Постпред Кирибати в ООН считает, что нужно отложить реформу организации
Постпред Кирибати: реформу ООН надо отложить до завершения конфликта на Украине
© AP Photo / Frank Franklin II78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Frank Franklin II
78 сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Организация объединенных наций нуждается в реформировании, но оно не может происходить во время горячего конфликта на Украине, первостепенное значение сейчас имеет его урегулирование, считает постоянный представитель Кирибати в ООН, экс-президент этой страны Тебуроро Тито.
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"Реформы, может быть в следующем году..., сегодня генеральный секретарь ООН должен созвать заседание, это крайне важно сейчас", - сказал Тито РИА Новости. "Когда горит дом, сначала надо, бросив все дела, потушить пожар, мир охвачен огнем, в нем находятся Украина и Россия, давайте сначала потушим его и потом вернемся к обычным делам", - сказал представитель Кирибати.
Генсек ООН и сами члены организации заявляют о необходимости ее реформирования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее, призвал изменить метод формирования секретариата ООН, о необходимости реформы организации также заявила глава МИД Германии и других стран. Украина в свою очередь выступила с призывом лишить Россию права вето в Совете безопасности организации. Представитель Кирибати, комментируя это, заявил, что не поддерживает такую инициативу, считая право вето - "исторической традицией", которую не стоит нарушать.
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"Все пять постоянных представителей, не только Россия, но все остальные должны иметь (право вето - ред.) и использовать его разумно", - сказал Тито, поддержав идею расширения числа постоянных представителей СБ.
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"Когда в общей сложности количество членов организации составляло 50, было принято решение, что... пятеро будут постоянным членами и десять - непостоянными, сейчас, когда общее число достигло почти 200, вероятно, следует расширить и исполнительный орган, я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы он был более представительным", - сказал собеседник агентства.