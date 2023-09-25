https://ria.ru/20230925/karabakh-1898470993.html

В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции

В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции - РИА Новости, 25.09.2023

В Кремле прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Турции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча лидеров Турции и Азербайджана будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:44

2023-09-25T12:44

2023-09-25T12:54

дмитрий песков

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

в мире

ситуация в нагорном карабахе

турция

азербайджан

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча лидеров Турции и Азербайджана будет способствовать безопасности в Карабахе и нормализации жизни в регионе.Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что он 25 сентября встретится с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, где главы государств помимо прочего обменяются мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе."Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе и с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания у Кремля от встречи Эрдогана и Алиева.Пресс-секретарь российского президента отметил, что Турция и Азербайджан - это суверенные страны и они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества."А мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой. И в свою очередь, мы также имеем наши не менее тесные отношения и с Анкарой, и с Баку", - добавил Песков.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230923/operatsiya-1898235614.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

турция

азербайджан

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дмитрий песков, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, в мире, ситуация в нагорном карабахе, турция, азербайджан