Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны США
Пашинян подчеркнул важность сотрудничества с США в преодолении проблем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян на встрече с американским сенатором Гэри Питерсом заявил о важности поддержки США в преодолении стоящих перед страной проблем, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Премьер-министр высоко оценил визит Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем. Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
По данным пресс-службы, сенатор Питерс выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжелой гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи: продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Он поделился впечатлениями от посещения Сюникской и Вайоцдзорской областей, подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении.
"Была затронута сложившаяся в Нагорном Карабахе гуманитарная ситуация, а также вопросы повестки безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха", - сообщили в армянском правительстве.
Девятнадцатого сентября в Нагорном Карабахе началось очередное обострение. В Баку начали военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера", и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и охарактеризовали события как "широкомасштабную агрессию". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя в произошедшем руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна.
Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск боевых действий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армян Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".