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Малков заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку - РИА Новости, 25.09.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
12:25 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/most-1898466104.html
Малков заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку
Малков заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку - РИА Новости, 25.09.2023
Малков заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку
Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках Дней региона в Совете Федерации РФ заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку, назвав... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:25
2023-09-25T12:25
рязанская область
павел малков
рязань
рязанская областная дума
максим решетников
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РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках Дней региона в Совете Федерации РФ заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку, назвав проект принципиально важным, он выразил надежду на поддержку в вопросах включения области в профильные федеральные программы. По информации пресс-службы правительства региона, в понедельник проходят Дни Рязанской области в Совете Федерации РФ. На мероприятиях работает делегация региона во главе с губернатором. В частности, Малков, заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, руководители областных министерств, депутаты Рязанской областной думы приняли участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Речь шла о стратегических приоритетах развития экономики Рязанской области и ключевых инфраструктурных проектах, бюджетном планировании. В заседании комитета принял участие министр экономического развития России Максим Решетников. "Неудовлетворительное состояние действующего моста (через Оку в Рязани - ред.) подтверждено всеми экспертизами. Поэтому строительство моста-дублера – это один из наших приоритетов и самый принципиально важный сейчас вопрос", - цитирует Малкова его пресс-служба. По словам Шваковой, мост соединяет не только части Рязанской области, но является выходом федеральных трасс на Владимир, Нижний Новгород. Ежедневно по этому участку проезжает более 50 тысяч автомобилей. "Мосту более полувека, остаточный срок его эксплуатации 5-7 лет. Ближайший объезд составляет 100 километров", - добавила зампред правительства региона. Губернатор отметил важность проведения Дней Рязанской области в СФ. По его словам, регион опережающими темпами развивается в сфере промышленности, сельского хозяйства, инвестиций. Многие проекты реализуются за счет федеральных мер поддержки. В частности, правительство области серьезно занимается модернизацией парка техники. "Планируем в ближайшие годы полностью обновить общественный транспорт. Благодаря федеральной поддержке мы уже закупили 92 крупных автобуса, работающих на экологическом топливе. Более 50 троллейбусов поступили в регион: новые машины и переданные нам Санкт-Петербургом. В Рязани неделю назад перестал выходить на линию последний троллейбус тридцатилетней давности. Здесь еще есть над чем работать. Это направление – тоже один из стратегических приоритетов", - сказал Малков, добавив, что регион рассчитывает на поддержку Совета Федерации РФ в вопросах включения Рязанской области в профильные федеральные программы и оказания необходимой поддержки.
https://ria.ru/20230918/eksport-1897011946.html
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павел малков, рязань, рязанская областная дума, максим решетников
Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Рязанская областная Дума, Максим Решетников
Малков заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку

Малков заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку

CC BY-SA 4.0 / Kobylinka62 (cropped) / Ока
Ока - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Kobylinka62 (cropped) /
Ока. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках Дней региона в Совете Федерации РФ заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку, назвав проект принципиально важным, он выразил надежду на поддержку в вопросах включения области в профильные федеральные программы.
По информации пресс-службы правительства региона, в понедельник проходят Дни Рязанской области в Совете Федерации РФ. На мероприятиях работает делегация региона во главе с губернатором. В частности, Малков, заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, руководители областных министерств, депутаты Рязанской областной думы приняли участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Речь шла о стратегических приоритетах развития экономики Рязанской области и ключевых инфраструктурных проектах, бюджетном планировании. В заседании комитета принял участие министр экономического развития России Максим Решетников.
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"Неудовлетворительное состояние действующего моста (через Оку в Рязани - ред.) подтверждено всеми экспертизами. Поэтому строительство моста-дублера – это один из наших приоритетов и самый принципиально важный сейчас вопрос", - цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам Шваковой, мост соединяет не только части Рязанской области, но является выходом федеральных трасс на Владимир, Нижний Новгород. Ежедневно по этому участку проезжает более 50 тысяч автомобилей. "Мосту более полувека, остаточный срок его эксплуатации 5-7 лет. Ближайший объезд составляет 100 километров", - добавила зампред правительства региона.
Губернатор отметил важность проведения Дней Рязанской области в СФ. По его словам, регион опережающими темпами развивается в сфере промышленности, сельского хозяйства, инвестиций. Многие проекты реализуются за счет федеральных мер поддержки. В частности, правительство области серьезно занимается модернизацией парка техники.
"Планируем в ближайшие годы полностью обновить общественный транспорт. Благодаря федеральной поддержке мы уже закупили 92 крупных автобуса, работающих на экологическом топливе. Более 50 троллейбусов поступили в регион: новые машины и переданные нам Санкт-Петербургом. В Рязани неделю назад перестал выходить на линию последний троллейбус тридцатилетней давности. Здесь еще есть над чем работать. Это направление – тоже один из стратегических приоритетов", - сказал Малков, добавив, что регион рассчитывает на поддержку Совета Федерации РФ в вопросах включения Рязанской области в профильные федеральные программы и оказания необходимой поддержки.
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Рязанская областьПавел МалковРязаньРязанская областная ДумаМаксим Решетников
 
 
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