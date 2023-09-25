Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada в Казахстане - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/lada-1898419552.html
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada в Казахстане
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada в Казахстане - РИА Новости, 25.09.2023
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada в Казахстане
"АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе "Сарыаркаавтопром" (принадлежит группе Allur) в Казахстане в 2024 году, сообщил в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:28
2023-09-25T09:28
авто
казахстан
астана
тольятти
максим соколов
автоваз
renault s.a
lada vesta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_6bdc4168906d12930b67909e46e190f9.jpg
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе "Сарыаркаавтопром" (принадлежит группе Allur) в Казахстане в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Мы в преддверии форума ("Иннопром" в Астане - ред.) провели встречи и переговоры и не только с нашими партнерами, но и с представителями руководства правительства республики Казахстан. Подтвердили свои намерения. И заручились поддержкой правительства в части корректировки нормативно-правовой базы, необходимой для успешного возобновления этого сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по возобновлению производства на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром". "Мы рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана", - добавил топ-менеджер. По словам Соколова, Казахстан - одно из стратегических направлений по развитию экспорта бренда Lada. При этом Allur за годы сотрудничества зарекомендовал себя надежным технологическим партнером. Производство автомобилей Lada на заводе в "Сарыаркаавтопром" было приостановлено в 2022 году. На предприятии собирали модели семейства Granta, Niva и Vesta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230914/trudoustroystvo-1896360635.html
казахстан
астана
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_b88769ffcd08e5697bffd5990d18ef98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, казахстан, астана, тольятти, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Авто, Казахстан, Астана, Тольятти, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada в Казахстане

"АвтоВАЗ" хочет возобновить производство Lada в Казахстане в 2024 году

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкЗавод "АвтоВАЗ"
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает возобновить производство автомобилей Lada на заводе "Сарыаркаавтопром" (принадлежит группе Allur) в Казахстане в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
«
"Мы в преддверии форума ("Иннопром" в Астане - ред.) провели встречи и переговоры и не только с нашими партнерами, но и с представителями руководства правительства республики Казахстан. Подтвердили свои намерения. И заручились поддержкой правительства в части корректировки нормативно-правовой базы, необходимой для успешного возобновления этого сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по возобновлению производства на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром".
"Мы рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим. Но объемы будут уже определяться исходя из сроков восстановления и той рыночной ситуации, которая на момент принятия решения будет на рынке Казахстана", - добавил топ-менеджер.
По словам Соколова, Казахстан - одно из стратегических направлений по развитию экспорта бренда Lada. При этом Allur за годы сотрудничества зарекомендовал себя надежным технологическим партнером.
Производство автомобилей Lada на заводе в "Сарыаркаавтопром" было приостановлено в 2022 году. На предприятии собирали модели семейства Granta, Niva и Vesta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Узбекистане планируют трудоустроить тысячу соотечественников на "АвтоВАЗ"
14 сентября, 16:44
 
АвтоКазахстанАстанаТольяттиМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала