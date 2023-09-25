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В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова - РИА Новости, 25.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:46 25.09.2023 (обновлено: 16:06 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/nikanorov-1898506703.html
В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова
В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова - РИА Новости, 25.09.2023
В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова
Умер режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров, сообщил БДТ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:46
2023-09-25T16:06
культура
санкт-петербург
валерий фокин
андрей могучий
александринский театр
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Умер режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров, сообщил БДТ в Telegram-канале."На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров", — говорится в публикации.В театре охарактеризовали Никанорова не только как творческого человека, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, благородного, порядочного и доброго.О дате и месте его похорон пока не сообщается.В воскресенье БДТ сообщал, что Никаноров перестал выходить на связь с четверга. Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз режиссера видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово в Ленинградской области днем 21 сентября. По данным театра, поиски Никанорова вели полиция и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" при содействии родственников, коллег и друзей. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости об обнаружении в лесополосе в Токсово тела мужчины, который, по предварительным данным, мог быть пропавшим режиссером.Александр Никаноров в 2013 году окончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПбГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014-го Никаноров работал режиссером БДТ имени Товстоногова.
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санкт-петербург, валерий фокин, андрей могучий, александринский театр, ленинградская область
Культура, Санкт-Петербург, Валерий Фокин, Андрей Могучий, Александринский театр, Ленинградская область
В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова

В Большом драмтеатре подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова

© Фото : БДТ имени Г. А. ТовстоноговаАлександр Никаноров
Александр Никаноров - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : БДТ имени Г. А. Товстоногова
Александр Никаноров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Умер режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров, сообщил БДТ в Telegram-канале.
«
"На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров", — говорится в публикации.
В театре охарактеризовали Никанорова не только как творческого человека, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, благородного, порядочного и доброго.
О дате и месте его похорон пока не сообщается.
В воскресенье БДТ сообщал, что Никаноров перестал выходить на связь с четверга. Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз режиссера видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово в Ленинградской области днем 21 сентября. По данным театра, поиски Никанорова вели полиция и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" при содействии родственников, коллег и друзей. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости об обнаружении в лесополосе в Токсово тела мужчины, который, по предварительным данным, мог быть пропавшим режиссером.
Александр Никаноров в 2013 году окончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПбГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014-го Никаноров работал режиссером БДТ имени Товстоногова.
 
КультураСанкт-ПетербургВалерий ФокинАндрей МогучийАлександринский театрЛенинградская область
 
 
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