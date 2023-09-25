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Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны США - РИА Новости, 25.09.2023
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16:23 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/podderzhka-1898538424.html
Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны США
Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны США - РИА Новости, 25.09.2023
Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны США
Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с американским сенатором Гэри Питерсом заявил о важности поддержки США в преодолении стоящих перед страной проблем,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:23
2023-09-25T16:23
сша
армения
нагорный карабах
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с американским сенатором Гэри Питерсом заявил о важности поддержки США в преодолении стоящих перед страной проблем, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. "Премьер-министр высоко оценил визит Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем. Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. По данным пресс-службы, сенатор Питерс выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжелой гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи: продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Он поделился впечатлениями от посещения Сюникской и Вайоцдзорской областей, подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении. "Была затронута сложившаяся в Нагорном Карабахе гуманитарная ситуация, а также вопросы повестки безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха", - сообщили в армянском правительстве. Девятнадцатого сентября в Нагорном Карабахе началось очередное обострение. В Баку начали военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера", и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и охарактеризовали события как "широкомасштабную агрессию". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя в произошедшем руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна. Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск боевых действий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армян Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".
https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html
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сша, армения, нагорный карабах, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
США, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны США

Пашинян подчеркнул важность сотрудничества с США в преодолении проблем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с американским сенатором Гэри Питерсом заявил о важности поддержки США в преодолении стоящих перед страной проблем, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Премьер-министр высоко оценил визит Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем. Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
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По данным пресс-службы, сенатор Питерс выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжелой гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи: продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Он поделился впечатлениями от посещения Сюникской и Вайоцдзорской областей, подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении.
"Была затронута сложившаяся в Нагорном Карабахе гуманитарная ситуация, а также вопросы повестки безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха", - сообщили в армянском правительстве.
Девятнадцатого сентября в Нагорном Карабахе началось очередное обострение. В Баку начали военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера", и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и охарактеризовали события как "широкомасштабную агрессию". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя в произошедшем руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна.
Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск боевых действий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армян Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".
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СШААрменияНагорный КарабахНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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