https://ria.ru/20230925/nikanorov-1898506703.html

В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова

В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова - РИА Новости, 25.09.2023

В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова

Умер режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров, сообщил БДТ в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:46

2023-09-25T14:46

2023-09-25T16:06

культура

санкт-петербург

валерий фокин

андрей могучий

александринский театр

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Умер режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров, сообщил БДТ в Telegram-канале."На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров", — говорится в публикации.В театре охарактеризовали Никанорова не только как творческого человека, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, благородного, порядочного и доброго.О дате и месте его похорон пока не сообщается.В воскресенье БДТ сообщал, что Никаноров перестал выходить на связь с четверга. Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз режиссера видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово в Ленинградской области днем 21 сентября. По данным театра, поиски Никанорова вели полиция и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" при содействии родственников, коллег и друзей. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости об обнаружении в лесополосе в Токсово тела мужчины, который, по предварительным данным, мог быть пропавшим режиссером.Александр Никаноров в 2013 году окончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПбГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014-го Никаноров работал режиссером БДТ имени Товстоногова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

санкт-петербург, валерий фокин, андрей могучий, александринский театр, ленинградская область