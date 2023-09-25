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Администратор Золотой обители: мы возродим угасший жанр буддистской музыки

Администратор Золотой обители: мы возродим угасший жанр буддистской музыки - РИА Новости, 25.09.2023

Администратор Золотой обители: мы возродим угасший жанр буддистской музыки

Золотая обитель Будды Шакьямуни – Центральный хуруле Калмыкии и главный буддийский храм республики – представил в воскресенье масштабный музыкальный проект:... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:00

2023-09-25T10:00

2023-09-25T10:17

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Золотая обитель Будды Шакьямуни – Центральный хуруле Калмыкии и главный буддийский храм республики – представил в воскресенье масштабный музыкальный проект: аудиозаписи двадцати древних молитв на калмыцком языке в новом современном звучании. О том, как для него выбирались тексты, и о планах на возрождение практически утраченного жанра калмыцкой духовной музыки, в интервью РИА Новости рассказал их исполнитель – старший администратор Центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелюнг (Сергей Киришов).– Уважаемый Йонтен-гелюнг, о каких записях идет речь? Это современные записи древних молитв или восстановленные записи из архивов?– Это современные записи древних молитв Калмыкии. Проект так и называется: "Древние калмыцкие молитвы. Новое звучание". После революции, когда буддизм пришел в упадок, калмыцкие молитвы и вообще традиция чтения молитв, практически исчезли, только единицы стареньких бабушек пытались их сохранить. Когда буддизм начал возрождаться в Калмыкии в девяностых годах, получилось так, что общество этот вопрос оставляло больше священнослужителям, то есть монахам-гелюнгам. Сами миряне не особенно тянулись к тому, чтобы возрождать традицию чтения этих молитв. То есть, если человеку нужно молитву почитать, он приходит в храм и просит об этом монаха, вместо того, чтобы сделать это самому. Мы на протяжении нескольких лет работаем над тем, чтобы возродить традицию чтения этих молитв, чтобы эти молитвы стали доступны для людей, и проводим большую работу по их переводу и переложению со старокалмыцкого языка на современный калмыцкий. Дело начало сдвигаться с мертвой точки, и люди стали интересоваться, потому что многие хотели их читать, но не могли: это не было доступно, потому что старокалмыцкие язык и письменность мало кто знает. Поэтому мы начали печатать книги. А для того, чтобы это стало еще более доступным и привлекательным для современных людей, я решил записать эти молитвы, как их читать правильно, но уже под более современную мелодию, сделанную под классические буддистские мелодии, которые мы вместе с композитором Савром Катаевым сочиняли в течение этого года. Савр Катаев написал двадцать этих аранжировок на двадцать молитв – это число мы взяли для первого шага. Наш переводчик со старокалмыцкого Геннадий Корнеев переложил все тексты на современный калмыцкий, ну а я их все исполнил под эту музыку.– А что это за молитвы? Авторские ли это тексты или народные, канонические?– Это наши канонические молитвы, все эти молитвы есть в оригинале как на тибетском языке, так и на калмыцком. Калмыцкие монахи начали их переводить еще в XVII веке, и вплоть до революции велась работа по переводам этих священных молитв на калмыцкий – ведь это сейчас мы его старокалмыцким называем, тогда его называли просто калмыцким языком. Это канонические молитвы, которые также читают и монахи в монастырях на тибетском языке. Для доступности населению их перевели, но монахи в монастырях продолжают читать все на тибетском, потому что это – канон.– Как отбирали эти молитвы?– Мы руководствовались именно тем, какие тексты – самые важные и значимые, которые необходимо читать всем буддистам. Такие как, например, прибежище (обет, произносимый монахами при посвящении и мирянами при принятии учения Будды – ред.), или тексты Ламы Цонкапы. А также те, которые больше всего востребованы людьми, то, что чаще всего люди просят: например, молитва Белой Тары (одной из главных просветленных существ в буддизме, богиня долгой жизни – ред.) или молитва Будды Амитаюса (Будда беспредельной жизни, к которому обращаются с молитвами о долгой и счастливой жизни – ред.) для долголетия. Это люди часто просят при болезнях. Молитва Будде медицины тоже, чтобы люди имели возможность читать эти молитвы, когда болеют. Есть и молитва, устраняющая злые языки, чтобы меньше было скандалов и ругани в обществе. В таком ключе и такой логикой мы руководствовались: что будет востребовано людьми.– Вы упомянули, что это только первый этап. Будут ли следующие?– Да. Я сказал, что это первый этап, потому что этим проектом мы хотим задать вектор развития калмыцкой культуры: из, скажем так, "попсового" вот этого направления в более классическое, буддистское. Раньше в калмыцкой музыке был особый жанр религиозной музыки, который назывался шастр дун. После революции он практически исчез, и этим проектом мы хотим дать новую жизнь развитию этого жанра. И в этом наш проект – это начало: мы пригласили очень много музыкантов, певцов, вокалистов, мы объявим о конкурсе в следующем году на написание музыки шастр дун, исполнение шастр дун и написание новых буддийских песен в этой традиционной для нас манере. Это конкурс с хорошими денежными призами для того, чтобы стимулировать музыкантов и развивать жанр шастр дун – это уже будет второй шаг, а дальше – больше.– Будут ли песни песнопения доступны в открытых источниках?– Да. В YouTube, ВКонтакте, на сайте нашем – везде.

https://ria.ru/20230915/tserkov-1896447581.html

https://ria.ru/20230909/ruchka-1894985117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, youtube, интервью