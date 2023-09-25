"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada в Казахстане
"АвтоВАЗ" хочет возобновить производство Lada в Казахстане в 2024 году
Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе "Сарыаркаавтопром" (принадлежит группе Allur) в Казахстане в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
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"Мы в преддверии форума ("Иннопром" в Астане - ред.) провели встречи и переговоры и не только с нашими партнерами, но и с представителями руководства правительства республики Казахстан. Подтвердили свои намерения. И заручились поддержкой правительства в части корректировки нормативно-правовой базы, необходимой для успешного возобновления этого сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по возобновлению производства на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром".
"Мы рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана", - добавил топ-менеджер.
По словам Соколова, Казахстан - одно из стратегических направлений по развитию экспорта бренда Lada. При этом Allur за годы сотрудничества зарекомендовал себя надежным технологическим партнером.
Производство автомобилей Lada на заводе в "Сарыаркаавтопром" было приостановлено в 2022 году. На предприятии собирали модели семейства Granta, Niva и Vesta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).