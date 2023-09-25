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КНДР отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула

КНДР отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула - РИА Новости, 25.09.2023

КНДР отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула

Власти Северной Кореи назвали "политическим невежеством" заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T03:24

2023-09-25T03:24

2023-09-25T07:36

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Северной Кореи назвали "политическим невежеством" заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об отношениях КНДР с Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Он (Юн Сок Ёль - ред.), называя традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира, <...> нес чушь, что дружественные страны не будут оставлять без реакции этот визит. <...> Ладить с соседними странами — это совершенно естественно и нормально", - говорится в заявлении агентства.ЦТАК также обвинило Юн Сок Ёля в том, что он наносит вред политической стабильности в регионе, поддерживая "Индо-Тихоокеанскую стратегию США", нацеленную на изоляцию и ослабление стран региона."Внешняя политика нашего государства, стремящегося к установлению справедливого и объективного нового миропорядка, <...> не будет зависеть от чего-то, а отношения дружбы и сотрудничества между близкими соседними странами и впредь будут развиваться", - подчеркнуло агентство.Замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе встречи с южнокорейским послом Ли До Хуном в четверг заявил, что высказывания президента Республики Корея на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям. По его словам, Сеул предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении "на основании домыслов и спекуляций".Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде. На следующий день Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".Лидер КНДР также посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, побывал на аэродроме "Кневичи", где ему показали самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил.Во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", а также приехал на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета.Как посчитало РИА Новости, поезд лидера КНДР в ходе этого визита проехал более 4 тысяч километров по железным дорогам России.

https://ria.ru/20230922/peskov-1897989274.html

https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897649436.html

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южная корея

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