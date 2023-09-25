https://ria.ru/20230925/hyundai-1898486759.html

Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания

Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания - РИА Новости, 25.09.2023

Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания

Покупатель на завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге найден, это будет российская компания, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:34

2023-09-25T13:34

2023-09-25T13:34

экономика

авто

санкт-петербург

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Покупатель на завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге найден, это будет российская компания, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания", - сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане, отвечая на вопрос о продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге. "Они планируют с опционом (на обратный выкуп - ред). Но с учетом указа президента, он ограничен двумя годами", - раскрыл он подробности ожидаемой сделки. Производство на заводе южнокорейского автоконцерна в Санкт-Петербурге было приостановлено в 2022 году, на предприятии выпускались модели Hyundai и Kia.

https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html

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Кирилл Волков

экономика, авто, санкт-петербург, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)