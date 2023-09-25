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В РАН рассказали, сколько выявили случаев COVID "пирола" по всему миру - РИА Новости, 25.09.2023
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14:11 25.09.2023 (обновлено: 16:33 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/koronavirus-1898497213.html
В РАН рассказали, сколько выявили случаев COVID "пирола" по всему миру
В РАН рассказали, сколько выявили случаев COVID "пирола" по всему миру - РИА Новости, 25.09.2023
В РАН рассказали, сколько выявили случаев COVID "пирола" по всему миру
Всего около 145 случаев заболевания коронавирусом "пирола" выявлено по всему миру, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:11
2023-09-25T16:33
здоровье - общество
москва
бишкек
ереван
геннадий онищенко
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российская академия образования
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всего около 145 случаев заболевания коронавирусом "пирола" выявлено по всему миру, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на конференции, прошедшей в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "По состоянию на 20 сентября 2023 года было зарегистрировано 145 случаев BA.2.86 (коронавируса "пирола") … Хорошо, что на этих единичных случаях мы научились определять этого "омикрона", этого субварианта "омикрона", - сказал Онищенко во время видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск "Биобезопасность стран ЕАЭС". По его словам, такие результаты показывают чувствительность тотального мониторинга который ведётся по всему миру. Он также добавил, что количество случаев заболевания будет расти, но поскольку "пирола" является мутировавшим вариантом "омикрона", он не так опасен, как штаммы коронавируса, которые появились в 2020 году. Онищенко также добавил, что сейчас в мире около 700 миллионов переболевших коронавирусной инфекцией и всего порядка семи миллионов умерших от неё. В то время как в России, по последним данным, переболело чуть более 23 миллионов.
https://ria.ru/20230923/covid-1898215144.html
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здоровье - общество, москва, бишкек, ереван, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, евразийский экономический союз
Здоровье - Общество, Москва, Бишкек, Ереван, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Евразийский экономический союз
В РАН рассказали, сколько выявили случаев COVID "пирола" по всему миру

РАН: штамм COVID "пирола" диагностировали всего лишь у 145 человек по всему миру

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всего около 145 случаев заболевания коронавирусом "пирола" выявлено по всему миру, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на конференции, прошедшей в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
«
"По состоянию на 20 сентября 2023 года было зарегистрировано 145 случаев BA.2.86 (коронавируса "пирола") … Хорошо, что на этих единичных случаях мы научились определять этого "омикрона", этого субварианта "омикрона", - сказал Онищенко во время видеомоста Москва – Астана – Бишкек – Ереван – Минск "Биобезопасность стран ЕАЭС".
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По его словам, такие результаты показывают чувствительность тотального мониторинга который ведётся по всему миру. Он также добавил, что количество случаев заболевания будет расти, но поскольку "пирола" является мутировавшим вариантом "омикрона", он не так опасен, как штаммы коронавируса, которые появились в 2020 году.
Онищенко также добавил, что сейчас в мире около 700 миллионов переболевших коронавирусной инфекцией и всего порядка семи миллионов умерших от неё. В то время как в России, по последним данным, переболело чуть более 23 миллионов.
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Здоровье - ОбществоМоскваБишкекЕреванГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияЕвразийский экономический союз
 
 
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