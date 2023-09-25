В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции
Песков надеется, что встреча Алиева и Эрдогана поможет нормализации в Карабахе
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча лидеров Турции и Азербайджана будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации жизни в регионе.
Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что он 25 сентября встретится с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, где главы государств помимо прочего обменяются мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе.
"Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания у Кремля от встречи Эрдогана и Алиева.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что Турция и Азербайджан - это суверенные страны и они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.