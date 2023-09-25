В БДТ подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова
В Большом драмтеатре подтвердили смерть пропавшего режиссера Никанорова
Александр Никаноров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Умер режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова в Петербурге Александр Никаноров, сообщил БДТ в Telegram-канале.
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"На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров", — говорится в публикации.
В театре охарактеризовали Никанорова не только как творческого человека, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, благородного, порядочного и доброго.
О дате и месте его похорон пока не сообщается.
В воскресенье БДТ сообщал, что Никаноров перестал выходить на связь с четверга. Он выехал из дома на велосипеде, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз режиссера видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово в Ленинградской области днем 21 сентября. По данным театра, поиски Никанорова вели полиция и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" при содействии родственников, коллег и друзей. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости об обнаружении в лесополосе в Токсово тела мужчины, который, по предварительным данным, мог быть пропавшим режиссером.
Александр Никаноров в 2013 году окончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина СПбГАТИ по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014-го Никаноров работал режиссером БДТ имени Товстоногова.