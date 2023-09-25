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Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания - РИА Новости, 25.09.2023
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13:34 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/hyundai-1898486759.html
Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания
Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания - РИА Новости, 25.09.2023
Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания
Покупатель на завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге найден, это будет российская компания, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:34
2023-09-25T13:34
экономика
авто
санкт-петербург
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Покупатель на завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге найден, это будет российская компания, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания", - сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане, отвечая на вопрос о продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге. "Они планируют с опционом (на обратный выкуп - ред). Но с учетом указа президента, он ограничен двумя годами", - раскрыл он подробности ожидаемой сделки. Производство на заводе южнокорейского автоконцерна в Санкт-Петербурге было приостановлено в 2022 году, на предприятии выпускались модели Hyundai и Kia.
https://ria.ru/20230617/proizvodstvo-1878871790.html
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экономика, авто, санкт-петербург, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров сообщил, что завод Hyundai в Петербурге купит российская компания

Мантуров: покупателя завода Hyundai в Петербурге нашли, это российская компания

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобили Hyundai Creta в автосалоне
Автомобили Hyundai Creta в автосалоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобили Hyundai Creta в автосалоне. Архивное фото
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Покупатель на завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге найден, это будет российская компания, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания", - сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром" в Казахстане, отвечая на вопрос о продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге.
"Они планируют с опционом (на обратный выкуп - ред). Но с учетом указа президента, он ограничен двумя годами", - раскрыл он подробности ожидаемой сделки.
Производство на заводе южнокорейского автоконцерна в Санкт-Петербурге было приостановлено в 2022 году, на предприятии выпускались модели Hyundai и Kia.
Запуск производства Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan
17 июня, 13:44
 
ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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