https://ria.ru/20230925/narusova-1898465757.html

Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО

Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО - РИА Новости, 25.09.2023

Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО

Сенатор Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила несколько стран, входящих в НАТО, ее предупредят о недопустимости таких... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:20

2023-09-25T12:20

2023-09-25T12:56

политика

россия

людмила нарусова

совет федерации рф

вячеслав тимченко

нато

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила несколько стран, входящих в НАТО, ее предупредят о недопустимости таких действий, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко."В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО", — сказал собеседник агентства, отметив, что, как сенатор, Нарусова имеет доступ к секретной информации.По словам Тимченко, 19 июля она улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу, вернувшись в Россию 6 августа. При этом сенатор пропустила два пленарных заседания палаты — 19 и 28 июля. Людмила Нарусова в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметила, что "фейки не комментирует".В августе ее дочь Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост, в котором она сообщила, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствовала сама Нарусова. Сенатор заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании. Тимченко же тогда пояснил, что для представителей верхней палаты нет запретов по местам отдыха, но есть пожелания руководства проводить летние каникулы в России или в "дружественных странах".

https://ria.ru/20230425/narusova-1867602360.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, людмила нарусова, совет федерации рф, вячеслав тимченко, нато