https://ria.ru/20230925/kndr-1898400449.html
КНДР отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула
КНДР отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула - РИА Новости, 25.09.2023
КНДР отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула
Власти Северной Кореи назвали "политическим невежеством" заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:24
2023-09-25T03:24
2023-09-25T07:36
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Северной Кореи назвали "политическим невежеством" заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об отношениях КНДР с Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Он (Юн Сок Ёль - ред.), называя традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира, <...> нес чушь, что дружественные страны не будут оставлять без реакции этот визит. <...> Ладить с соседними странами — это совершенно естественно и нормально", - говорится в заявлении агентства.ЦТАК также обвинило Юн Сок Ёля в том, что он наносит вред политической стабильности в регионе, поддерживая "Индо-Тихоокеанскую стратегию США", нацеленную на изоляцию и ослабление стран региона."Внешняя политика нашего государства, стремящегося к установлению справедливого и объективного нового миропорядка, <...> не будет зависеть от чего-то, а отношения дружбы и сотрудничества между близкими соседними странами и впредь будут развиваться", - подчеркнуло агентство.Замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе встречи с южнокорейским послом Ли До Хуном в четверг заявил, что высказывания президента Республики Корея на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям. По его словам, Сеул предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении "на основании домыслов и спекуляций".Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде. На следующий день Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".Лидер КНДР также посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, побывал на аэродроме "Кневичи", где ему показали самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил.Во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", а также приехал на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета.Как посчитало РИА Новости, поезд лидера КНДР в ходе этого визита проехал более 4 тысяч километров по железным дорогам России.
https://ria.ru/20230922/peskov-1897989274.html
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россия, южная корея, сеул, юн сок ель, андрей руденко, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Андрей Руденко, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
КНДР отреагировала на критику отношений с Россией со стороны Сеула
ЦТАК: КНДР назвала критику из Сеула отношений с Россией политическим невежеством
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Власти Северной Кореи назвали "политическим невежеством" заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об отношениях КНДР с Россией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«
"Он (Юн Сок Ёль - ред.), называя традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ непосредственной провокацией против обеспечения безопасности и мира, <...> нес чушь, что дружественные страны не будут оставлять без реакции этот визит. <...> Ладить с соседними странами — это совершенно естественно и нормально", - говорится в заявлении агентства.
ЦТАК также обвинило Юн Сок Ёля в том, что он наносит вред политической стабильности в регионе, поддерживая "Индо-Тихоокеанскую стратегию США", нацеленную на изоляцию и ослабление стран региона.
"Внешняя политика нашего государства, стремящегося к установлению справедливого и объективного нового миропорядка, <...> не будет зависеть от чего-то, а отношения дружбы и сотрудничества между близкими соседними странами и впредь будут развиваться", - подчеркнуло агентство.
Песков рассказал о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию
Замглавы МИД России Андрей Руденко
в ходе встречи с южнокорейским послом Ли До Хуном в четверг заявил, что высказывания президента Республики Корея на Генассамблее
ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям. По его словам, Сеул
предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении "на основании домыслов и спекуляций".
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде. На следующий день Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный".
Лидер КНДР также посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, побывал на аэродроме "Кневичи", где ему показали самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил.
Во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", а также приехал на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета.
Как посчитало РИА Новости, поезд лидера КНДР в ходе этого визита проехал более 4 тысяч километров по железным дорогам России
.
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