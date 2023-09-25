Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 25.09.2023 (обновлено: 12:54 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/karabakh-1898470993.html
В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции
В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции - РИА Новости, 25.09.2023
В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча лидеров Турции и Азербайджана будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:44
2023-09-25T12:54
дмитрий песков
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
в мире
ситуация в нагорном карабахе
турция
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737109039_0:143:2643:1630_1920x0_80_0_0_e11b79d47cf71ca1ed5890cd7bfe889a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча лидеров Турции и Азербайджана будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации жизни в регионе.Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что он 25 сентября встретится с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, где главы государств помимо прочего обменяются мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе."Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания у Кремля от встречи Эрдогана и Алиева.Пресс-секретарь российского президента отметил, что Турция и Азербайджан - это суверенные страны и они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества."А мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой. И в свою очередь, мы также имеем наши не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку", - добавил Песков.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230923/operatsiya-1898235614.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
турция
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737109039_0:0:2643:1983_1920x0_80_0_0_2ecedd1b2108db97eed596acb9b9c0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, в мире, ситуация в нагорном карабахе, турция, азербайджан
Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Турция, Азербайджан
В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции

Песков надеется, что встреча Алиева и Эрдогана поможет нормализации в Карабахе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча лидеров Турции и Азербайджана будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации жизни в регионе.
Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что он 25 сентября встретится с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, где главы государств помимо прочего обменяются мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе.
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В МИД Турции рассказали, почему Азербайджан провел операцию в Карабахе
23 сентября, 19:02
"Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания у Кремля от встречи Эрдогана и Алиева.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что Турция и Азербайджан - это суверенные страны и они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества.
"А мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой. И в свою очередь, мы также имеем наши не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку", - добавил Песков.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
Дмитрий ПесковИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреСитуация в Нагорном КарабахеТурцияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала