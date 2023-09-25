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Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО - РИА Новости, 25.09.2023
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12:20 25.09.2023 (обновлено: 12:56 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/narusova-1898465757.html
Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО
Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО - РИА Новости, 25.09.2023
Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО
Сенатор Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила несколько стран, входящих в НАТО, ее предупредят о недопустимости таких... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:20
2023-09-25T12:56
политика
россия
людмила нарусова
совет федерации рф
вячеслав тимченко
нато
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила несколько стран, входящих в НАТО, ее предупредят о недопустимости таких действий, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко."В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО", — сказал собеседник агентства, отметив, что, как сенатор, Нарусова имеет доступ к секретной информации.По словам Тимченко, 19 июля она улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу, вернувшись в Россию 6 августа. При этом сенатор пропустила два пленарных заседания палаты — 19 и 28 июля. Людмила Нарусова в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметила, что "фейки не комментирует".В августе ее дочь Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост, в котором она сообщила, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствовала сама Нарусова. Сенатор заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании. Тимченко же тогда пояснил, что для представителей верхней палаты нет запретов по местам отдыха, но есть пожелания руководства проводить летние каникулы в России или в "дружественных странах".
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политика, россия, людмила нарусова, совет федерации рф, вячеслав тимченко, нато
Политика, Россия, Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко, НАТО
Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО

Нарусову предупредят за посещение стран НАТО без согласования с Совфедом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюдмила Нарусова
Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Людмила Нарусова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила несколько стран, входящих в НАТО, ее предупредят о недопустимости таких действий, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко.
"В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ, тем более в страны НАТО, в период проведения СВО", — сказал собеседник агентства, отметив, что, как сенатор, Нарусова имеет доступ к секретной информации.
По словам Тимченко, 19 июля она улетела в Стамбул, а оттуда — в Ниццу, вернувшись в Россию 6 августа. При этом сенатор пропустила два пленарных заседания палаты — 19 и 28 июля.
Людмила Нарусова в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметила, что "фейки не комментирует".
В августе ее дочь Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост, в котором она сообщила, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствовала сама Нарусова. Сенатор заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании. Тимченко же тогда пояснил, что для представителей верхней палаты нет запретов по местам отдыха, но есть пожелания руководства проводить летние каникулы в России или в "дружественных странах".
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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