374.html

Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации

Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации - РИА Новости, 25.09.2023

Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации

Организация объединенных наций нуждается в реформировании, но оно не может происходить во время горячего конфликта на Украине, первостепенное значение сейчас... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:16

2023-09-25T22:16

2023-09-25T22:42

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мид германии

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Организация объединенных наций нуждается в реформировании, но оно не может происходить во время горячего конфликта на Украине, первостепенное значение сейчас имеет его урегулирование, считает постоянный представитель Кирибати в ООН, экс-президент этой страны Тебуроро Тито. "Реформы, может быть в следующем году..., сегодня генеральный секретарь ООН должен созвать заседание, это крайне важно сейчас", - сказал Тито РИА Новости. "Когда горит дом, сначала надо, бросив все дела, потушить пожар, мир охвачен огнем, в нем находятся Украина и Россия, давайте сначала потушим его и потом вернемся к обычным делам", - сказал представитель Кирибати.Генсек ООН и сами члены организации заявляют о необходимости ее реформирования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата ООН, о необходимости реформы организации также заявила глава МИД Германии и других стран. Украина в свою очередь выступила с призывом лишить Россию права вето в Совете безопасности организации. Представитель Кирибати, комментируя это, заявил, что не поддерживает такую инициативу, считая право вето - "исторической традицией", которую не стоит нарушать. "Все пять постоянных представителей, не только Россия, но все остальные должны иметь (право вето - ред.) и использовать его разумно", - сказал Тито, поддержав идею расширения числа постоянных представителей СБ. "Когда в общей сложности количество членов организации составляло 50, было принято решение, что... пятеро будут постоянным членами и десять - непостоянными, сейчас, когда общее число достигло почти 200, вероятно, следует расширить и исполнительный орган, я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы он был более представительным", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230925/nesootvetstvie-1898595027.html

https://ria.ru/20230925/sud-1898455644.html

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в мире, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, мид германии, кирибати, украина